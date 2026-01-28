Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती

बारामती विमानतळावर झालेल्या विमान अपघाताची माहिती मिळताच शरद पवार तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. 'अजितचं विमान कसं आणि कुठे कोसळलं?' असा सवाल करत त्यांनी सविस्तर माहिती घेतली.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:42 PM
शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती (photo Credit- X)

शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती (photo Credit- X)

  • शरद पवार थेट धावपट्टीवर
  • अजित पवारांच्या अपघाताची माहिती घेताना ‘साहेबांच्या’ डोळ्यांत पाणी
Ajit Pawar Plane Crash Marathi News: राज्याच्या राजकारणातील धडाडीचे आणि सडेतोड बोलणारे नेते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) (वय ६६) यांचे आज सकाळी बारामती येथे खासगी विमान अपघातात दुःखद निधन झाल्याची घटना समोर आली आहे. बारामती येथे लँडिंगदरम्यान विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने हा भीषण अपघात घडल्याचे सांगितले जाते. मुंबईहून बारामतीकडे येत असलेले विमान सकाळी ८:४५ च्या सुमारास अपघातग्रस्त झाले. जमिनीशी संपर्क होताच मोठा स्फोट झाला आणि काही क्षणांतच विमानाने पेट घेतला. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह दोन वैमानिक आणि दोन अंगरक्षक अशा एकूण ५ जणांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

शरद पवारांनी घेतली घटनास्थळी माहिती

घटनेनंतर नवी दिल्लीत असलेले शरद पवार थेट बारामतीला पोहोचले. हेलिकॉप्टरमधून उतरताच त्यांनी रनवेवर उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून अपघाताची सविस्तर माहिती घेतली. “विमान कुठे आणि कसे कोसळले?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थितांना विचारल्याचे सांगितले जाते.

Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले विमान अपघाताच्या चौकशीचे आदेश

तीन दिवसाचा दुखवटा जाहीर

“संपूर्ण पवार कुटुंब बारामतीला पोहोचल्यानंतर त्यांच्या संमतीने पुढचे निर्णय घेतले जातील. महाराष्ट्रात आज शासकीय सुट्टी घोषित केली आहे. तीन दिवसांचा दुखवटा देखील जाहीर केला आहे.” हे कधीही भरून न निघाणारे नुकसान आहे. लोकनेते निघून गेल्यानंतर पोकळी निर्माण होते, ती भरून काढणे कठीण आहे. संघर्षाच्या काळात आम्ही एकत्र काम केलं आहे. या घटनेवर विश्वास ठेवण्यास मन तयार होत नाही, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, अजित पवार यांनी बारामतीला विशेष ओळख मिळवून दिली. बारामतीची ओळख केवळ राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात ‘विकासाचा मॉडेल’ म्हणून झाली आहे. या विकासाच्या केंद्रस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नेतृत्व होते. त्यांच्या अशा अकाली जाण्याने फक्त राजकारणातच नाही तर सर्वच क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

बैठकांसाठी अजित पवार येत होते बारामतीला

बारामती विमानतळावर उतरताना चार्टर्ड विमान कोसळले. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ५ फेब्रुवारी रोजी पुण्यात होणार आहेत आणि या निवडणुकांसाठी अजित पवार यांनी बारामतीमध्ये बैठका नियोजित केल्या होत्या. या बैठका होण्यापूर्वीच हा अपघात झाला.

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रामध्ये तीन दिवसाचा दुखवटा, देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Published On: Jan 28, 2026 | 03:42 PM

