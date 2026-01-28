Astro Tips: नात्यांतील गैरसमज दूर करण्यासाठी शिवपूजेत या गोष्टींचा करा वापर, जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

ज्योतिषशास्त्रानुसार भगवान शिवाला विविध वस्तू अर्पण करण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. काही जण दूध, पाणी, बेलाची पाने आणि काही जण मध देखील अर्पण करतात. श्रद्धेनुसार बरेच लोक या गोष्टी शिवलिंगावर अर्पण करतात. मध हा केवळ एक गोड पदार्थ नाही; तो पवित्र, शुद्ध आणि उर्जेने परिपूर्ण मानला जातो. जेव्हा एखादा भक्त शिवलिंगावर मध अर्पण करतो तेव्हा ते केवळ पूजा असते असे नाही तर मन, विचार आणि जीवनात गोडवा आणण्याची इच्छा देखील असते. असे मानले जाते की मध अर्पण केल्याने जीवनातील कटुता हळूहळू कमी होते आणि नात्यांमध्ये प्रेम वाढते. मानसिक ताण, राग किंवा चिंता असलेल्यांनाही या विधीमुळे शांती मिळते. भगवान शिव यांना भोलेनाथ म्हटले जाते. शिवलिंगावर मध अर्पण करण्याचे महत्त्व काय आहे ते जाणून घ्या
मधाची चव गोड असते, म्हणून ते आनंद आणि प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते. शिवलिंगावर मध अर्पण केल्याने भक्ताला त्यांच्या जीवनातील कटुता दूर करून गोडवा आणण्याची इच्छा असते. तणावपूर्ण नातेसंबंध अनुभवणाऱ्यांसाठी हा विधी विशेषतः महत्त्वाचा मानला जातो.
बरेच लोक सहज रागावतात किंवा त्यांच्या बोलण्याने इतरांना त्रास होतो. मध अर्पण करण्यामागील श्रद्धा अशी आहे की एखाद्या व्यक्तीचे बोलणे मधासारखे गोड असले पाहिजे. जेव्हा एखादी व्यक्ती या भावनेने पूजा करते तेव्हा त्यांचा स्वभाव हळूहळू बदलू लागतो.
भगवान शिव हे ध्यानाचे देव मानले जातात. मध अर्पण करताना “ओम नमः शिवाय” या मंत्रांचा जप केल्याने मन शांत होऊ शकते. चिंता, भीती किंवा तणाव अनुभवणाऱ्यांसाठी हा विधी महत्त्वाचा मानला जातो.
मधात नैसर्गिक ऊर्जा असते असे मानले जाते. शिवलिंगाला अर्पण केल्यावर आजूबाजूचा परिसर शांत आणि सकारात्मक वाटतो. जर घरात वारंवार भांडणे होत असतील किंवा नकारात्मक वातावरण असेल तर ही पूजा वातावरण बदलण्यास मदत करणारी मानली जाते.
जर पती-पत्नीमध्ये अंतर किंवा मतभेद असतील तर मध अर्पण करण्याची शिफारस केली जाते. मध अर्पण करण्याचा अर्थ असा होतो की, जसे मध गोड असते, तसेच नातेही गोड असले पाहिजे. बरेच लोक सोमवारी हा विधी करतात.
ज्यावेळी एखादी व्यक्ती भक्तीने पूजा करते त्यावेळी त्यांची श्रद्धा वाढते. मध अर्पण करणे आणि प्रार्थना करणे एकत्र केल्याने धैर्य येते आणि भीती कमी होते. हे मानसिक बळाचे एक रूप आहे.
मध अर्पण करणे ही केवळ बाह्य पूजा नाही तर ती अंतर्गत भावना देखील प्रतिबिंबित करते. जेव्हा एखादी व्यक्ती खऱ्या मनाने भगवान शिवाचे स्मरण करते तेव्हा त्यांना एक अद्वितीय शांतीची अनुभूती येते. हे नाते हळूहळू आध्यात्मिक शांतीकडे घेऊन जाते.
सकाळी स्नान झाल्यानंतर स्वच्छ मनाने, शिवलिंगाला थोडे मध अर्पण करा. नंतर, त्यावर पाण्याने अभिषेक करा. “ॐ नमः शिवाय” चा जप करत रहा. लक्षात ठेवा प्रमाण कमी ठेवा, परंतु भावना तीव्र असावी.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शिवपूजा मनाची अस्थिरता कमी करते आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवते. भगवान शंकर हे शांततेचे आणि समतोलाचे प्रतीक असल्याने त्यांची पूजा केल्यास राग, अहंकार आणि गैरसमज दूर होण्यास मदत होते.
Ans: मध गोडव्याचे आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. शिवलिंगावर मध अर्पण केल्यास नात्यांतील कटुता कमी होते, संवाद सुधारतो आणि परस्पर समज वाढते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
Ans: अश्रद्धा, राग, वाईट विचार आणि अपवित्र मनस्थितीत पूजा करणे टाळावे. स्वच्छता आणि शुद्ध मनाने केलेली पूजा लवकर फल देते.