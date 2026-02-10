एक चूक पडेल महागात; ‘या’ राशीच्या मंडळींनी चांदी वापरु नये, अन्यथा… काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?

ज्योतिषशास्त्रानुसार चांदी हा चंद्राचा धातू मानला जातो. चंद्र मन, भावना, आई, मानसिक स्थैर्य यांचा कारक आहे. मात्र सर्व राशींना चांदी अनुकूल असेलच असे नाही. काही राशींसाठी चांदीचा अतिवापर अडचणी वाढवू शकतो.
मेष रास
मेष राशीचा स्वामी मंगळ आहे. चंद्र व मंगळ यांच्यात वैरभाव मानला जातो. त्यामुळे मेष राशीच्या लोकांनी चांदीचा दागिना सतत घालणं टाळावं. मंगळ आणि चंद्र दोन विरुद्ध टोकाचे आहेत . चांदी चंद्राचा कारक मानला जातो. पण राशीच्या माणसांनी जर चांदीचा दागिना सतत वापरला तर चिडचिड, रक्तदाबाचा त्रास, निर्णयक्षमतेत गोंधळ अशई आव्हानं येतात.
सिंह रास
सिंह राशीचा स्वामी सूर्य आहे. सूर्य-चंद्र हे नैसर्गिक विरोधी ग्रह आहेत.चांदीचा वापर केल्यास आत्मविश्वास कमी होणे, कामात अडथळे, मान-प्रतिष्ठेला धक्का लागू शकतो. असं ज्योतिषशास्त्र सांगतं.
मकर
धनु राशीचा स्वामी गुरु (बृहस्पती) आहे. गुरु व चंद्र यांचे गुणधर्म वेगळे असल्याने चांदी धनु राशीस देखील फारशी फलदायी मानली जात नाही.संभाव्य त्रास आर्थिक चढ-उतार, मनाची अस्थिरता, निर्णयात गोंधळ अशा समस्यांना सामोरं जावं लागतं.
मकर
मकर राशीचा स्वामी शनी आहे. शनी व चंद्र यांचा संबंध मानसिक तणाव वाढवणारा मानला जातो.चांदी वापरल्यास: नैराश्य, झोपेचे विकार, कामातील अडथळे. अशी अनेक आव्हानं येतात.
मग चांदी कोणी वापरावी?
कर्क, वृषभ, तूळ आणि मीन राशींसाठी चांदी सामान्यतः शुभ मानली जाते, विशेषतः चंद्र बलवान असेल तर.राशीपेक्षा जन्मपत्रिकेतील चंद्राची स्थिती जास्त महत्त्वाची असते. त्यामुळे कोणताही दागिना नियमित वापरण्यापूर्वी ज्योतिषांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)