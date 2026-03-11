Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  Hawaii Kilauea Volcano Eruption 1000 Feet Lava Ashfall Highway Closed Marathi

Kilauea Volcano: ज्वालामुखीचा महाविस्फोट! 1000 फूट उंचीवर लाव्हाचे कारंजे; हवाईमध्ये 43 व्यांदा निसर्गाचे तांडव, पाहा VIDEO

US Hawaii Volcano: अमेरिकेतील हवाई येथील किलौआ ज्वालामुखीमध्ये झालेल्या शक्तिशाली उद्रेकामुळे १,००० फूट उंचीपर्यंत लावा बाहेर पडत आहे. अ‍ॅशफॉलमुळे हायवे ११ आणि जवळपासचे काही भाग तात्पुरते बंद झाले आहेत.

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:18 AM
hawaii kilauea volcano eruption 1000 feet lava ashfall highway closed marathi

US Hawaii Volcano: अमेरिकेत हा ज्वालामुखील झाला सक्रिय; १००० फूट उंचीवर लाव्हाचा उद्रेक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भव्य उद्रेक
  • जनजीवन विस्कळीत
  • आरोग्याला धोका

Hawaii Volcano Eruption 2026 : निसर्ग कधी आणि कोणत्या रूपाने आपले सामर्थ्य दाखवेल याचा नेम नाही. अमेरिकेतील हवाई बेटावर असलेल्या जगातील सर्वात सक्रिय ज्वालामुखींपैकी एक असलेल्या ‘किलौआ’ (Kilauea Volcano) मध्ये मंगळवारी (१० मार्च २०२६) भीषण उद्रेक झाला आहे. या उद्रेकाची तीव्रता इतकी मोठी आहे की, जमिनीतून लाव्हा रसाचे लोळ तब्बल १,००० फूट उंचीपर्यंत हवेत उडत आहेत. हा थरार पाहून स्थानिक नागरिक आणि शास्त्रज्ञही थक्क झाले आहेत.

डिसेंबर २०२४ नंतरचा ४३ वा उद्रेक

हवाईच्या बिग आयलंडवर असलेल्या या ज्वालामुखीने गेल्या काही काळापासून शास्त्रज्ञांची झोप उडवली आहे. अहवालानुसार, डिसेंबर २०२४ पासून झालेला हा ४३ वा उद्रेक आहे. मंगळवारी सकाळी अचानक ज्वालामुखीचा मुखवटा उघडला आणि त्यातून लाव्हा रसाचा प्रवाह सुरू झाला. शास्त्रज्ञांच्या मते, हा उद्रेक किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे; कधी तो काही तासांत शांत होतो, तर कधी अनेक दिवस तांडव सुरू राहते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाकार

राखेचा पाऊस आणि हायवे बंद

ज्वालामुखी केवळ लाव्हाच बाहेर टाकत नाही, तर त्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर राख आणि काचेसारखे तीक्ष्ण कण (Tephra) हवेत पसरत आहेत. या ‘ॲशफॉल’मुळे दृष्यमानता कमी झाली असून महामार्ग ११ सह अनेक रस्ते वाहतुकीसाठी तातडीने बंद करण्यात आले आहेत. हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यानाचा परिसर पूर्णपणे रिकामा करण्यात आला असून पर्यटकांना तिथे जाण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

आरोग्याचा गंभीर इशारा: डोळे आणि फुफ्फुसांवर परिणाम

स्थानिक आरोग्य विभागाने नागरिकांसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे. ज्वालामुखीमधून बाहेर पडणारा गंधकयुक्त वायू आणि टेफ्रा कण डोळ्यांना इजा पोहोचवू शकतात. तसेच, श्वसनाद्वारे हे कण फुफ्फुसात गेल्यास गंभीर आजार होऊ शकतात. बिग आयलंडवरील अनेक नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी पावसाच्या टाक्यांवर अवलंबून आहेत, या राखेमुळे त्या टाक्यांमधील पाणी दूषित होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Production Top 10 Countries : जगात कोण आहे ‘ब्लॅक गोल्ड’चा किंग? ‘हे’ आहेत जगाला तेल पाजणारे टॉप 10 देश

प्रशासकीय तयारी आणि निवारा केंद्रे

हवाईचे स्थानिक अधिकारी आणि राष्ट्रीय हवामान सेवा परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. सुदैवाने, लाव्हाचा प्रवाह सध्या मानवी वस्तीपासून दूर असणाऱ्या विवरापुरता (Crater) मर्यादित आहे, तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक ठिकाणी तात्पुरती निवारा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. ज्वालामुखीच्या हालचाली सतत बदलत असल्याने ‘हाय अलर्ट’ कायम ठेवण्यात आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: हवाईमधील ज्वालामुखीचे नाव काय आहे आणि तो किती सक्रिय आहे?

    Ans: या ज्वालामुखीचे नाव 'किलौआ' (Kilauea) असून तो जगातील सर्वात सक्रिय ज्वालामुखींपैकी एक मानला जातो.

  • Que: ज्वालामुखीच्या राखेमुळे कोणते आजार होऊ शकतात?

    Ans: यामुळे डोळ्यांची जळजळ, त्वचेचे विकार आणि गंभीर श्वसनविकार (Asthma/Bronchitis) होऊ शकतात.

  • Que: हायवे ११ का बंद करण्यात आला आहे?

    Ans: ज्वालामुखीची राख आणि धुरामुळे ररस्त्यावर काहीही दिसत नसल्याने (Zero Visibility) अपघाताचा धोका टाळण्यासाठी हायवे बंद केला आहे.

Kilauea Volcano: ज्वालामुखीचा महाविस्फोट! 1000 फूट उंचीवर लाव्हाचे कारंजे; हवाईमध्ये 43 व्यांदा निसर्गाचे तांडव, पाहा VIDEO

Kilauea Volcano: ज्वालामुखीचा महाविस्फोट! 1000 फूट उंचीवर लाव्हाचे कारंजे; हवाईमध्ये 43 व्यांदा निसर्गाचे तांडव, पाहा VIDEO

Mar 11, 2026 | 09:18 AM
Paper Leak: धक्कादायक! पुण्यात दहावीचा गणिताचा पेपर लीक, टेलिग्राम ग्रुपवर तीन दिवस आधीच प्रश्नपत्रिका व्हायरल; गुन्हा दाखल

Paper Leak: धक्कादायक! पुण्यात दहावीचा गणिताचा पेपर लीक, टेलिग्राम ग्रुपवर तीन दिवस आधीच प्रश्नपत्रिका व्हायरल; गुन्हा दाखल

Mar 11, 2026 | 09:14 AM
Free Fire MAX: गेमर्ससाठी धमाका! ‘King of Gold’ इमोट फ्री मिळवण्याची संधी, फक्त करावं लागणार ‘हे’ काम

Free Fire MAX: गेमर्ससाठी धमाका! ‘King of Gold’ इमोट फ्री मिळवण्याची संधी, फक्त करावं लागणार ‘हे’ काम

Mar 11, 2026 | 09:11 AM
भारताकडून लज्जास्पद हार! न्यूझीलंड क्रिकेटचा मोठा निर्णय, Senior खेळाडूंची हकालपट्टी

भारताकडून लज्जास्पद हार! न्यूझीलंड क्रिकेटचा मोठा निर्णय, Senior खेळाडूंची हकालपट्टी

Mar 11, 2026 | 09:10 AM
दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

Mar 11, 2026 | 09:10 AM
बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

Mar 11, 2026 | 09:01 AM
Zodiac Sign: बुधादित्य योगाचा वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना होणार फायदा, या राशीच्या लोकांनी बाळगावा संयम

Zodiac Sign: बुधादित्य योगाचा वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना होणार फायदा, या राशीच्या लोकांनी बाळगावा संयम

Mar 11, 2026 | 09:00 AM

