Astro Tips: जन्मकुंडलीतील ग्रहदोष कसे कमी कराल? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय उपाय

नऊ ग्रहांची अनुकूल स्थिती जीवनात आनंद, समृद्धी आणि यश आणते. जर एखाद्या ग्रहाची स्थिती अशुभ असेल तर ज्योतिषीय उपायांनी ती शांत करता येते. यावेळी मंत्रांचा जप करणे देखील फायदेशीर ठरते.
सूर्याला आत्मविश्वास, ऊर्जा आणि यशाचे प्रतीक मानले जाते. मांसाहार आणि अल्कोहोल घेऊ नका. हे करताना अडचण येत असेल तर कमी करा. याशिवाय गडद रंगाचे कपडे दान करा. कामावर जाण्यापूर्वी एक ग्लास साखर-पाण्याचे द्रावण प्या.
दुधाशी संबंधित व्यवसाय केल्याने मंगळ मजबूत होतो. पक्षी पकडू नका. चांदीच्या ग्लासातून पाणी प्या. तसेच तुम्ही चंद्राच्या मंत्रांचा जप देखील करु शकता.
मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि शौर्याचा ग्रह मानला जातो. लाल रंगाचे कपडे घाला. ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्यानंतर लाल रंगाचे कोरल घालू शकता. गाईला रोज चारा द्यावा.
बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, वाणी आणि व्यवसायाचा कारक आहे. दारू आणि मांसाहार करू नका. नवीन कपडे घालण्यापूर्वी ते धुवा. चांदीच्या ग्लासात पाणी प्या. मंदिरात तांदूळ आणि दूध दान करा.
गुरु हे ज्ञान, शिक्षण आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. सोन्याचे दागिने घाला. वडिलांच्या कामात मदत करा. गरिबांना पैसे द्या. गरजूंना अन्न आणि कपडे द्या.
शुक्र ग्रहाला बळ देण्यासाठी हिरा धारण करा. दरम्यान यासाठी ज्योतिषाचा सल्ला घ्या, शुक्र मंत्राचा जप करा. लक्ष्मीची पूजा करा. पूजेच्या वेळी त्यांना पांढरी फुले आणि मिठाई अर्पण करा.
शनिवारी काळ्या उडदाचे दान करावे. तसेच शनि मंदिरात मोहरीचे तेल दान करावे. जर तुम्हाला मंदिराबाहेर गरीब व्यक्ती दिसल्यास त्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तू द्या.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जन्मकुंडलीत एखादा ग्रह दुर्बल, वक्री, अस्त किंवा अशुभ भावात असल्यास त्याला ग्रहदोष म्हणतात. यामुळे जीवनात अडचणी, विलंब, तणाव किंवा अपयश येऊ शकते.
Ans: कामात वारंवार अडथळे येणे, आर्थिक समस्या, आरोग्य बिघडणे, नातेसंबंधांत तणाव, प्रयत्न करूनही यश न मिळणे ही ग्रहदोषाची सामान्य लक्षणे मानली जातात.
Ans: संबंधित ग्रहानुसार दान करणे लाभदायक ठरते. उदा. शनीसाठी काळे तीळ, लोखंड; गुरुासाठी पिवळी वस्त्रे किंवा चणे; शुक्रासाठी पांढऱ्या वस्तू दान कराव्यात.