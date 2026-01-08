Basant Panchami 2026: 23 की 24 कधी आहे वसंत पंचमी, जाणून घ्या पूजा मुहूर्त आणि महत्त्व

दरवर्षी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पाचव्या दिवशी वसंत पंचमी साजरी केली जाते. हा दिवस ज्ञान, बुद्धी आणि सर्जनशीलतेचे प्रतीक असलेल्या देवी सरस्वतीला समर्पित आहे. श्रद्धेनुसार या दिवशी देवीची पूजा केल्याने मन स्थिर होते आणि ज्ञान वाढते. संगीत, कला आणि शिक्षणाशी संबंधित लोकांसाठी या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे. देवी सरस्वतीला ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान आणि हस्तकलेची देवी मानले जाते. वसंत पंचमीला श्री पंचमी आणि सरस्वती पूजा असेही म्हणतात.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पाचव्या दिवशी देवी सरस्वतीचा जन्म झाला. हा दिवस देवी सरस्वतीची जयंती म्हणून देखील साजरा केला जातो. वसंत पंचमी नेमकी कधी आहे, काय आहे पूजा मुहूर्त आणि महत्त्व ते जाणून घेऊया
वसंत पंचमी शुक्रवार 23 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. यावेळी शुक्ल पक्ष पंचमी तिथी शुक्रवार 23 जानेवारी रोजी पहाटे 2.28 वाजता होणार आहे आणि शनिवार 24 जानेवारी रोजी पहाटे 1.46 पर्यंत राहील. तिथी संपूर्ण दिवस चालत असल्याने, लोक पूजेसाठी शुभ मुहूर्ताचे निरीक्षण करतात.
सरस्वती पूजेसाठी सर्वात शुभ वेळ सकाळी 7.15 ते दुपारी 12.15 वाजेपर्यंत आहे. यावेळी पूजा केल्याने शुभ फळे मिळतात असे मानले जाते.
सरस्वती देवीची पूजा करताना शक्यतो पांढरे किंवा पिवळ्या रंगांचे कपडे परिधान करावे. त्यानंतर एका चौरंगावर किंवा टेबलावर देवी सरस्वतीची मूर्ती किंवा चित्र ठेवावे. नंतर देवीला पिवळ्या रंगांचे फुले, मिठाई, नैवेद्य इत्यादी गोष्टी अर्पण कराव्यात. देवीला नैवेद्य दाखवून झाल्यावर ॐ श्रीम महा सरस्वत्यै नमः या मंत्रांचा जप करावा. शुभ मुहूर्तावर ध्यान व पूजा करणे फायदेशीर मानले जाते.
वसंत पंचमी ही वसंत ऋतूची सुरुवात मानली जाते. ती हवामानातील बदलाचे प्रतीक आहे. हा सण मदनोत्सवाच्या उत्सवाशी देखील संबंधित आहे आणि काही परंपरांमध्ये, रतिकम उत्सव या दिवशी सुरू होतो. वसंत पंचमीचा दिवस सर्व शुभ कार्यांसाठी शुभ मानला जातो. म्हणूनच त्याला अबुजा मुहूर्त म्हणून ओळखले जाते. हा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी चांगला मानला जातो. या दिवशी विद्यार्थी पुस्तकांची पूजा देखील करतात. तसेच नवीन काम सुरू करणे, मुंडन, अन्नप्राशन, गृहप्रवेश आणि इतर महत्त्वाचे विधी शुभ मानले जातात.
सरस्वती पूजनाच्या दिवशी देवी सरस्वतीची पूजा करताना सरस्वति नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा या मंत्रांचा जप करावा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या दिवशी विद्येची देवता देवी सरस्वती यांची पूजा केली जाते. ज्ञान, बुद्धी, कला आणि शिक्षणासाठी हा दिवस अत्यंत शुभ मानला जातो.
Ans: अभ्यासात एकाग्रता वाढते, ज्ञानात प्रगती होते, परीक्षेत यश मिळते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
Ans: शिक्षणाची सुरुवात, लेखन, वाचन, संगीत, नृत्य, कला शिकणे, नवीन व्यवसाय किंवा प्रकल्पाची सुरुवात