भारताकडून लज्जास्पद हार! न्यूझीलंड क्रिकेटचा मोठा निर्णय, Senior खेळाडूंची हकालपट्टी

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची घरची मालिका १५ मार्चपासून तौरंगा येथील बे ओव्हल येथे सुरू होत आहे. अनुभवी अष्टपैलू मिशेल सँटनर मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठी संघाचे नेतृत्व करेल. त्यानंतर तो पद सोडेल, त्यानंतर टॉम लॅथम शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारेल. दीर्घ अनुपस्थितीनंतर टॉम लॅथमचे टी-२० संघात पुनरागमन हे भविष्यातील नेतृत्व संतुलित करण्याच्या न्यूझीलंडच्या रणनीतीचा एक भाग आहे.
तीन नवीन चेहऱ्यांचे टी-२० मध्ये पदार्पण
किवींनी या मालिकेसाठी त्यांच्या संघात तीन नवीन खेळाडूंचा समावेश केला आहे, ज्यांनी स्थानिक क्रिकेटमध्ये असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली आहे. अव्वल फळीतील फलंदाज कॅटलिन क्लार्क, निक केली आणि फिरकी गोलंदाज जेडेन लेनोक्स यांना त्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीबद्दल बक्षीस मिळाले आहे. या तरुण खेळाडूंना समाविष्ट करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट पुढील विश्वचषक स्पर्धेसाठी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तयार करणे आहे, विशेषतः अनेक प्रमुख खेळाडू सध्या ब्रेकवर आहेत.
अनुभवी खेळाडूंना विश्रांती
विश्वचषक स्पर्धेच्या कठीण मोहिमेनंतर, फिन अॅलन, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र आणि टिम सेफर्ट सारख्या नियमित खेळाडूंना या मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे जेणेकरून ते ताजेतवाने परतू शकतील. वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्री देखील त्याच्या नवजात बाळासोबत वेळ घालवण्यासाठी उपलब्ध नसेल. तथापि, काइल जेमीसन, जिमी नीशम आणि ईश सोधी सारखे अनुभवी खेळाडू संपूर्ण मालिकेत ताकद देतील.
बे ओव्हल ते हॅगली ओव्हल असा एक रोमांचक प्रवास
पाच सामन्यांची मालिका न्यूझीलंडमधील विविध शहरांमध्ये आयोजित केली जाईल. ही मालिका १५ मार्च रोजी तौरंगा येथे सुरू होईल, त्यानंतर संघ हॅमिल्टन, ऑकलंड आणि वेलिंग्टन येथे जातील. मालिकेचा शेवटचा आणि निर्णायक सामना २५ मार्च रोजी क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हल येथे खेळला जाईल. ही मालिका दक्षिण आफ्रिकेसाठी त्यांच्या नवीन प्रतिभेची चाचणी घेण्याची एक उत्तम संधी असेल.
न्यूझीलंड संघ
मिशेल सँटनर (कर्णधार) (१-३), कीटन क्लार्क (४-५), जोश क्लार्कसन, डेन क्लीव्हर (यष्टीरक्षक) (४-५), डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक) (१-३), लॉकी फर्ग्युसन (२-३), जॅक फॉल्क्स, बेवन जेकब्स, काइल जेमीसन, निक केली, टॉम लॅथम (यष्टीरक्षक) (४-५), जेडेन लेनोक्स (४-५), कोल मॅककोंची, जिमी नीशम, टिम रॉबिन्सन, बेन सीयर्स, नॅथन स्मिथ, ईश सोधी