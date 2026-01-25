Astro Tips: नंदीच्या उजव्या कानातच का सांगितली जाते मनोकामना? जाणून घ्या धार्मिक मान्यता

भगवान शिव मंदिरांमध्ये प्रार्थना केल्यानंतर अनेक भक्त शिवलिंगासमोर बसलेल्या नंदी महाराजांच्या कानात त्यांच्या इच्छा कुजबुजतात. देशातील जवळजवळ प्रत्येक शिव मंदिरात हे सामान्य दृश्य आहे की भक्त नंदीकडे जातात आणि त्याच्या कानात आपल्या इच्छा कुजबुजतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का नंदीच्या कानात मनोकामना का सांगितल्या जातात. नंदीच्या कोणत्या कानात आपली इच्छा सांगणे फायदेशीर असल्याचे मानले जाते. नंदीच्या कोणत्या कानात आपली इच्छा सांगतात, जाणून घ्या
भगवान शिवाचे वाहन नंदी महाराज यांना नंदीकेश्वर किंवा नंदी देव म्हणून ओळखले जाते. हिंदू धर्मात, नंदीला भगवान शिव आणि त्यांच्या सर्वात प्रिय भक्ताचे वाहन मानले जाते. सर्व शिवमंदिरांमध्ये, नंदीची मूर्ती गर्भगृहाकडे शिवलिंगाकडे तोंड करून बसलेल्या स्थितीत स्थापित केली जाते. नंदी हा शिवाच्या सखोल ध्यानाचे प्रतीक आहे. त्याला कैलासाचा रक्षक आणि शिवाचा द्वारपाल मानले जाते.
नंदी महाराज हे भगवान शिवाचे परम भक्त, वाहन आणि साथीदार मानले जातात. शास्त्रांनुसार, नंदी महाराज हे केवळ शिवाचे द्वारपालच नाहीत तर त्यांचे सर्वात विश्वासू देखील आहेत. पुराणांमध्ये भगवान शिव यांचे वर्णन असे आहे की ते नंदीशिवाय काहीही ऐकत नाहीत. म्हणूनच नंदीला शिव आणि त्यांच्या भक्तांमधील दूत मानले जाते. असे मानले जाते की जे काही नंदी महाराजांपर्यंत पोहोचते ते कोणत्याही अडथळ्याशिवाय थेट भगवान शिवापर्यंत पोहोचते. म्हणून, भक्त नंदीद्वारे शिवाला त्यांच्या इच्छा पोहोचवण्याची परंपरा पाळतात.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, नंदीला गुप्तता आणि विश्वासाचे प्रतीक मानले जाते, म्हणूनच कानात हळूवारपणे इच्छा सांगितली जाते. यामागे एक भावनिक पैलू देखील आहे, नंदी महाराज नेहमीच ध्यानस्थ अवस्थेत भगवान शिवाकडे पाहत राहतात. ज्यावेळी एखादा भक्त त्याच्या कानात आपली इच्छा कुजबुजतो तेव्हा असे मानले जाते की नंदी महाराज लगेच शिवाचे लक्ष त्या इच्छेकडे वेधतात.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, नंदीच्या उजव्या कानात, म्हणजेच त्याच्या उजव्या बाजूला असलेल्या कानात इच्छा व्यक्त करणे सर्वात शुभ मानले जाते. उजवा कान धर्म, सकारात्मक ऊर्जा आणि दैवी कृपेशी संबंधित आहे. काही शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की उजव्या कानात शिव तत्व असते. जरी काही ठिकाणी, स्थानिक परंपरेनुसार, डाव्या कानातही इच्छा व्यक्त करण्याची प्रथा आहे, परंतु शास्त्रीय श्रद्धा उजव्या कानाला प्राधान्य देते.
नंदीच्या कानात तुमच्या इच्छा कुजबुजवण्याचे काही नियम आहेत. भगवान शिवाचे दर्शन न घेता थेट नंदीकडे जाणे अयोग्य मानले जाते. अनेक मंदिरांमध्ये नंदीला स्पर्श करण्यास मनाई आहे. अंतर राखा आणि तुमच्या इच्छा सांगण्यापूर्वी नतमस्तक व्हा. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की नंदी केवळ धार्मिकता आणि कल्याणाशी संबंधित इच्छा शिवाला पोहोचवतो. जेव्हा इच्छा पूर्ण होते तेव्हा शिव आणि नंदी यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे आवश्यक मानले जाते. नंदी महाराजांच्या कानात तुमची इच्छा सांगण्यापूर्वी ओम नमः शिवाय या मंत्रांचा जप करावा.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार उजवा कान शुभ, सात्त्विक आणि सकारात्मक ऊर्जेचा प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे नंदीच्या उजव्या कानात सांगितलेली मनोकामना लवकर शिवापर्यंत पोहोचते, असे मानले जाते.
Ans: नंदी हे भगवान शिवांचे वाहन आणि परम भक्त आहेत. ते शिवजींच्या अगदी जवळ असल्याने भक्तांची इच्छा (विश) थेट महादेवांपर्यंत पोहोचवतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: सोमवार, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्र या दिवशी मनोकामना सांगणे विशेष शुभ मानले जाते.