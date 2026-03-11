Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Women Jumps From Moving Train Into Vashi Creek After Boyfriend Blocks Her Viral News In Marathi

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

Shocking Viral Video : प्रेमात घेतला टोकाचा निर्णय... प्रियकराने ब्लॉक केलं म्हणून तरुणी नैराश्यात गेली आणि यातच तिने स्वतःला संपवून टाकण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेचे फुटेज आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Mar 11, 2026 | 09:01 AM
बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • २० वर्षीय तरुणीने चालू ट्रेनमधून खाडीत उडी मारली.
  • स्थानिक मच्छिमाऱ्यांनी वेळीच बचाव करून तरुणीचा जीव वाचवला.
  • बॉयफ्रेंडने ब्लॉक केल्याने तरुणी मानसिक तणावात होती.
नवी मुंबईतील वाशी ब्रिजवरुन एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून या घटनेने सोशल मिडियावर खळबळ माजवली आहे. मंगळवारी सकाळी ८:३० वाजता चालू ट्रेनमधून एका २० वर्षांच्या तरुणीने चालू ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत उडी मारली. बॉयफ्रेंडने तरुणीला फोनवर ब्लाॅक केल्याने तरुणीने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटना गंभीर असली तरी सुदैवाने खाडीत असलेल्या मच्छिमाऱ्यांनी वेळीच धाव घेतल्याने तरुणीचा जीव यातून बचावला आणि सुखरुप पाण्यातून बाहेर आली. या घटनेचे फुटेज आता इंटरनेटवर वेगाने शेअर केले जात आहेत.

गर्लफ्रेंडसोबत स्टंट करणं चांगलंच महागात पडलं, डोक्यावर उचलताच मान तुटली अन् घटनेचा Video Viral

चेंबूरची रहिवासी असलेली ही तरुणी मानसिक ताण आणि नैराश्यामुळे आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने घराबाहेर पडली होती. ट्रेन वाशी खाडी पुलावर पोहोचताच तिने दारावरून खोल पाण्यात उडी मारली. सुदैवाने, तिच्या खांद्यावरील बॅग हवेने भरली होती, ज्यामुळे ती काही काळ पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगू शकली आणि पूर्णपणे बुडू शकली नाही.

वाशी गावातील स्थानिक मच्छीमार महेश सुतार आणि त्यांच्या साथीदारांनी जेव्हा तरुणीला ट्रेनमधून पुलावर पडताना पाहिले तेव्हा त्यांनी ताबडतोब बोट तरुणीच्या दिशेने वळवली. अथक प्रयत्नांनंतर मच्छीमारांनी त्या तरुणीला पाण्यातून सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि तिला किनाऱ्यावर आणले. त्यांच्या या धाडसी कृतीचे आता नवी मुंबईत भरभरुन काैतुक केले जात आहे. तरुणीची प्रकृती आता स्थिर असून तिला प्राथमिक उपचारानंतर काउंसिलिंगसाठी पाठवण्यात आले आहे जेणेकरुन तिच्या मनातील नैराश्य दूर होईल.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral

वाशी पोलिसांनी सुरुवातीच्या चौकशीत महिलेने दिलेले कारण खूपच धक्कादायक आहे. तिने पोलिसांना सांगितले की तिच्या प्रियकराने तिला कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय तिला मोबाईल फोन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ब्लॉक केले होते. वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तिला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने ती खूप नैराश्यात गेली. या राग आणि मानसिक दबावामुळे तिने स्वतःचे जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. पोलिस आता त्या तरुणाची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Mar 11, 2026 | 09:01 AM

Mar 11, 2026 | 09:01 AM
