नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी करा गुरुसंबंधित ‘हे’ काम, आयुष्यभर कमवाल पैसाच पैसा! उन्नतीने भरून जाईल जीवन

खरंच, नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी लोकांमध्ये आधीच खूप उत्साह आहे. परिणामी, लोक नवीन वर्षासाठी विविध योजना आखताना दिसतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की या वर्षी नवीन वर्षाचा पहिला दिवस गुरुवारी येतो. हा दिवस खूप खास राहणार आहे आणि वर्षभर तुम्हाला आनंद देईल. जर तुम्ही या दिवशी काही नियमांचे पालन केले तर तुम्ही नवीन वर्षाच्या दिवशी या गोष्टी केल्या पाहिजेत.
गुरुचा दिवस
या वर्षीचे नवीन वर्ष गुरुवार, १ जानेवारी रोजी येते. गुरुवार हा गुरुंचा दिवस मानला जातो. गुरुशिवाय लोकांचे जीवन अंधारात बुडालेले आहे. म्हणून, एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या गुरुंचे आशीर्वाद मिळणे अत्यंत महत्वाचे आहे. असे म्हटले जाते की गुरु हा सर्व राशींचा गुरु आहे आणि संपत्ती, सौभाग्य आणि आनंदी जीवनासाठी लोकांनी त्यांच्या गुरूंची पूजा केली पाहिजे. पूर्णिया येथील पंडित दयानाथ मिश्रा स्पष्ट करतात की या वर्षी, १ जानेवारी हा गुरुवारी असल्याने हा दिवस आणखी खास बनतो. तथापि, ते म्हणतात की या दिवशी गुरूंची पूजा आणि आदर करणे खूप फायदेशीर ठरेल.
नवीन वर्षाच्या दिवशी तुमच्या गुरूंशी संबंधित या गोष्टी करा
त्यांनी असेही सांगितले की, १ जानेवारी २०२६ रोजी गुरुवार, तुम्ही तुमच्या पालकांचा आणि गुरूंचा आदर केला पाहिजे. त्यांचे आशीर्वाद घ्या. तसेच, सकाळी लवकर उठून भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करा. यामुळे तुमचा संपूर्ण दिवसच नव्हे तर संपूर्ण वर्षही सुरक्षित राहील. या दिवशी पिवळे कपडे घाला आणि संध्याकाळी आई तुळशीची पूजा करा. गरीब आणि गरजूंना पिवळ्या वस्तू किंवा पिवळ्या मिठाई दान करा. आज १०८ वेळा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप केल्याने वर्षभर तुम्हाला फायदा होईल.
