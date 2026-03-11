दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

प्रिन्स नरुला आणि दिव्या अग्रवाल या दोघांना एकाच रिॲलिटी शोमधून मोठी ओळख मिळाली. विशेषतः स्प्लिट्सव्हिला या शोमुळे दोघांची लोकप्रियता वाढली आहे. त्या काळात त्यांच्यात चांगली बॉन्डिंग होती आणि दिव्या अग्रवाल प्रिन्स नरुलाला आपला भाऊही म्हणायची. मात्र ज्या रिॲलिटी शोमुळे त्यांचं नातं जुळलं, त्याच प्रकारच्या दुसऱ्या शोमुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा देखील निर्माण झाला. सध्या दोघांमधील वाद इतका वाढला आहे की ते सोशल मीडियावर एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत.
The 50 या शोदरम्यान प्रिन्स नरूला आणि दिव्या अग्रवाल यांच्यात जोरदार वाद झालेला दिसून येत आहे. त्या वेळी दिव्याने प्रिन्सवर इतर स्पर्धकांना नियंत्रित करण्याचा आणि त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा आरोप केला होता. शोमधील हा वाद नंतर सोशल मीडियावरही पोहोचला. यानंतर दिव्या अग्रवालने सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रिन्स नरुलाच्या काही चाहत्यांवर गंभीर आरोप केले. तिच्या म्हणण्यानुसार, काही फॅन्स तिला धमक्या देत असून काही जणांनी तर तिला बलात्काराच्या धमक्याही दिल्याचा दावा तिने केला आहे. त्यामुळे हा वाद सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला आहे.
प्रिन्स नरुलाने दिव्या अग्रवालने केलेल्या गंभीर आरोपांवर प्रतिक्रिया देत खडेबोल सुनावले. प्रिन्स नरूला म्हणाला की, त्याने शोमध्ये गेमवर वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्यांनी कधीही दिव्याला वैयक्तिकरित्या डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न केला नाही. याशिवाय त्याने असा आरोपही केला की, दिव्या अग्रवाल फक्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी रिॲलिटी शोमध्ये नाती निर्माण करते. त्यामुळे दोघांमधील हा वाद सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे.
प्रिन्स नरुलाने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत दिव्या अग्रवालवर पलटवार केला. त्या व्हिडिओसोबतच्या कॅप्शनमध्ये त्याने लिहिले की, दिव्या फक्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी उत्सुक आहेत.
प्रिन्स पुढे म्हणाला की, दिव्या केवळ लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शोमध्ये नाती निर्माण करते. तसेच त्यांनी दिव्याने केलेले सर्व आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचेही सांगितले. याशिवाय प्रिन्सने असा दावा केला की, दिव्याने एपिसोड पाहिला नाही असे सांगणेही खोटे आहे. त्याने तिला फटकारत म्हटले की, दिव्या स्वतःला जितकी मोठी सेलिब्रिटी समजते, प्रत्यक्षात ती तितकी मोठी नाही. आपली प्रतिक्रिया संपवताना प्रिन्सने लिहिले, “फरक फक्त इतकाच आहे की, तुझ्यासाठी हा शो नात्यांपेक्षा मोठा होता. आणि हो, मी हा गेम डॉमिनेट केला, पण तुला नाही. देव तुझं भलं करो.”