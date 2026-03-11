बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

गर्लफ्रेंडसोबत स्टंट करणं चांगलंच महागात पडलं, डोक्यावर उचलताच मान तुटली अन् घटनेचा Video Viral
चेंबूरची रहिवासी असलेली ही तरुणी मानसिक ताण आणि नैराश्यामुळे आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने घराबाहेर पडली होती. ट्रेन वाशी खाडी पुलावर पोहोचताच तिने दारावरून खोल पाण्यात उडी मारली. सुदैवाने, तिच्या खांद्यावरील बॅग हवेने भरली होती, ज्यामुळे ती काही काळ पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगू शकली आणि पूर्णपणे बुडू शकली नाही.
वाशी गावातील स्थानिक मच्छीमार महेश सुतार आणि त्यांच्या साथीदारांनी जेव्हा तरुणीला ट्रेनमधून पुलावर पडताना पाहिले तेव्हा त्यांनी ताबडतोब बोट तरुणीच्या दिशेने वळवली. अथक प्रयत्नांनंतर मच्छीमारांनी त्या तरुणीला पाण्यातून सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि तिला किनाऱ्यावर आणले. त्यांच्या या धाडसी कृतीचे आता नवी मुंबईत भरभरुन काैतुक केले जात आहे. तरुणीची प्रकृती आता स्थिर असून तिला प्राथमिक उपचारानंतर काउंसिलिंगसाठी पाठवण्यात आले आहे जेणेकरुन तिच्या मनातील नैराश्य दूर होईल.
वाशी पोलिसांनी सुरुवातीच्या चौकशीत महिलेने दिलेले कारण खूपच धक्कादायक आहे. तिने पोलिसांना सांगितले की तिच्या प्रियकराने तिला कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय तिला मोबाईल फोन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ब्लॉक केले होते. वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तिला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने ती खूप नैराश्यात गेली. या राग आणि मानसिक दबावामुळे तिने स्वतःचे जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. पोलिस आता त्या तरुणाची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
