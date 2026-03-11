Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Zodiac Sign: बुधादित्य योगाचा वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना होणार फायदा, या राशीच्या लोकांनी बाळगावा संयम

आज बुधवार, 11 मार्च रोजी बुधाच्या युतीमुळे बुधादित्य योग तयार होत आहे. चंद्र दिवसभर वृश्चिक राशीत संक्रमण करेल आणि धनु रात्री चंद्र धनु राशीत संक्रमण करेल. या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार, जाणून घ्या

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

बुधवार, 11 मार्च रोजी बुध आणि सूर्याच्या युतीमुळे बुधादित्य योग तयार होत आहे. जो एक अतिशय शुभ योग आहे. मिथुन राशीत गुरूची थेट हालचाल ही मुख्य गोष्ट आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्रातून वृश्चिक राशीत संक्रमण करेल आणि चंद्राच्या चौथ्या घरात मंगळ आणि सूर्याची युती झाल्याने आदित्य मंगल योग तयार करेल. या शुभ योगाचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. बुधादित्य योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहणार आहे. वृषभ राशीसाठी आर्थिक आणि करिअरच्या दृष्टीने चांगला दिवस असेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते. परंतु तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेने आणि तर्कशक्तीने ती सोडवू शकाल. तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. आज तुम्ही खरेदी करू शकता. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहणार आहे. तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा तुम्हाला फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील. प्रत्येक कामामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनात तुमचा आदर आणि प्रभाव वाढेल. महत्त्वाच्या कामामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. बँकिंगशी संबंधित कामातही तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल.

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कोणत्याही चिंता दूर होतील. आजारी असलेल्यांच्या आरोग्यात सुधारणा जाणवू शकते. उद्याचा दिवस कामाच्या ठिकाणी व्यस्त पण फायदेशीर असेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. नोकरीच्या मुलाखतींसाठी येणाऱ्यांची कामगिरी चांगली राहील आणि काही सकारात्मक निकाल मिळतील. तुम्ही एखाद्या शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन करू शकता. खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमचे काम कामावर सुरळीतपणे पुढे जाईल आणि तुम्हाला तुमच्या मागील कामासाठी प्रोत्साहन आणि मान्यता देखील मिळू शकेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या बढतीमध्ये अपेक्षित वाढ होईल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक स्थिती अनुकूल राहील. एखाद्या शुभ कार्यक्रमामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकतात. व्यवसायात उत्पन्न वाढू शकते परंतु शेअर सट्टेबाजीपासून दूर राहणे चांगले.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्यामध्ये मानसिक ताण आणि गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पैलूंचा काळजीपूर्वक विचार करणे महत्त्वाचे आहे. व्यवहारांपासून आणि ऑफिसच्या राजकारणापासून दूर राहिले पाहिजे. आरोग्याची काळजी घ्या.

Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. सरकारी कामात नशीब तुमच्या बाजूने असेल. शिवाय, तुमच्या राशीत बुधादित्य योगाची निर्मिती झाल्यामुळे तुम्हाला बुद्धिमत्ता आणि तार्किक विचारसरणीत फायदा होईल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून फायदा होऊ शकतो. मालमत्तेशी संबंधित कामात गुंतलेले असाल तर तुम्हाला नफा होऊ शकतो. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Mar 11, 2026 | 09:00 AM

