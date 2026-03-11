Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  India Beats New Zealand In T20 World Cup 2026 Final Nz Cricket Team Big Decision Will Give Opportunity To New Faces

भारताकडून लज्जास्पद हार! न्यूझीलंड क्रिकेटचा मोठा निर्णय, Senior खेळाडूंची हकालपट्टी

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी न्यूझीलंडने १८ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. अनेक अनुभवी खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे आणि तीन नवीन खेळाडूंना पदार्पणाची संधी देण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:10 AM
न्यूझीलंड क्रिकेट टीमचा मोठा निर्णय (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा मोठा निर्णय 
  • दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध निवडला संघ 
  • ३ नव्या चेहऱ्यांना संधी 
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या आगामी पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी न्यूझीलंड क्रिकेटने आपला नवीन संघ जाहीर केला आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात भारताकडून झालेल्या पराभवानंतर, किवी निवडकर्त्यांनी संघात अनेक मोठे बदल केले आहेत, ज्यामध्ये वर्कलोड व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि अनुभवी आणि तरुण खेळाडूंना संधी दिली आहे. सँटनर आणि लॅथम यांच्याकडे दुहेरी कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची घरची मालिका १५ मार्चपासून तौरंगा येथील बे ओव्हल येथे सुरू होत आहे. अनुभवी अष्टपैलू मिशेल सँटनर मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठी संघाचे नेतृत्व करेल. त्यानंतर तो पद सोडेल, त्यानंतर टॉम लॅथम शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारेल. दीर्घ अनुपस्थितीनंतर टॉम लॅथमचे टी-२० संघात पुनरागमन हे भविष्यातील नेतृत्व संतुलित करण्याच्या न्यूझीलंडच्या रणनीतीचा एक भाग आहे.

कीर्ती आझादनंतर आता संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त विधान, Team India च्या World Cup 2026 विजयाचा केला ‘अपमान’

तीन नवीन चेहऱ्यांचे टी-२० मध्ये पदार्पण

किवींनी या मालिकेसाठी त्यांच्या संघात तीन नवीन खेळाडूंचा समावेश केला आहे, ज्यांनी स्थानिक क्रिकेटमध्ये असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली आहे. अव्वल फळीतील फलंदाज कॅटलिन क्लार्क, निक केली आणि फिरकी गोलंदाज जेडेन लेनोक्स यांना त्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीबद्दल बक्षीस मिळाले आहे. या तरुण खेळाडूंना समाविष्ट करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट पुढील विश्वचषक स्पर्धेसाठी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तयार करणे आहे, विशेषतः अनेक प्रमुख खेळाडू सध्या ब्रेकवर आहेत.

अनुभवी खेळाडूंना विश्रांती

विश्वचषक स्पर्धेच्या कठीण मोहिमेनंतर, फिन अॅलन, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र आणि टिम सेफर्ट सारख्या नियमित खेळाडूंना या मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे जेणेकरून ते ताजेतवाने परतू शकतील. वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्री देखील त्याच्या नवजात बाळासोबत वेळ घालवण्यासाठी उपलब्ध नसेल. तथापि, काइल जेमीसन, जिमी नीशम आणि ईश सोधी सारखे अनुभवी खेळाडू संपूर्ण मालिकेत ताकद देतील.

बे ओव्हल ते हॅगली ओव्हल असा एक रोमांचक प्रवास

पाच सामन्यांची मालिका न्यूझीलंडमधील विविध शहरांमध्ये आयोजित केली जाईल. ही मालिका १५ मार्च रोजी तौरंगा येथे सुरू होईल, त्यानंतर संघ हॅमिल्टन, ऑकलंड आणि वेलिंग्टन येथे जातील. मालिकेचा शेवटचा आणि निर्णायक सामना २५ मार्च रोजी क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हल येथे खेळला जाईल. ही मालिका दक्षिण आफ्रिकेसाठी त्यांच्या नवीन प्रतिभेची चाचणी घेण्याची एक उत्तम संधी असेल.

आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

न्यूझीलंड संघ

मिशेल सँटनर (कर्णधार) (१-३), कीटन क्लार्क (४-५), जोश क्लार्कसन, डेन क्लीव्हर (यष्टीरक्षक) (४-५), डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक) (१-३), लॉकी फर्ग्युसन (२-३), जॅक फॉल्क्स, बेवन जेकब्स, काइल जेमीसन, निक केली, टॉम लॅथम (यष्टीरक्षक) (४-५), जेडेन लेनोक्स (४-५), कोल मॅककोंची, जिमी नीशम, टिम रॉबिन्सन, बेन सीयर्स, नॅथन स्मिथ, ईश सोधी

Mar 11, 2026 | 09:10 AM

Mar 11, 2026 | 09:10 AM
