Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

डॉ. झाकिर हुसेन हे आधुनिक भारताचे प्रणेते आणि शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत शिक्षण आणि राष्ट्र निर्माण क्षेत्रात अनमोल योगदान दिले.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:26 AM
Bharat Ratna and the first Muslim President, Dr. Zakir Hussain birth anniversary 8 february

भारतरत्न आणि पहिले मुस्लिम राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

भारताचे तिसरे राष्ट्रपती आणि पहिले मुस्लिम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची आज जयंती आहे. त्यांनी १३ मे १९६७ ते ३ मे १९६९ पर्यंत त्यांनी कार्यभार सांभाळला, आणि या पदावर असतानाच निधन होणारे ते पहिले राष्ट्रपती होते. एक प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ, पद्मविभूषण व भारतरत्न (१९६३) सन्मानित, त्यांनी बिहारचे राज्यपाल आणि भारताचे दुसरे उपराष्ट्रपती म्हणूनही काम केले आहे. आधुनिक भारताचे प्रणेते आणि शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत शिक्षण आणि राष्ट्र निर्माण क्षेत्रात अनमोल योगदान दिले. मुळचे हैदराबादचे असलेल्या डॉ. झाकिर हुसेन यांचा राष्ट्रपती पदावर असताना मृत्यू झाला. (Dinvishesh)

 

08 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1714: छत्रपती शाहू महाराज (सातारा) आणि सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्यात वळवंड (लोणावळा) येथे तह झाला.
  • 1837: रिचर्ड जॉन्सन हे सिनेटने निवडलेले अमेरिकेचे पहिले आणि एकमेव उपराष्ट्रपती बनले.
  • 1849: रोमन प्रजासत्ताक स्थापन झाले.
  • 1904: जपानी सैन्याने रशियाच्या नियंत्रणाखालील पोर्ट आर्थरवर अचानक हल्ला केला, ज्यामुळे रशिया-जपानी युद्धाची सुरुवात झाली.
  • 1936: 16 सप्टेंबर 1935 रोजी नोंदणीकृत बँक ऑफ महाराष्ट्रने काम सुरू केले.
  • 1942: दुसरे महायुद्ध – जपानने सिंगापूरवर कब्जा केला.
  • 1971: अमेरिकन शेअर बाजाराचा निर्देशांक, नॅसडॅक, सुरू करण्यात आला.
  • 1974: अमेरिकन अंतराळ स्थानक स्कायलॅबला भेट देणारी शेवटची मोहीम स्कायलॅब 4 चे कर्मचारी 84 दिवस अंतराळात राहिल्यानंतर पृथ्वीवर परतले.
  • 2015: नीती आयोगाची पहिली बैठक
  • 2022: ऑलिंपिक – 2022 हिवाळी ऑलिंपिक चीनमधील बीजिंग येथे आयोजित करण्यात आले. बीजिंग उन्हाळी आणि हिवाळी ऑलिंपिक दोन्ही आयोजित करणारे पहिले शहर बनले.
हे देखील वाचा : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

08 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1677: ‘जॅक्स कॅसिनी’ – फ्रेन्च खगोलशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 एप्रिल 1756)
  • 1700: ‘डॅनियल बर्नोली’ – डच गणितज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 मार्च 1782)
  • 1828: ‘ज्यूल्स वर्न’ – फ्रेन्च लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 मार्च 1905)
  • 1834: ‘दिमित्री मेंदेलिएव्ह’ – रशियन रसायनशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 फेब्रुवारी 1907)
  • 1844: ‘गोविंद शंकरशास्त्री बापट’ – भाषांतरकार यांचा जन्म.
  • 1897: ‘डॉ. झाकिर हुसेन’ – भारताचे 3 रे राष्ट्रपती, शिक्षणतज्ञ. पद्मविभूषण व भारतरत्‍न यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 मे 1969)
  • 1903: ‘तुक़ू अब्दुल रहमान’ – मलेशिया देशाचे पहिले पंतप्रधान – (मृत्यू : 6 डिसेंबर 1990)
  • 1925: ‘शोभा गुर्टू’ – शास्त्रीय गायिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 सप्टेंबर 2004)
  • 1941: ‘जगजीतसिंग’ – गझलगायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 ऑक्टोबर 2011)
  • 1963: ‘मोहम्मद अजहरुद्दीन’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1978: ‘रणवीर ब्रार’ – भारतीय शेफ यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : मोठी बातमी ! दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर घेतला जाणार महत्त्वाचा निर्णय; ‘या’ तारखेला मोठ्या घडामोडी घडणार?

08 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1725: ‘पीटर द ग्रेट (पहिला)’ – रशियाचा झार यांचे निधन. (जन्म: 9 जून 1672)
  • 1927: ‘बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर’ – ग्वाल्हेर घराण्याचे शास्त्रीय गायक यांचे निधन. (जन्म: 7 सप्टेंबर 1849)
  • 1936: ‘चार्ल्स कर्टिस’ – अमेरिकेचे 31वे उपाध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 25 जानेवारी 1860)
  • 1971: ‘डॉ. कन्हैय्यालाल मुन्शी’ – मुंबईचे पहिले गृहमंत्री, हैदराबाद संस्थानात भारत सरकारचे एंजट जनरल, नामवंत साहित्यिक आणि भारतीय विद्याभवन चे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 30 डिसेंबर 1887)
  • 1975: ‘सर रॉबर्ट रॉबिनसन’ – नोबेल पारितोषिक विजेते वनस्पतिज रंग व अल्कलॉईड्सवर संशोधन करणारे ब्रिटिश रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 13 सप्टेंबर 1886)
  • 1985: ‘विल्यम लियन्स जॅग्वोर’ – जॅग्वोर कारचे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 4 सप्टेंबर 1901)
  • 1994: ‘गोपाळराव देऊसकर’ – ख्यातनाम चित्रकार यांचे निधन.
  • 1994: ‘यशवंत नरसिंह केळकर’ – कवी, कोशकार, इतिहास संशोधक, इतिहास लेखक, शाहिरी वाङ्मयाचे संग्राहक, संपादक व प्रकाशक यांचे निधन. (जन्म: 19 जुलै 1902)
  • 1995: ‘भास्करराव सोमण’ – भारताचे माजी नौदलप्रमुख, व्हाईस अॅडमिरल यांचे निधन.
  • 1999: ‘डॉ. इंदुताई पटवर्धन’ – आनंदग्रामच्या संस्थापिका व थोर समाजसेविका यांचे निधन. (जन्म: 14 मे 1926)
  • 2022: ‘ल्यूक माँटाग्नियर’ – फ्रेंच विषाणूशास्त्रज्ञ नोबेल पुरस्कार विजेते यांचे निधन. (जन्म: 18 ऑगस्ट 1932)
  • 2023: ‘इव्हान सिलायेव’ – सोव्हिएत युनियनचे माजी पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 21 ऑक्टोबर 1930)
 

Web Title: Bharat ratna and the first muslim president dr zakir hussain birth anniversary 8 february

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 10:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जागतिक अजिंक्यपद जिंकून देशाचे नाव उंचाविणाऱ्या बॅडमिंटनपट्टू श्रीकांत किदाम्बी यांचा जन्म; जाणून घ्या ०७ फेब्रुवारीचा इतिहास
1

जागतिक अजिंक्यपद जिंकून देशाचे नाव उंचाविणाऱ्या बॅडमिंटनपट्टू श्रीकांत किदाम्बी यांचा जन्म; जाणून घ्या ०७ फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : संगीत विश्वातील गाणकोकिळा लता मंगेशकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 06 फेब्रुवारीचा इतिहास
2

Dinvishesh : संगीत विश्वातील गाणकोकिळा लता मंगेशकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 06 फेब्रुवारीचा इतिहास

अमृताहुनी गोड कीतर्नसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती; जाणून घ्या 05 फेब्रुवारीचा इतिहास
3

अमृताहुनी गोड कीतर्नसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती; जाणून घ्या 05 फेब्रुवारीचा इतिहास

Kashmir Solidarity Day : Operation Sindoor च्या जखमांवर पांघरुण घालणार पाकिस्तान? काश्मीरच्या नावाखाली पुन्हा जनतेला मुर्ख बनवणार
4

Kashmir Solidarity Day : Operation Sindoor च्या जखमांवर पांघरुण घालणार पाकिस्तान? काश्मीरच्या नावाखाली पुन्हा जनतेला मुर्ख बनवणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 08, 2026 | 10:26 AM
Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Feb 08, 2026 | 10:22 AM
Free Fire Max: प्लेअर्सना मोफत मिळणार प्रिझम विंग्ज आणि एंजेलिक स्काय आऊटफीट… अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: प्लेअर्सना मोफत मिळणार प्रिझम विंग्ज आणि एंजेलिक स्काय आऊटफीट… अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Feb 08, 2026 | 10:19 AM
IND vs USA : विजयी सुरुवात आणि विश्वविक्रम… टीम इंडियाने यूएसला पराभूत करुन रचला इतिहास!

IND vs USA : विजयी सुरुवात आणि विश्वविक्रम… टीम इंडियाने यूएसला पराभूत करुन रचला इतिहास!

Feb 08, 2026 | 10:15 AM
Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Feb 08, 2026 | 10:12 AM
समारंभाची खरी व्याख्या! डोळे दिपवणारा हा उत्सव, नालासोपाराच्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलमधील

समारंभाची खरी व्याख्या! डोळे दिपवणारा हा उत्सव, नालासोपाराच्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलमधील

Feb 08, 2026 | 10:12 AM
Propose Day 2026: कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…! मनापासून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Propose Day 2026: कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…! मनापासून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Feb 08, 2026 | 10:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM