Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस’च्या घरात पुन्हा नवीन राडा, कॅप्टन आयुषवर विशालचा चढला पारा !

'बिग बॉस' मराठी या शोला आता खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाल्याचे दिसून येत आहे. 'बिग बॉस'ने शेअर केल्या नवीन प्रोमोमध्ये विशाल आणि कॅप्टन आयुषमध्ये वाद होताना दिसत आहे. नक्की काय घडलं जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 27, 2026 | 10:27 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘बिग बॉस’च्या घरात नवीन राडा
  • कॅप्टन आयुषवर विशालचा चढला पारा
  • ‘बिग बॉस’च्या नव्या प्रोमोने वेधले लक्ष
 

बिग बॉस मराठी हा शो जसा जसा पुढे जात आहे, तसतसा घरातील खेळ अधिक रंगतदार होताना दिसत आहे. दररोज घरातील स्पर्धकांची समीकरणं बदलताना पाहायला मिळत आहेत. आज जे एकमेकांचे घट्ट मित्र आहेत, तेच पुढच्या एपिसोडमध्ये एकमेकांच्या विरोधात उभे असल्याचं प्रेक्षकांना दिसून येत आहे. बिग बॉस मराठी सीझन 6 चा आता सहावा आठवडा सुरू झाला असून घरात टोळी विरुद्ध झुंड अशी स्पष्ट गटबाजी निर्माण झालेली दिसून आलेली आहे.

‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

या सीझनमधील पहिलं एलिमिनेशन नुकतंच पार पडलं आहे, आणि टोळीमधील सदस्य राधा पाटील घराबाहेर पडली आहे. तिसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच घरात वाद-विवाद आणि धिंगाणा सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. तसेच, कालच्या एपिसोडमध्ये अंडी चोरीच्या प्रकारामुळे ‘बिग बोस’च्या घरात मोठा गोंधळ उडाला होता. या प्रकरणात विशालने अंडी चोरल्याचं समोर आल्यानंतर, त्याच्यासाठी कोणीही जेवण बनवणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. त्या आठवड्याचा कॅप्टन आयुष संजीव असून, सर्वांच्या संमतीने त्याने हा निर्णय जाहीर केला होता.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

तसेच आता ‘बिग बॉसच्या घरात पुन्हा मोठा राडा होताना दिसत आहे. आजच्या एपिसोडचा प्रोमो समोर आला आहे, ज्यामध्ये पुन्हा एकदा चोरीचा मुद्दा चर्चेत आल्याचे समोर आले आहे. यावेळी विशालचा बॉडी वॉश चोरीला गेला आहे ज्याचे आरोप आयुषवर करण्यात आला आहे. यामुळे संतप्त झालेला विशाल घरात आरडाओरड करताना दिसतो आहे. नंतर तोच बॉडी वॉश कॅप्टन रूममध्ये सापडतो. आणि तो आयुषवर संतापलेला दिसत आहे.

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

यानंतर विशाल कॅप्टन आयुषवरच बॉडी वॉश चोरीचा आरोप करतो. “जसं माझं जेवण बंद केलं, तसं आता कॅप्टन आयुषला काय शिक्षा देणार?” असा सवाल तो घरातील सदस्यांना करतो. मात्र आयुष स्पष्ट करतो की तो बॉडी वॉश अनेक दिवसांपासून तिथेच होता. तरीही विशाल कोणाचंही ऐकून घ्यायला तयार नसल्याचं प्रोमोमध्ये दिसत आहे.

हा प्रोमो समोर आल्यानंतर प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर भरभरून येत आहेत. सतत होत असलेल्या चोरीमुळे अनेकांनी या सीझनला “चोर सिझन” असं संबोधलं आहे. काही प्रेक्षकांनी आयुष निर्दोष असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे, तर अनेकांनी विशालला “नारदमुनी” अशी उपमा दिली आहे. टोळीतील सदस्यांना भडकवण्याचा तो सतत प्रयत्न करत असल्याचंही प्रेक्षकांनी म्हटलं आहे. तसेच आता येणाऱ्या ‘बिग बॉस’च्या पुढील भागात काय घडते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Web Title: Bigg boss marathi 6 promo vishal kotian blames on ayush sanjeev of theft

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 10:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका
1

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…
2

‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’
3

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’

“शांततेत राहा, देश आपला आहे”, ए.आर. रहमानच्या ‘जातीयवाद’ व्यक्तव्यावर आता वहिदा रहमान यांची प्रतिक्रिया; म्हणाल्या…
4

“शांततेत राहा, देश आपला आहे”, ए.आर. रहमानच्या ‘जातीयवाद’ व्यक्तव्यावर आता वहिदा रहमान यांची प्रतिक्रिया; म्हणाल्या…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस’च्या घरात पुन्हा नवीन राडा, कॅप्टन आयुषवर विशालचा चढला पारा !

Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस’च्या घरात पुन्हा नवीन राडा, कॅप्टन आयुषवर विशालचा चढला पारा !

Jan 27, 2026 | 10:27 AM
अमेरिकेत हिमवादळाचा कहर! भीषण थंडीत २५ जणांचा मृत्यू, वीजपुरवठा खंडित झाल्याने परिस्थिती बिकट

अमेरिकेत हिमवादळाचा कहर! भीषण थंडीत २५ जणांचा मृत्यू, वीजपुरवठा खंडित झाल्याने परिस्थिती बिकट

Jan 27, 2026 | 10:25 AM
ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

Jan 27, 2026 | 10:22 AM
Union Budget 2026: सरकार किती खर्च करते आणि किती कमावते? जाणून घ्या अर्थसंकल्पामागील गणित

Union Budget 2026: सरकार किती खर्च करते आणि किती कमावते? जाणून घ्या अर्थसंकल्पामागील गणित

Jan 27, 2026 | 10:17 AM
पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

Jan 27, 2026 | 10:16 AM
Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

Jan 27, 2026 | 10:09 AM
Girish Mahajan News: अनवधानाने नाव राहिले, एवढा वाद कशासाठी?’; गिरीश महाजनांच्या स्पष्टीकरणाने नव्या वादाची ठिणगी

Girish Mahajan News: अनवधानाने नाव राहिले, एवढा वाद कशासाठी?’; गिरीश महाजनांच्या स्पष्टीकरणाने नव्या वादाची ठिणगी

Jan 27, 2026 | 10:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM