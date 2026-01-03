Zodiac Sign: ब्रह्म योगासह तयार होत आहे आदित्य योग, मेष आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

आज शनिवार, 3 जानेवारीचा दिवस. आज पौष पौर्णिमा आहे. भगवान विष्णू यांच्यासोबत देवी लक्ष्मी उपस्थित असेल. त्यासोबतच चंद्र दिवसरात्र मिथुन राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु आणि चंद्राच्या युतीमुळे गजकेसरी योग तयार होणार आहे. सूर्याचा चंद्राशी समसप्तक योग एक शुभ संयोग तयार करणार आहे. बुधादित्य योग देखील शुक्रादित्य योगाशी जोडलेला आहे. आर्द्रा नक्षत्रामुळे ब्रह्मा आणि ऐंद्र योग देखील तयार होणार आहे. ब्रह्म योग आणि आदित्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करू शकता. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात आदर आणि सन्मान मिळेल. तुम्हाला मित्रांकडून सहकार्य मिळेल. मालमत्ता आणि बांधकाम साहित्याशी संबंधित लोक चांगले उत्पन्न मिळवतील.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही तुमचे प्रलंबित काम पूर्ण करू शकाल. कामाच्या ठिकाणी, तुम्ही तुमचे काम योजनेनुसार पूर्ण करू शकाल. एखादा मित्र किंवा सहकारी तुम्हाला मदत करू शकेल. तांत्रिक कौशल्यांचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या भावांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. तुम्ही वाहनाची खरेदी करु शकता.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला तीर्थयात्रेला जाण्याची संधी देखील मिळू शकते. तुमच्या व्यवसायात आर्थिक लाभ अनुभवण्यास तुम्हाला आनंद होईल. शिक्षणाच्या क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला भेटवस्तू आणि अनपेक्षित लाभ मिळतील. तुम्ही काही नवीन संपर्क देखील कराल जे भविष्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील. तुम्हाला कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.
धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुम्ही तुमचे काम वेळेवर पूर्ण करू शकाल. तुम्हाला काही अनपेक्षित फायदे मिळू शकतात. कामावर तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला व्यवसायामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. शैक्षणिक क्षेत्रात यश मिळेल. तुम्हाला वरिष्ठांकडूनही सहकार्य मिळेल. आध्यात्मिक कार्यामध्ये तुम्हाला यश मिळेल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला भेटवस्तू आणि सन्मान मिळतील. तुम्ही तुमच्या योजना सुरळीतपणे राबवू शकाल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून फायदा होईल. मालमत्तेच्या व्यवहारातून फायदा होऊ शकतो. नवीन वाहन खरेदी करु शकता. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)