Paper Leak: धक्कादायक! पुण्यात दहावीचा गणिताचा पेपर लीक, टेलिग्राम ग्रुपवर तीन दिवस आधीच प्रश्नपत्रिका व्हायरल; गुन्हा दाखल

तीन दिवस आधीच ग्रुपवर
दहावीचा गणित भाग-1 आणि भाग-2 चे पेपर परीक्षा होण्यापूर्वीच एका टेलिग्राम होण्यापूर्वीच एका टेलिग्राम ग्रुपवर प्रसारित झाले. विशेष म्हणजे गणित भाग-2चा पेपर तीन दिवस आधीच ग्रुपवर टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. बोर्डाने अधिकृत प्रश्नपत्रिकेशी पडताळणी केली असता दोन्ही पेपर तंतोतंत जुळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गुन्हा दाखल
या प्रकरणी पुणे विभागीय मंडळाने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. टेलिग्राम ग्रुप अॅडमिन व सदस्यांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या घटनेने मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून तांत्रिक तपास सुरु आहे. या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार कोण हे शोधणं पोलिसांपुढे आव्हान असणार आहे.
बारावीच्या प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात पोलिसांनी आणखी पाच आरोपींना अटक तर एक आरोपी पसार आहे. फरहान अख्तर फहीम अख्तर (रा. ऑटोमोटिव्ह चौक), दिनेश कोटांगळे (३७, रा. कबीरनगर, नारी रोड), मनीष शंभरकर (४६, रा. गोदाम प्रदीप ले-आऊट, त्रिमूर्तीनगर), भयायालाल जांगडे (४३, रा. आराधना कॉलनी, नारा रोड) आणि संदीप बाबुराव सरटकर (४६, रा. जयताळा) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी यापूर्वी मुस्तफा मुनीर खान (४२, रा. भानखेडा), जुनेद मोहम्मद अब्दुल जावेद (२४, रा. हसनबाग) आणि निशिकांत सुखदेव मूल (४०, रा. झिंगाबाई टाकळी) यांना अटक केली होती. ते कारागृहात आहेत. अल्ताफ गोडिल नावाचा आरोपी पसार आहे.
सदर पोलिसांनी १९ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी अनिल दहिफळे यांच्या तक्रारीवरून अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. आरोपी निशिकांत मूलने मोबाईलवरून एचएससी बोर्डाच्या फिजिक्स आणि केमिस्ट्री विषयाचे प्रश्नपत्र परीक्षेपूर्वी व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर फॉरवर्ड केले. त्यानंतर फरहान अख्तरने त्याच ग्रुपमध्ये संबंधित प्रश्नांची उत्तरे शेअर केली. चौकशीत प्रश्नपत्र ‘टेक १’ नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमार्फत प्रसारित झाल्याचे उघड झाले.
