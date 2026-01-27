Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

मराठी चित्रपट सध्या सिनेमागृहात चर्चेत असल्याचे दिसत आहे. आता अशातच आणखी एका मराठी चित्रपटाची भर यामध्ये पडली आहे, ज्याचे नाव आहे 'मन आतले मनातले'. या चित्रपटामध्ये तगडी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 10:04 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा टीझर लाँच
  • उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका
  • ‘मन आतले मनातले’ चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
मराठी, हिंदी तसेच दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत आपल्या दमदार अभिनयाने ठसा उमटवणारे राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त अभिनेते उपेंद्र लिमये लवकरच एका वेगळ्या आणि प्रभावी खलनायकच्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. ‘मन आतले मनातले’ या ॲक्शनपॅक्ड मराठी चित्रपटात त्यांनी साकारलेली भूमिका हे चित्रपटाचं प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर लाँच करण्यात आला असून, येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. जो प्रेक्षकांना सर्व चित्रपटगृहात पाहता येणार आहे.

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’

सूर्य फिल्म वर्ल्ड प्रस्तुत ‘मन आतले मनातले’ या चित्रपटाची निर्मिती सुरेन महापात्रा यांनी केली असून, त्यांनीच चित्रपटाची कथा आणि पटकथा लिहिली आहे. संवादलेखनाची जबाबदारी मनोज सुधाकर येऊनकर यांनी सांभाळली आहे. तर जेम्स अँथनी यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केले आहे. चित्रपटाचं संगीत दिग्दर्शन अभिजित मजुमदार, गीतलेखन डॉ. सुनंदा डिवरे पळवणकर, छायांकन सुदर्शन सेनापती, तर संकलन मलया आणि बिपिन यांनी केलं आहे. चित्रपटामध्ये तगडी स्टारकास्ट काम करताना दिसणार आहे.

 

चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट

या चित्रपटात सुरेन महापात्रा, मानसी नाईक, उपेंद्र लिमये, ऋतुराज फडके, संदीप गायकवाड, कमलेशन सावंत, अरुण नलावडे, यतीन कार्येकर, सिया पाटील, राजेश आहेर आणि विनित भोंडे अशी दमदार कलाकारांची फौज पाहायला मिळणार आहे. ओडिया, हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि बंगाली चित्रपटांची निर्मिती करणारी सूर्य फिल्म वर्ल्ड ही निर्मिती संस्था या चित्रपटातून मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे.

‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

चित्रपटाची काय आहे कथा?

चित्रपटाची कथा एका डॉक्टर दाम्पत्याभोवती फिरते, जे थॅलेसेमिया आणि गिल्बर्ट सिंड्रोम या गंभीर आजारांवर औषध शोधण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यांचा मुलगाही या आजारांनी ग्रस्त असतो. अखेर औषधाचा शोध लागल्यानंतर ते त्याचा प्रयोग आपल्या मुलावर करतात. मात्र या प्रयोगानंतर घडणाऱ्या अनपेक्षित घटना कथेला वेगळीच दिशा देतात. त्या औषधाचा परिणाम नेमका काय होतो आणि त्या मुलाचं पुढे काय होतं, हे चित्रपटातून उलगडणार आहे.

प्रत्येक भूमिकेत खणखणीत अभिनय करणारे उपेंद्र लिमये यांची खलनायकी भूमिका या चित्रपटात विशेष लक्ष वेधून घेणारी ठरणार आहे. टीझरमध्ये दिसणाऱ्या जबरदस्त ॲक्शन सीनमुळे चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. ‘मन आतले मनातले’ हा चित्रपट उपेंद्र लिमये यांच्या कारकिर्दीतला एक वेगळा आणि लक्षवेधी चित्रपट असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

Web Title: The action packed teaser of the marathi movie man aatle manatle has been released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 10:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…
1

‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’
2

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’

“शांततेत राहा, देश आपला आहे”, ए.आर. रहमानच्या ‘जातीयवाद’ व्यक्तव्यावर आता वहिदा रहमान यांची प्रतिक्रिया; म्हणाल्या…
3

“शांततेत राहा, देश आपला आहे”, ए.आर. रहमानच्या ‘जातीयवाद’ व्यक्तव्यावर आता वहिदा रहमान यांची प्रतिक्रिया; म्हणाल्या…

‘मुंब्रा को हरा कर देंगे..’, नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्याचा टोला; म्हणाला, ”अख्खा हिंदुस्थान हिरवा…”
4

‘मुंब्रा को हरा कर देंगे..’, नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्याचा टोला; म्हणाला, ”अख्खा हिंदुस्थान हिरवा…”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वजन कमी करायचंय पण टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय? मग घरी बनवा कॅल्शियमने भरपूर असलेली ‘मखाना टिक्की’

वजन कमी करायचंय पण टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय? मग घरी बनवा कॅल्शियमने भरपूर असलेली ‘मखाना टिक्की’

Jan 27, 2026 | 10:04 AM
‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

Jan 27, 2026 | 10:04 AM
कमकुवत झालेल्या केसांना पोषण देण्यासाठी खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, वयाच्या ५० व्या वर्षी होतील केस घनदाट

कमकुवत झालेल्या केसांना पोषण देण्यासाठी खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, वयाच्या ५० व्या वर्षी होतील केस घनदाट

Jan 27, 2026 | 09:51 AM
शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली संगणक अभियंत्याची फसवणूक; तब्बल 43 लाखांना घातला गंडा

शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली संगणक अभियंत्याची फसवणूक; तब्बल 43 लाखांना घातला गंडा

Jan 27, 2026 | 09:48 AM
Stonehenge Stones : स्टोनहेंजचे सर्वात मोठे रहस्य उलगडले! ५००० वर्षापूर्वीचा ‘तो’ दावा ठरला खोटा, शास्त्रज्ञही हैराण

Stonehenge Stones : स्टोनहेंजचे सर्वात मोठे रहस्य उलगडले! ५००० वर्षापूर्वीचा ‘तो’ दावा ठरला खोटा, शास्त्रज्ञही हैराण

Jan 27, 2026 | 09:38 AM
Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Jan 27, 2026 | 09:37 AM
हातात मावणारा ‘जंगलाचा राजा’! जगातील सर्वात छोट्या सिंहाची गर्जना पाहून नेटिझन्स झाले फिदा; मजेदार Video Viral

हातात मावणारा ‘जंगलाचा राजा’! जगातील सर्वात छोट्या सिंहाची गर्जना पाहून नेटिझन्स झाले फिदा; मजेदार Video Viral

Jan 27, 2026 | 09:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM