Free Fire MAX: गेमर्ससाठी धमाका! ‘King of Gold’ इमोट फ्री मिळवण्याची संधी, फक्त करावं लागणार ‘हे’ काम

Free Fire Max Faded Wheel Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरु झालेल्या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना किंग ऑफ गोल्ड ईमोट मोफत मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. ईव्हेंट पुढील 11 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:16 AM
  • प्लेअर्सना किंग ऑफ गोल्ड ईमोट मोफत मिळवण्याची संधी
  • फेडेड व्हिल ईव्हेंट पुढील 11 दिवसांसाठी लाईव्ह
  • रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड्स खर्च करावे लागणार
फ्री फायर मॅक्समध्ये एका नवीन फेडेड व्हिल ईव्हेंटची एंट्री झाली आहे. या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्लेअर्सना किंग ऑफ गोल्ड ईमोट मोफत मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. हे एक जबरदस्त एनिमेशन इमोट आहे, ज्यामध्ये गेममधील तुमचे कॅरेक्टर सोन्याच्या ढिगाऱ्यावर बसून आनंद घेत असल्याचे दाखवले आहे. केवळ ईमोटचं नाही तर गेममध्ये तुम्हाला इतर रिवॉर्ड्स देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची मज्जाच मज्जा! या स्वस्त प्लॅनमध्ये मिळणार 14 दिवसांची एक्स्ट्रा व्हॅलिडीटी, इतकी आहे किंमत

फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरु झालेला फेडेड व्हिल ईव्हेंट पुढील 11 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक गेमिंग आयटम्स क्लेम करण्याची संधी मिळार आहे. या ईव्हेंटमध्ये किंग ऑफ गोल्ड ईमोट देखील समाविष्ट आहे. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे. या गेममध्ये मिळणारे रिवॉर्ड्स प्लेअर्सच्या नशिबावर अवलंबून असणार आहेत. या ईव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे आणि त्यानंतर रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत. रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

स्पिन करण्यासाठी खर्च करावे लागणार इतके डायमंड्स

फ्री फायर मॅक्समध्ये प्रत्येक स्पिनची किंमत वेगळी आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 9 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. दुसऱ्यांदा स्पिन करण्यासाठी 19 डायमंड्स खर्च करावे लागतील. तिसऱ्या स्पिनची किंमत 39 डायमंड्स आणि चौथ्या स्पिनची किंमत 69 डायमंड्स आहे. पाचव्या स्पिनची किंमत 99 डायमंड्स आणि सहाव्या स्पिनची किंमत 149 डायमंड्स आहे. सातवेळा स्पिन करण्यासाठी 199 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर आठवेळा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 499 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे.

प्लेअर्सना ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • किंग ऑफ गोल्ड ईमोट
  • इंन्हांस हॅमर
  • कॅप्टन बब्लस वेपन लूट क्रेट
  • क्यूब फ्रेगमेंट
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • बॅट नॉकआउट स्विंग
  • टीम बूस्टर
  • बॅकपॅक फेस्टिव्हिल ग्रोल

ईव्हेंट एक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करावा लागणार आहे.
  • यानंतर गेममध्ये लक रॉयल ईव्हेंट ओपन करा.
  • इथे तुम्हाला फेडेड व्हिल ईव्हेंट बॅनर दिसेल.
  • स्क्रीनवर दिसणाऱ्या बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती मिळणार आहे.
7 व्या वर्धापनदिनानिमित्त iQOO करणार मोठा धमाका! नव्या स्मार्टफोनने उडणार सर्वांची झोप; डिझाईन आणि परफॉर्मन्स पाहून डोळेच दिपतील

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • 4N8M2XL9R1G3
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • H8YC4TN6VKQ9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

