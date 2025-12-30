Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astro Tips : जानेवारीमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असते दैवी शक्ती ; अंकशास्त्रानुसार कसा असतो या व्यक्तींचा स्वभाव ?

ज्योतिषशास्त्रात कधी राशीनुसार तर कधी अंकशास्त्रानुसार व्यक्तीच्या स्वभावाचा अंदाज लावता येतो. असं म्हटलं जातं की जन्ममहिन्यानुसार देखील त्या त्या व्यक्तीच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्यं ओळखता येतं.

Updated On: Dec 30, 2025 | 05:33 PM
ज्योतिषशास्त्र आणि अंकशास्त्र यांना हिंदू धर्मात मोठं महत्व आहे. याच ज्योतिषशास्त्रात कधी राशीनुसार तर कधी अंकशास्त्रानुसार व्यक्तीच्या स्वभावाचा अंदाज लावता येतो. असं म्हटलं जातं की जन्ममहिन्यानुसार देखील त्या त्या व्यक्तीच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्यं ओळखता येतं.

अंकाशास्त्रानुसार असं सांगितलं जातं की, जानेवारीमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींमध्ये दैवी शक्तीचा विशेष प्रभाव असतो. अंकशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार या महिन्यात जन्मलेले लोक वेगळ्या स्वभावाचे, ठाम विचारांचे आणि नेतृत्वगुणांनी युक्त मानले जातात. जानेवारी हा वर्षातील पहिला महिना असल्यामुळे या महिन्याचा मुख्य अंक 1 मानला जातो. अंक 1 हा सूर्याचा अंक असून तो तेज, आत्मविश्वास, अधिकार आणि नेतृत्वाचे प्रतीक आहे.

ठाम निर्णय घेण्याची वृत्ती

अंकशास्त्रानुसार जानेवारीत जन्मलेले लोक जन्मतःच नेतृत्व करण्याची क्षमता घेऊन येतात. हे लोक जबाबदारी स्वीकारायला घाबरत नाहीत आणि कठीण परिस्थितीतही योग्य निर्णय घेण्याची ताकद त्यांच्यात असते. स्वतःच्या कर्तृत्वावर पुढे जाणं आणि स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणं हा त्यांचा स्वभाव असतो.

या व्यक्ती अत्यंत आत्मविश्वासी, मेहनती आणि शिस्तप्रिय असतात. कोणतंही काम अर्धवट सोडणं त्यांना आवडत नाही. ठरवलं तर ते पूर्ण करतातच. यामुळेच त्यांना आयुष्यात यश उशिरा का होईना, पण नक्कीच मिळतं आणि ते टिकाऊ असतं. अनेकदा हे लोक प्रशासन, व्यवसाय, व्यवस्थापन, राजकारण किंवा सामाजिक क्षेत्रात यशस्वी ठरतात.

नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी करा गुरुसंबंधित ‘हे’ काम, आयुष्यभर कमवाल पैसाच पैसा! उन्नतीने भरून जाईल जीवन

जानेवारीत जन्मलेल्या व्यक्तीती अध्यात्मिक शक्ती दांडगी असते. यांना भविष्यातील  घटनांबाबत संकेत मिळतात. यांना जन्मत:  दैवीशक्ती मिळालेली असते. ही मंडळी चुकीच्या माणसांना आयुष्यात ठेवत नाही. योग्य-अयोग्य ओळखण्याची क्षमता, संकट ओळखून वेळीच निर्णय घेणं, आणि लोकांचा स्वभाव पटकन समजून घेणं हे गुण त्यांच्यात दिसून येतात. यामुळेच काही लोक त्यांच्यात “दैवी शक्ती” असल्याचा विश्वास ठेवतात.

जानेवारीत जन्मलेल्या मंडळींच्या स्वभावात काही कमतरताही असू शकतात. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही चांगले गुण तर काही वाईट गुण असतात . असंच जानेवारी महिन्यातील मंडळींमध्ये काही अवगुण देखील असतात. ही मंडळी कधी कधी त्यांच्या जवळच्या माणसांना हट्टी, कठोर आणि भावनांबाबत अलिप्त वाटू शकतात. स्वतःवर आणि इतरांवर जास्त अपेक्षा ठेवणं हेही त्यांचं एक वैशिष्ट्य आहे.एकूणच पाहिलं तर अंकशास्त्रानुसार जानेवारीत जन्मलेले लोक सूर्यासारखे तेजस्वी, ठाम, आत्मनिर्भर आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाचे असतात. दैवी शक्तीपेक्षा त्यांच्या मेहनतीची, आत्मविश्वासाची आणि अंतःप्रेरणेचीच खरी ताकद त्यांना इतरांपेक्षा वेगळं बनवते.

Astro Tips: जन्मकुंडलीतील ग्रहदोष कसे कमी कराल? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय उपाय

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अंकशास्त्रानुसार जानेवारी महिन्याचा मुख्य अंक कोणता आहे?

    Ans: जानेवारी हा वर्षातील पहिला महिना असल्यामुळे त्याचा मुख्य अंक 1 मानला जातो. अंक 1 हा सूर्याचा अंक असून तो तेज, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाचे प्रतीक आहे.

  • Que: जानेवारीत जन्मलेल्या लोकांमध्ये दैवी शक्ती असते का?

    Ans: जानेवारीत जन्मलेल्या व्यक्तीती अध्यात्मिक शक्ती दांडगी असते. यांना भविष्यातील  घटनांबाबत संकेत मिळतात.

  • Que: : जानेवारीत जन्मलेल्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो?

    Ans: हे लोक ठाम विचारांचे, आत्मविश्वासी, मेहनती आणि शिस्तप्रिय असतात. स्वतःच्या कर्तृत्वावर पुढे जाणं आणि स्वतंत्र ओळख निर्माण करणं हा त्यांचा स्वभाव असतो.

Published On: Dec 30, 2025 | 05:33 PM

