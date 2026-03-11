Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Tv Prince Narula And Divya Agarwal Relationship Strained Latter Alleges Actor Fans Of Threatening

दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

प्रिन्स नरुला आणि दिव्या अग्रवाल यांच्यातील ऑनलाइन वादविवाद सुरु झाला आहे. अभिनेत्रीने प्रिन्सच्या चाहत्यांवर बलात्काराच्या धमक्यांचा आरोप केला आहे. आणि आता हे प्रकरण आणखी वाढलेलं दिसत आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:10 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप
  • अभिनेत्याने फटकारत दिले प्रत्युत्तर
  • दिव्या अग्रवाल आणि प्रिन्स नरुलाचा वाद काय?
 

प्रिन्स नरुला आणि दिव्या अग्रवाल या दोघांना एकाच रिॲलिटी शोमधून मोठी ओळख मिळाली. विशेषतः स्प्लिट्सव्हिला या शोमुळे दोघांची लोकप्रियता वाढली आहे. त्या काळात त्यांच्यात चांगली बॉन्डिंग होती आणि दिव्या अग्रवाल प्रिन्स नरुलाला आपला भाऊही म्हणायची. मात्र ज्या रिॲलिटी शोमुळे त्यांचं नातं जुळलं, त्याच प्रकारच्या दुसऱ्या शोमुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा देखील निर्माण झाला. सध्या दोघांमधील वाद इतका वाढला आहे की ते सोशल मीडियावर एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत.

The 50 या शोदरम्यान प्रिन्स नरूला आणि दिव्या अग्रवाल यांच्यात जोरदार वाद झालेला दिसून येत आहे. त्या वेळी दिव्याने प्रिन्सवर इतर स्पर्धकांना नियंत्रित करण्याचा आणि त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा आरोप केला होता. शोमधील हा वाद नंतर सोशल मीडियावरही पोहोचला. यानंतर दिव्या अग्रवालने सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रिन्स नरुलाच्या काही चाहत्यांवर गंभीर आरोप केले. तिच्या म्हणण्यानुसार, काही फॅन्स तिला धमक्या देत असून काही जणांनी तर तिला बलात्काराच्या धमक्याही दिल्याचा दावा तिने केला आहे. त्यामुळे हा वाद सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला आहे.

झी सिने अवॉर्ड मध्ये अंशुल गर्ग यांच्या पहिल्या चित्रपटाची मोठी कामगिरी; मिलाप जावेरी यांना २५ वर्षांत मिळाला पहिला अवॉर्ड

प्रिन्स नरुलाने दिव्या अग्रवालने केलेल्या गंभीर आरोपांवर प्रतिक्रिया देत खडेबोल सुनावले. प्रिन्स नरूला म्हणाला की, त्याने शोमध्ये गेमवर वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्यांनी कधीही दिव्याला वैयक्तिकरित्या डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न केला नाही. याशिवाय त्याने असा आरोपही केला की, दिव्या अग्रवाल फक्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी रिॲलिटी शोमध्ये नाती निर्माण करते. त्यामुळे दोघांमधील हा वाद सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे.

प्रिन्स नरुलाने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत दिव्या अग्रवालवर पलटवार केला. त्या व्हिडिओसोबतच्या कॅप्शनमध्ये त्याने लिहिले की, दिव्या फक्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी उत्सुक आहेत.

Vijay -Rashmikaने शेअर केले मेहंदीचे खास क्षण, सोशल मीडियावर येताच झालं व्हायरल

प्रिन्स पुढे म्हणाला की, दिव्या केवळ लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शोमध्ये नाती निर्माण करते. तसेच त्यांनी दिव्याने केलेले सर्व आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचेही सांगितले. याशिवाय प्रिन्सने असा दावा केला की, दिव्याने एपिसोड पाहिला नाही असे सांगणेही खोटे आहे. त्याने तिला फटकारत म्हटले की, दिव्या स्वतःला जितकी मोठी सेलिब्रिटी समजते, प्रत्यक्षात ती तितकी मोठी नाही. आपली प्रतिक्रिया संपवताना प्रिन्सने लिहिले, “फरक फक्त इतकाच आहे की, तुझ्यासाठी हा शो नात्यांपेक्षा मोठा होता. आणि हो, मी हा गेम डॉमिनेट केला, पण तुला नाही. देव तुझं भलं करो.”

Web Title: Tv prince narula and divya agarwal relationship strained latter alleges actor fans of threatening

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तब्बल १३ वर्षांनी अभिजीत सावंतचा मराठी चित्रपटात कमबॅक; ‘सखे गं साजणी’साठी गायले टायटल ट्रॅक
1

तब्बल १३ वर्षांनी अभिजीत सावंतचा मराठी चित्रपटात कमबॅक; ‘सखे गं साजणी’साठी गायले टायटल ट्रॅक

60 घरे, 100 टँकर पाणी; ‘द पॅराडाइज’ मधील ‘आया शेर’ गाण्यासाठी उभारला 2.5 एकरांचा भव्य सेट
2

60 घरे, 100 टँकर पाणी; ‘द पॅराडाइज’ मधील ‘आया शेर’ गाण्यासाठी उभारला 2.5 एकरांचा भव्य सेट

रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात
3

रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात

Kritika Gaurav Wedding: कृतिका कामरा आणि गौरवचं लग्नाचं अनोखं निमंत्रण; क्वर्की आफ्टर-पार्टी इन्व्हिटेशन व्हायरल
4

Kritika Gaurav Wedding: कृतिका कामरा आणि गौरवचं लग्नाचं अनोखं निमंत्रण; क्वर्की आफ्टर-पार्टी इन्व्हिटेशन व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

Mar 11, 2026 | 09:10 AM
बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

Mar 11, 2026 | 09:01 AM
Zodiac Sign: बुधादित्य योगाचा वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना होणार फायदा, या राशीच्या लोकांनी बाळगावा संयम

Zodiac Sign: बुधादित्य योगाचा वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना होणार फायदा, या राशीच्या लोकांनी बाळगावा संयम

Mar 11, 2026 | 09:00 AM
Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाकार

Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाकार

Mar 11, 2026 | 08:59 AM
US Iran War : इराणचा समुद्री सापळा! होमुर्झ खाडीत खतरनाक माईन प्लॅननंतर ट्रम्प संतापले; जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात?

US Iran War : इराणचा समुद्री सापळा! होमुर्झ खाडीत खतरनाक माईन प्लॅननंतर ट्रम्प संतापले; जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात?

Mar 11, 2026 | 08:57 AM
कीर्ती आझादनंतर आता संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त विधान, Team India च्या World Cup 2026 विजयाचा केला ‘अपमान’

कीर्ती आझादनंतर आता संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त विधान, Team India च्या World Cup 2026 विजयाचा केला ‘अपमान’

Mar 11, 2026 | 08:53 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Mar 11, 2026 | 08:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM