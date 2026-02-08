Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर...; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Russia Ukraine war: पुतिन यांनी शब्द दिलाय! ट्रम्प यांचा मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा खुलासा; युक्रेनच्या आकाशात पसरणार शांतता
वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelensky) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशिया आणि युक्रेनला जून २०२६ पर्यंत शांतता करार थांबवण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. झेलेन्स्की यांनी सांगितले की ट्रम्प सरकारला युद्ध लवकरात लवकर संपवायचे आहे. यामुळे ट्रम्प यांनी शांतता करार न झाल्यास दोन्ही देशांवर दबावाची धमकीही दिली आहे. झेलेन्स्की यांच्या म्हणण्यानुसार, जून २०२६ पर्यंत रशिया युक्रेन शांतात करार झाला नाही तर अमेरिका दोन्ही देशांवर कडक कारवाई करु शकतो.
झेलेन्स्की यांनी हेही स्पष्ट केले की, पुढील आठवड्यात अमेरिका-रशिया-युक्रेन त्रिपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. युक्रेनने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. परंतु अद्याप रशियाने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. रशियाच्या मोठ्या प्रमाणात ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे युक्रेनच्या उर्जा आणि पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आहेत. यामुळे युक्रेनमध्ये मोठे वीज संकट उभे राहिले आहे.
याच वेळी आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. रशियाने अमेरिकेला १२ ट्रिलियन डॉलर्सचा आर्थिक प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला दिमित्रीव्ह पॅकेज असे नाव दिले असून अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय करार आहे. यामध्ये डोनबास आणि इतर काही युक्रेनचे प्रदेश रशियाच्या नियंत्रणाखाली देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावामुळे खळबळ उडाली असून
Russia Ukraine मध्ये युद्धबंदी नाहीच! अबू धाबीतील शांतता बैठक निष्फळ; आता पुढे काय होणार?
Ans: झेलेन्स्की यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प रशिया युक्रेनला जून २०२६ पर्यंत युद्ध संपवण्याची डेडलाईन दिली आहे.
Ans: झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, ठरलेल्या वेळेत रशिया युक्रेनमध्ये शांतता करार झाला नाही तर अमेरिका दोन्ही देशांवर दबाव टाकू शकते.
Ans: अमेरिकेत्या पुढील आठड्यात रशिया युक्रेन शांतता करारावर त्रिपक्षीय चर्चा होणार आहे.