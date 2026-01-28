Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Astro Tips Offer Honey On The Shivlinga To Remove Misunderstandings In Relationships

Astro Tips: नात्यांतील गैरसमज दूर करण्यासाठी शिवपूजेत या गोष्टींचा करा वापर, जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

शिवलिंगावर मध अर्पण केल्याने व्यक्तीच्या जीवनामध्ये गोडवा, शांती आणि प्रेम टिकून राहते. यामुळे नातेसंबंधांमध्ये कल्याणाची भावना निर्माण करते आणि सकारात्मक विचारसरणीला चालना देते.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:45 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शिवलिंगावर मध अर्पण करणे
  • नात्यांतील गैरसमज दूर करण्यासाठी उपाय
  • मध अर्पण करण्यामागील धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार   भगवान शिवाला विविध वस्तू अर्पण करण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. काही जण दूध, पाणी, बेलाची पाने आणि काही जण मध देखील अर्पण करतात. श्रद्धेनुसार बरेच लोक या गोष्टी शिवलिंगावर अर्पण करतात. मध हा केवळ एक गोड पदार्थ नाही; तो पवित्र, शुद्ध आणि उर्जेने परिपूर्ण मानला जातो. जेव्हा एखादा भक्त शिवलिंगावर मध अर्पण करतो तेव्हा ते केवळ पूजा असते असे नाही तर मन, विचार आणि जीवनात गोडवा आणण्याची इच्छा देखील असते. असे मानले जाते की मध अर्पण केल्याने जीवनातील कटुता हळूहळू कमी होते आणि नात्यांमध्ये प्रेम वाढते. मानसिक ताण, राग किंवा चिंता असलेल्यांनाही या विधीमुळे शांती मिळते. भगवान शिव यांना भोलेनाथ म्हटले जाते. शिवलिंगावर मध अर्पण करण्याचे महत्त्व काय आहे ते जाणून घ्या

जीवनात गोडवा येण्याचे लक्षण

मधाची चव गोड असते, म्हणून ते आनंद आणि प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते. शिवलिंगावर मध अर्पण केल्याने भक्ताला त्यांच्या जीवनातील कटुता दूर करून गोडवा आणण्याची इच्छा असते. तणावपूर्ण नातेसंबंध अनुभवणाऱ्यांसाठी हा विधी विशेषतः महत्त्वाचा मानला जातो.

Astro Tips: नंदीच्या उजव्या कानातच का सांगितली जाते मनोकामना? जाणून घ्या धार्मिक मान्यता

बोलण्यात आणि वागण्यात सुधारणा

बरेच लोक सहज रागावतात किंवा त्यांच्या बोलण्याने इतरांना त्रास होतो. मध अर्पण करण्यामागील श्रद्धा अशी आहे की एखाद्या व्यक्तीचे बोलणे मधासारखे गोड असले पाहिजे. जेव्हा एखादी व्यक्ती या भावनेने पूजा करते तेव्हा त्यांचा स्वभाव हळूहळू बदलू लागतो.

मानसिक शांती

भगवान शिव हे ध्यानाचे देव मानले जातात. मध अर्पण करताना “ओम नमः शिवाय” या मंत्रांचा जप केल्याने मन शांत होऊ शकते. चिंता, भीती किंवा तणाव अनुभवणाऱ्यांसाठी हा विधी महत्त्वाचा मानला जातो.

सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह

मधात नैसर्गिक ऊर्जा असते असे मानले जाते. शिवलिंगाला अर्पण केल्यावर आजूबाजूचा परिसर शांत आणि सकारात्मक वाटतो. जर घरात वारंवार भांडणे होत असतील किंवा नकारात्मक वातावरण असेल तर ही पूजा वातावरण बदलण्यास मदत करणारी मानली जाते.

वैवाहिक जीवन

जर पती-पत्नीमध्ये अंतर किंवा मतभेद असतील तर मध अर्पण करण्याची शिफारस केली जाते. मध अर्पण करण्याचा अर्थ असा होतो की, जसे मध गोड असते, तसेच नातेही गोड असले पाहिजे. बरेच लोक सोमवारी हा विधी करतात.

Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आत्मविश्वासात वाढ करण्यासाठी

ज्यावेळी एखादी व्यक्ती भक्तीने पूजा करते त्यावेळी त्यांची श्रद्धा वाढते. मध अर्पण करणे आणि प्रार्थना करणे एकत्र केल्याने धैर्य येते आणि भीती कमी होते. हे मानसिक बळाचे एक रूप आहे.

आध्यात्मिक संबंध

मध अर्पण करणे ही केवळ बाह्य पूजा नाही तर ती अंतर्गत भावना देखील प्रतिबिंबित करते. जेव्हा एखादी व्यक्ती खऱ्या मनाने भगवान शिवाचे स्मरण करते तेव्हा त्यांना एक अद्वितीय शांतीची अनुभूती येते. हे नाते हळूहळू आध्यात्मिक शांतीकडे घेऊन जाते.

मध कसे अर्पण करावे

सकाळी स्नान झाल्यानंतर स्वच्छ मनाने, शिवलिंगाला थोडे मध अर्पण करा. नंतर, त्यावर पाण्याने अभिषेक करा. “ॐ नमः शिवाय” चा जप करत रहा. लक्षात ठेवा प्रमाण कमी ठेवा, परंतु भावना तीव्र असावी.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवपूजेमुळे नात्यांतील गैरसमज कसे दूर होतात?

    Ans: शिवपूजा मनाची अस्थिरता कमी करते आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवते. भगवान शंकर हे शांततेचे आणि समतोलाचे प्रतीक असल्याने त्यांची पूजा केल्यास राग, अहंकार आणि गैरसमज दूर होण्यास मदत होते.

  • Que: शिवलिंगावर मध अर्पण केल्याने काय लाभ होतो?

    Ans: मध गोडव्याचे आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. शिवलिंगावर मध अर्पण केल्यास नात्यांतील कटुता कमी होते, संवाद सुधारतो आणि परस्पर समज वाढते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

  • Que: शिवपूजेदरम्यान कोणत्या चुका टाळाव्यात?

    Ans: अश्रद्धा, राग, वाईट विचार आणि अपवित्र मनस्थितीत पूजा करणे टाळावे. स्वच्छता आणि शुद्ध मनाने केलेली पूजा लवकर फल देते.

Web Title: Astro tips offer honey on the shivlinga to remove misunderstandings in relationships

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
1

Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी तयार होणार शुभ योगायोग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव
2

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी तयार होणार शुभ योगायोग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

February Grah Gochar: फेब्रुवारीमध्ये चार ग्रहांचे संक्रमण आणि पाच राजयोग, या राशीच्या लोकांची सुधारेल आर्थिक स्थिती
3

February Grah Gochar: फेब्रुवारीमध्ये चार ग्रहांचे संक्रमण आणि पाच राजयोग, या राशीच्या लोकांची सुधारेल आर्थिक स्थिती

Dream Science: स्वप्नामध्ये सिंह दिसण्याचा अर्थ काय? जाणून घ्या शुभ अशुभ संकेत
4

Dream Science: स्वप्नामध्ये सिंह दिसण्याचा अर्थ काय? जाणून घ्या शुभ अशुभ संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: नात्यांतील गैरसमज दूर करण्यासाठी शिवपूजेत या गोष्टींचा करा वापर, जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

Astro Tips: नात्यांतील गैरसमज दूर करण्यासाठी शिवपूजेत या गोष्टींचा करा वापर, जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

Jan 28, 2026 | 03:45 PM
Bengaluru Crime: १० लाखांच्या हुंड्यासाठी छळ, कधी बाथरूममध्ये कोंडलं तर कधी बेदम मारहाण; २४ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन

Bengaluru Crime: १० लाखांच्या हुंड्यासाठी छळ, कधी बाथरूममध्ये कोंडलं तर कधी बेदम मारहाण; २४ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन

Jan 28, 2026 | 03:44 PM
Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती

Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती

Jan 28, 2026 | 03:42 PM
१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

Jan 28, 2026 | 03:40 PM
“काजळवाली” गाणं प्रदर्शित; निखिल कोष्टी आणि आचल चव्हाणची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

“काजळवाली” गाणं प्रदर्शित; निखिल कोष्टी आणि आचल चव्हाणची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 28, 2026 | 03:39 PM
‘ब्लॅक बॉक्स’ आता सत्य आणणार समोर? अजितदादांच्या विमानात बिघाड होता? कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया, तांत्रिक बिघाडामुळे… 

‘ब्लॅक बॉक्स’ आता सत्य आणणार समोर? अजितदादांच्या विमानात बिघाड होता? कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया, तांत्रिक बिघाडामुळे… 

Jan 28, 2026 | 03:37 PM
Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित

Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित

Jan 28, 2026 | 03:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM