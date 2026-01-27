‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’
सूर्य फिल्म वर्ल्ड प्रस्तुत ‘मन आतले मनातले’ या चित्रपटाची निर्मिती सुरेन महापात्रा यांनी केली असून, त्यांनीच चित्रपटाची कथा आणि पटकथा लिहिली आहे. संवादलेखनाची जबाबदारी मनोज सुधाकर येऊनकर यांनी सांभाळली आहे. तर जेम्स अँथनी यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केले आहे. चित्रपटाचं संगीत दिग्दर्शन अभिजित मजुमदार, गीतलेखन डॉ. सुनंदा डिवरे पळवणकर, छायांकन सुदर्शन सेनापती, तर संकलन मलया आणि बिपिन यांनी केलं आहे. चित्रपटामध्ये तगडी स्टारकास्ट काम करताना दिसणार आहे.
चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट
या चित्रपटात सुरेन महापात्रा, मानसी नाईक, उपेंद्र लिमये, ऋतुराज फडके, संदीप गायकवाड, कमलेशन सावंत, अरुण नलावडे, यतीन कार्येकर, सिया पाटील, राजेश आहेर आणि विनित भोंडे अशी दमदार कलाकारांची फौज पाहायला मिळणार आहे. ओडिया, हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि बंगाली चित्रपटांची निर्मिती करणारी सूर्य फिल्म वर्ल्ड ही निर्मिती संस्था या चित्रपटातून मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे.
चित्रपटाची काय आहे कथा?
चित्रपटाची कथा एका डॉक्टर दाम्पत्याभोवती फिरते, जे थॅलेसेमिया आणि गिल्बर्ट सिंड्रोम या गंभीर आजारांवर औषध शोधण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यांचा मुलगाही या आजारांनी ग्रस्त असतो. अखेर औषधाचा शोध लागल्यानंतर ते त्याचा प्रयोग आपल्या मुलावर करतात. मात्र या प्रयोगानंतर घडणाऱ्या अनपेक्षित घटना कथेला वेगळीच दिशा देतात. त्या औषधाचा परिणाम नेमका काय होतो आणि त्या मुलाचं पुढे काय होतं, हे चित्रपटातून उलगडणार आहे.
प्रत्येक भूमिकेत खणखणीत अभिनय करणारे उपेंद्र लिमये यांची खलनायकी भूमिका या चित्रपटात विशेष लक्ष वेधून घेणारी ठरणार आहे. टीझरमध्ये दिसणाऱ्या जबरदस्त ॲक्शन सीनमुळे चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. ‘मन आतले मनातले’ हा चित्रपट उपेंद्र लिमये यांच्या कारकिर्दीतला एक वेगळा आणि लक्षवेधी चित्रपट असल्याचे स्पष्ट होत आहे.