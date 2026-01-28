Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bengaluru Crime: १० लाखांच्या हुंड्यासाठी छळ, कधी बाथरूममध्ये कोंडलं तर कधी बेदम मारहाण; २४ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन

बंगळुरूच्या तुमकूर जिल्ह्यात १० लाखांच्या हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ सहन न झाल्याने २४ वर्षीय विवाहित कीर्ती श्री हिने आत्महत्या केली. पती व सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप; पोलीस तपास सुरू.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:44 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • हुंड्यासाठी १० लाखांची मागणी; बाथरूममध्ये कोंडणं, बेदम मारहाण
  • दोन वर्षांपूर्वी विवाह; ३५ लाखांचा खर्च, सोनं व रोख रक्कम दिली
  • कुटुंबीयांची तक्रार; पती व सासरच्यांवर गुन्हा, तपास सुरू
बंगळुरू: बंगळुरूमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. २४ वर्षीय विवाहितेने सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. हुंड्यासाठी सासरचे लोक तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत होते. तिचा नवरा तिला कधी बाथरूममध्ये कोंडायचा, तर कधी तिला बेदम मारहाण करत होता. या १० लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ केला जात होता. या सततच्या त्रासाला कंटाळून विवाहितेने आत्महत्या केली असा आरोप मृत महिलेच्या माहेरच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. ही संतापजनक घटना बंगळुरूच्या तुमकूर जिल्ह्यातील येदियुमध्ये घडली.

Bhandara Crime: चित्रपटात जवळ न बसल्याचा राग; पत्नीने पतीवर चढवला चाकूने जीवघेणा हल्ला

काय नेमकं प्रकरण?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव कीर्ती श्री असे आहे. कीर्ती तुमकूरमधील मधुगिरी तालुक्यातील रहिवासी होती. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये तिचं लग्न गुरुप्रसाद याच्याशी झालं होतं. लग्नाला सुमारे ३५ लाख रुपये खर्च झाला झाला होता. यात ४०० ग्रॅम सोनं आणि ५ लाख रुपये रोख रक्कम माहेरच्यांनी दिली होती. एवढं सगळं देऊनही कीर्ती श्रीचा पती गुरुप्रसाद आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्य पैशांसाठी तिला त्रास देत होते.

तिने सासरच्या मंडळींच्या आणि पतीच्या त्रासाला कंटाळून आपल्या आई-वडिलांकडेही तक्रार केली होती. त्यानंतर कीर्तीच्या कुटुंबीयांनी वाद सोडवण्यासाठी गुरुप्रसादच्या घरी तीन वेळा पंचायतही बोलावली. मात्र त्यानंतरही सासरच्या लोकांचा छळ थांबला नाही, शेवटी कीर्तीने आत्महत्या केली.

घर बांधण्यासाठी पैसे आण्याचा दबाव

कीर्तीच्या सासरच्या लोकांनी घर बांधण्यासाठी तिच्यावर १० लाख रुपये आणण्याचा दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. तर कीर्ती श्रीच्या वडिलांनी तिच्या सासरच्या लोकांवर हत्येचा देखील आरोप केलाय. याप्रकरणी कीर्तीच्या कुटुंबीयांनी बनाशंकरी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवलीय. आता पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे.

Bihar crime: तरुणीने दिला नकार, तरुणाने घरात घुसून चेहऱ्यावर फेकला अॅसिड; आरोपी अटकेत

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बंगळुरूच्या तुमकूर जिल्ह्यातील येदियूर येथे.

  • Que: आत्महत्येचं कारण काय?

    Ans: पती व सासरच्या लोकांचा १० लाखांच्या हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: मृत महिलेच्या कुटुंबियांच्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: Jan 28, 2026 | 03:44 PM

Jan 28, 2026 | 03:44 PM
Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती

Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती

Jan 28, 2026 | 03:42 PM
१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

Jan 28, 2026 | 03:40 PM
“काजळवाली” गाणं प्रदर्शित; निखिल कोष्टी आणि आचल चव्हाणची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

“काजळवाली” गाणं प्रदर्शित; निखिल कोष्टी आणि आचल चव्हाणची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 28, 2026 | 03:39 PM
‘ब्लॅक बॉक्स’ आता सत्य आणणार समोर? अजितदादांच्या विमानात बिघाड होता? कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया, तांत्रिक बिघाडामुळे… 

‘ब्लॅक बॉक्स’ आता सत्य आणणार समोर? अजितदादांच्या विमानात बिघाड होता? कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया, तांत्रिक बिघाडामुळे… 

Jan 28, 2026 | 03:37 PM
Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित

Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित

Jan 28, 2026 | 03:36 PM
Raigad News: अलिबाग तालुक्यात निवडणूक रणसंग्राम! कुठे तिरंगी, कुठे चौरंगी लढत; राजकीय गणितं बदलणार

Raigad News: अलिबाग तालुक्यात निवडणूक रणसंग्राम! कुठे तिरंगी, कुठे चौरंगी लढत; राजकीय गणितं बदलणार

Jan 28, 2026 | 03:35 PM

