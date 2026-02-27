Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Holi 2026: संकासूर कोण आहे? का आहे एवढा मान, जाणून घ्या संकासूराची कथा

होळी म्हणजे शिमगा. या उत्सवाला कोकणामध्ये सुरुवात झालेली आहे. यावेळी कोकणामध्ये संकासूराला विशेष महत्त्व आहे. कोण आहे हा संकासूर, त्याला एवढा मान का दिला जातो, त्याबद्दल जाणून घेऊया

Updated On: Feb 27, 2026 | 09:32 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • संकासूर कोण आहे
  • संकासूराला मान का आहे
  • संकासूराची कथा
 

शिमगाचा उत्सव कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. हा सण विविध प्रकारे साजरा केला जातो.  होळी आणि शिमगोत्सवाच्या काळात कोकण भागात विशेषतः ज्याचे नाव आदराने घेतले जाते तो म्हणजे संकासूर. संकासूर हा एक असुर होता. कोकणातील लोकपरंपरेत संकासूराला नाट्यरूपात सादर केले जाते आणि त्याला विशिष्ट मान दिला जातो. शिमगोत्सवातील लोकनृत्य, वेशभूषा आणि संवादांमधून संकासुराचे पात्र साकारले जाते. हे पात्र वाईट प्रवृत्तीचे प्रतीक मानले जाते. कोण आहे हा संकासूर, त्याला एवढा मान का दिला जातो, जाणून घेऊया संकासूराविषयी

कोण आहे संकासूर

कोकणातील काही भागांमध्ये आणि गोव्यात संकासूराला होळीच्या काळात पूजन्याची पद्धत आहे. आता हा संकासूर कोणी देव नाही तरी त्याला होळीसारख्या पवित्र सणांच्या काळात मान दिला जातो. पुराव्यातील काही दाखलानुसार संकासूर हा ब्रम्हदेवांकडून वेद घेऊन पळाला. त्यानंतर देव आणि दानव्यांमध्ये तुंबळ असं युद्ध झालं. ज्यात दानवांचा पराभव झाला आणि वेद पुन्हा ब्रम्हांकडे आले. पण कोकणात मात्र असं मानलं जातं नाही त्याच्यामध्ये संकासूराने वेद हे पळवलेच नाही.

Holi 2026: होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते? वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व

उलट जे चार वेद होते अनार्याचा राजा संकासूराचे होते. परंतु ब्रम्हदेवाने आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी ते आपल्याकडे ठेवले होते ते संकासूराने ब्रम्हदेवांकडून पळवले पण देव आणि दानवांच्या युद्धात ते पुन्हा ब्रम्हदेवांने आपल्याकडे ठेवले. म्हणूनच होळीत जिथे तिथे संकासूराची पात्र नाचवली जातात तेथील कोणत्याही नवनाथ संकासूराबाबत वाईट सांगितले जात नाही.

zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

संकासूराला मान का आहे

उलट संकासूर हा राजा होता आणि त्याने त्याची ही संपत्ती बहुजनामध्ये वाटली त्यामुळे त्याने ज्ञानदानाच मोठं काम केलं असं येथील लोक सांगतात. कोकणात याला गावाचं रक्षक असंही म्हणतात. होळीच्या दिवसात हातात काठी घेऊन हा संकासूर लोकांच्या पाठीत अलगद काठी मारतो हा एकप्रकारचा आशीर्वाद मानला जातो. त्याने काठीने मारावे यासाठी लोक त्याच्याजवळ सुद्धा जातात. या संकासूराला नवस ही केला जातो. नवस पूर्ण झाल्यावरती लोक मनोभावे नवस पूर्ण ही करतात, असा हा संकासूर दिसायला देवांसारखा नसला, त्याच्या हातात कोणतेही शस्त्र नसलं त्याचे दिसणं तेजस्वी नसलं तरी देखील त्याला खूप मान हे मात्र नक्की.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संकासूर कोण होता?

    Ans: संकासूर हा पौराणिक कथांमध्ये उल्लेख केलेला एक असुर मानला जातो. काही पुराणांनुसार त्याने वेद पळवले होते, तर कोकणातील लोकपरंपरेनुसार तो एक राजा होता.

  • Que: पुराणांमध्ये संकासूराबाबत काय कथा सांगितली जाते?

    Ans: कथेनुसार संकासूराने वेद पळवले आणि त्यानंतर विष्णू यांनी मत्स्य अवतार धारण करून वेदांची सुटका केली. काही कथांमध्ये वेद पुन्हा ब्रम्हा यांच्याकडे परत आल्याचे सांगितले जाते.

  • Que: कोकणात संकासूराला मान का दिला जातो?

    Ans: कोकण आणि गोव्यातील लोकमान्यतेनुसार संकासूर हा अनार्यांचा राजा होता. त्याने ज्ञान सर्वसामान्यांमध्ये वाटले, त्यामुळे त्याला ज्ञानदाता आणि लोकनायक मानले जाते.

Web Title: Holi 2026 who is sankasur why is he so arrogant katha in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 09:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा
1

zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप
3

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

Grah Gochar: होळीच्या दिवशी शुक्र ग्रह तयार करणार मालव्य योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार मोठी संधी
4

Grah Gochar: होळीच्या दिवशी शुक्र ग्रह तयार करणार मालव्य योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार मोठी संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Holi 2026: संकासूर कोण आहे? का आहे एवढा मान, जाणून घ्या संकासूराची कथा

Holi 2026: संकासूर कोण आहे? का आहे एवढा मान, जाणून घ्या संकासूराची कथा

Feb 27, 2026 | 09:32 AM
भाजी खायला आवडत नाही? मग घरी बनवा ‘पालकाची चपाती’, रंगाने आकर्षित अन् आरोग्याला पौष्टिक

भाजी खायला आवडत नाही? मग घरी बनवा ‘पालकाची चपाती’, रंगाने आकर्षित अन् आरोग्याला पौष्टिक

Feb 27, 2026 | 09:30 AM
IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

Feb 27, 2026 | 09:28 AM
70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; ‘आयुष्मान वय वंदना’ योजना ठरतीये फायद्याची…

70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; ‘आयुष्मान वय वंदना’ योजना ठरतीये फायद्याची…

Feb 27, 2026 | 09:16 AM
IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…

Feb 27, 2026 | 09:10 AM
Free Fire Max: होळीनिमित्त प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स! गेममध्ये लाईव्ह झाला स्पेशल ईव्हेंट, जाणून घ्या

Free Fire Max: होळीनिमित्त प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स! गेममध्ये लाईव्ह झाला स्पेशल ईव्हेंट, जाणून घ्या

Feb 27, 2026 | 09:09 AM
फॅशन आणि परंपरेचा परफेक्ट संगम! फक्त कपडेच नाही तर Rashmika आणि Vijay च्या लग्नातील दागिन्यांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष

फॅशन आणि परंपरेचा परफेक्ट संगम! फक्त कपडेच नाही तर Rashmika आणि Vijay च्या लग्नातील दागिन्यांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष

Feb 27, 2026 | 09:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM