MG Majestor vs MG Gloster: एकाच कंपनीच्या दोन पॉवरफुल एसयूव्ही, जाणून घ्या दोन्ही मॉडेल्समधील नेमका फरक

MG Majestor पहिल्यांदा ऑटो एक्स्पो 2025 मध्ये प्रदर्शित करण्यात आली होती. मात्र, या लाँचमध्ये तिच्या डिझाइन आणि फीचर्सबद्दल अधिक तपशीलवार माहिती दिली आहे. किंमत एप्रिल 2026 मध्ये जाहीर केली जाईल आणि डिलिव्हरी मे मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. Majestor ग्लोस्टरपेक्षा कशी वेगळी आहे ते जाणून घेऊयात.
मागील बाजूस मॅजेस्टरमध्ये कनेक्टेड एलईडी टेललॅम्प्स देण्यात आले आहेत, जे ग्लॉस्टरमधील स्वतंत्र युनिट्सपेक्षा वेगळे आहेत. एमजी बॅजऐवजी “Morris Garages” अशी अक्षरे देण्यात आली आहेत. बंपरवर अतिरिक्त क्लॅडिंग देण्यात आली असून ग्लॉस्टरच्या क्वाड एग्झॉस्टऐवजी ड्युअल एग्झॉस्ट टिप्स देण्यात आल्या आहेत. दोन्ही एसयूव्हीचा व्हीलबेस समान आहे.
साइड प्रोफाइलमध्ये एकूण डिझाइन ओळखीचे असले तरी मॅजेस्टरमध्ये नव्याने डिझाइन केलेले 19-इंच अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. तसेच व्हील आर्च आणि सिल्ल्सवर काळ्या रंगाची फिनिश देण्यात आली आहे, ज्यामुळे तिचा मजबूत आणि रग्ड लुक अधिक उठून दिसतो.
इंटीरियरमध्ये मॅजेस्टरला सिंगल-टोन ब्लॅक थीम आणि सिल्व्हर हायलाइट्ससह नवीन केबिन लेआउट देण्यात आला आहे, जो ग्लॉस्टरच्या ब्लॅक-ब्राउन फिनिशपेक्षा वेगळा आहे. यात 12.3 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि पूर्णपणे डिजिटल 12.3 इंच इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आले आहे. ए-पिलर आणि सेंटर कन्सोलवर ग्रॅब हँडल्स देण्यात आले असून गिअर लीव्हर स्टीयरिंग कॉलमवर शिफ्ट करण्यात आला आहे. 6 आणि 7-सीटर असे दोन्ही सीटिंग पर्याय उपलब्ध आहेत.
मॅजेस्टरमध्ये ग्लॉस्टरमधील 2.0 लिटर ट्विन-टर्बो डिझेल इंजिन कायम ठेवण्यात आले आहे, मात्र त्यात अधिक सुधारणा करण्यात आली आहे. हे इंजिन 215 हॉर्सपॉवर आणि 478 एनएम टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स देण्यात आला असून 4×2 आणि 4×4 दोन्ही ड्राइव्ह पर्याय उपलब्ध आहेत. दुसरीकडे, ग्लॉस्टरमध्ये 161 हॉर्सपॉवर आणि 374 एनएम टॉर्क निर्माण करणारा कमी स्पेसिफिकेशनचा 2.0 लिटर टर्बो-डिझेल पर्यायही उपलब्ध आहे.