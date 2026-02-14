Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी चंद्राचे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी ठरणार खास, नात्यामधील गैरसमज होतील दूर

व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी चंद्र ग्रहाचे नक्षत्र संक्रमण करणार आहे. या दिवशी नातेसंबंधातील गैरसमज दूर होतील. व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण कोणत्या वेळेत होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 14, 2026 | 07:05 AM
प्रेम, प्रणय आणि आपुलकीचा उत्सव असलेला व्हॅलेंटाईन डे दरवर्षी 14 फेब्रुवारीला साजरा केला जातो. या वर्षीचा व्हॅलेंटाईन डे ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही खास आहे कारण या दिवशी चंद्र त्याच्या नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. जे शास्त्रांमध्ये आनंद, मन, आईशी असलेले नाते, भावना आणि मानसिक स्थितीचे दाता मानले जाते. पंचांगानुसार, शनिवार, 14 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 6 वाजता उत्तराषाढा नक्षत्रात आणि धनु राशीत संक्रमण करणार आहे. त्यापूर्वी तो पूर्वाषाढा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. 14 फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपासून 15 फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंत चंद्र उत्तराषाढा नक्षत्रात राहील. दरम्यान, 15 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 12 ते 1 च्या दरम्यान चंद्र धनु राशीतून मकर राशीत संक्रमण करेल. व्हॅलेंटाईन डेला चंद्राच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींना होणार फायदा

कर्क रास

१४ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी अविवाहित कर्क राशीच्या लोकांना त्यांच्या पार्टनरला भेटण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. शिवाय, तुमच्या नात्याला कुटुंबाची मान्यता देखील मिळू शकते. त्याचवेळी जे आधीच नातेसंबंधात आहेत ते देखील त्यांच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवतील. विवाहित लोकांना चंद्राच्या संक्रमणाचे आशीर्वाद मिळतील. तुमच्या जोडीदाराला समजून घेण्याची संधी मिळेल.

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार कुंभ राशीत प्रवेश, या राशींच्या व्यावसायिक जीवनात होणार मोठे बदल

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. या काळात नातेसंबंध चांगले राहतील. जे लोक वचनबद्ध नातेसंबंधात आहेत किंवा ज्यांचे लग्न ठरले आहे त्यांना त्यांच्या प्रेम जोडीदारासोबत त्यांच्या मनातील भावना शेअर करण्याची संधी मिळेल. याव्यतिरिक्त, तुमच्या दोघांमधील अंतर बरेच कमी होईल. व्हॅलेंटाईन डेचा दिवस विवाहित लोकांसाठी चांगला राहणार आहे.

Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान

मीन रास

कर्क आणि वृश्चिक राशींव्यतिरिक्त व्हॅलेंटाईन डेचा दिवस मीन राशीच्या लोकांसाठी खास असणार आहे. ज्या लोकांना गुप्तपणे मित्र आवडतो ते त्यांच्या भावना समोरच्या व्यक्तीसोबत कोणत्याही भीतीशिवाय शेअर करतात. या काळात तुम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. शिवाय, विवाहित जोडप्यांमधील अंतर देखील कमी होईल. मीन राशीच्या लोकांसाठी त्यांच्या प्रियकरासह एक छोटीशी सहल करण्यासाठी व्हॅलेंटाईन डे हा चांगला काळ असेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: व्हॅलेंटाइन डे 2026 ला चंद्र गोचर का महत्त्वाचा मानला जातो?

    Ans: चंद्र मन, भावना आणि नातेसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे या दिवशी होणारे चंद्राचे संक्रमण भावनिक पातळीवर सकारात्मक बदल घडवू शकते, असे मानले जाते.

  • Que: चंद्र कोणत्या राशीत प्रवेश करणार आहे?

    Ans: या दिवशी चंद्र तूळ राशीमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे मानले जाते, जी प्रेम, समतोल आणि नात्यांचे प्रतीक आहे.

  • Que: कोणत्या राशींसाठी हा काळ विशेष ठरू शकतो?

    Ans: कर्क, वृश्चिक आणि मीन राशीसाठी हा काळ अनुकूल ठरणार आहे

