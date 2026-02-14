Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Trade Deal ने जिंकले डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मन; भारतात आयात शुल्क कमी करुन आली हार्ले डेविडसन

तरुणांमध्ये महागड्या आणि शक्तिशाली बाईक्सची क्रेझ वाढत आहे. हार्ले-डेव्हिडसन X440 ही बाईक भारतात ₹२.७९ लाख (अंदाजे $२.७९ लाख) पासून उपलब्ध आहे. भारताने या बाईकवरील आयात शुल्क कमी केले आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 01:15 AM
हार्ले-डेव्हिडसन X440 भारतात ₹२.७९ लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) पासून उपलब्ध आहे. (फोटो - नवभारत)

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, आपल्या देशातील तरुणांना महागड्या आणि शक्तिशाली बाईक किंवा मोटारसायकली चालवायला आवडतात. आता, त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, अमेरिकेची प्रसिद्ध बाईक, हार्ले डेव्हिडसन, भारतात उपलब्ध  झाली आहे. त्याच्या X440T मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत वेबसाइटवर ₹279,500 ठरवण्यात आली आहे.”

यावर मी म्हणालो, “आमचे तरुण उत्साही आधीच बुलेट, यमाहा किंवा जावा सारख्या बाईक पसंत करतात. याव्यतिरिक्त, लाखो रुपयांच्या कावासाकी निन्जा, डुकाटी, हायाबुसा, होंडा, नॉर्टन, सुझुकी, बीएमडब्ल्यू, एप्रिलिया आणि अपाचे सारख्या शक्तिशाली बाईक देखील जगभरात लोकप्रिय आहेत. आमच्याकडे बजाजच्या पल्सरचे उच्च दर्जाचे मॉडेल देखील आहेत.”

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, मोदी सरकारने हार्ले डेव्हिडसन बाईकवरील आयात शुल्क कमी करून अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांना खूश केले आहे. तसे, हार्ले डेव्हिडसनचे भारताशी जुने संबंध आहेत.” दुसऱ्या महायुद्धानंतर भंगारात सापडलेल्या या बाईकच्या इंजिन आणि पेट्रोल टँकचा वापर करून, दिल्लीतील नवोन्मेषकांनी मोठ्या ८-सीटर ऑटोरिक्षा बनवल्या, ज्या लाल किल्ला किंवा चांदणी चौकाजवळ धावतात. लखनऊमध्ये जास्त प्रवासी असलेल्या लांब ऑटोरिक्षांमध्येही हार्ले-डेव्हिडसन इंजिन वापरले जात होते.

यावर मी म्हणालो, “भारताची गर्दी असलेली, वाहतूक कोंडीने भरलेली शहरे इतक्या शक्तिशाली बाइक्सच्या लायक नाहीत. अमेरिकेत, उन्हाळ्यात, हातावर टॅटू असलेले बळकट बाईकर्स रस्त्यावरून वेगाने फिरतात. हे लोक मनोरंजनासाठी खास डिझाइन केलेल्या हार्ले डेव्हिडसन बाइक्स चालवतात आणि मैलांचा प्रवास करतात.”

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, भारतात, सनबीम, मॅचलेस आणि बीएसए मोटारसायकली पूर्वी श्रीमंत किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या होत्या. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या या युगातही, तरुण जड पेट्रोल बाइक्स पसंत करतात.”

यावर मी म्हणालो, “ही वैयक्तिक पसंतीची बाब आहे. शक्तिशाली वाहनाच्या आवाजाने लोकांना आपोआप रस्ता मोकळा करावा लागतो. तुम्ही अशा बाईकवरून केरळ ते लडाख प्रवास करू शकता. आता, श्रीमंत आणि श्रीमंत भारतीय देखील मेक इंडिया रिच अगेन तत्वज्ञानाचे पालन करतात.”

Published On: Feb 14, 2026 | 01:15 AM

Feb 14, 2026 | 01:15 AM
