ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

ZIM vs WI T20 World Cup 2026 : २०२६ च्या T20 विश्वचषकात वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांच्यात एक महत्त्वाचा सामना होणार आहे. दोन्ही देशांनी गट टप्प्यात शानदार कामगिरी केली. झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका सारख्या प्रमुख संघांना हरवून सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले. आता, वेस्ट इंडिजला हरवून सुपर ८ मध्ये चांगली सुरुवात करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. वेस्ट इंडिजनेही आतापर्यंत प्रभावित केले आहे. झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील हा सुपर ८ सामना कधी, कुठे आणि कसा पाहायचा ते जाणून घेऊया.
२३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात सामना होईल. सुपर ८ टप्प्यातील हा चौथा सामना आहे. जिंकणारा संघ पॉइंट टेबलमध्ये भारताच्या पुढे जाईल.
वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील स्पर्धेतील ४४ वा सामना मुंबईत खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघ वानखेडे स्टेडियमवर एकमेकांसमोर येतील.
झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील हा महत्त्वाचा सुपर ८ सामना संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार संध्याकाळी ६:३० वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील सर्व सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जात आहेत. झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना देखील त्याच चॅनेलवर प्रसारित केला जाईल. चाहते तो वेगवेगळ्या भाषांमध्ये पाहू शकतात. हा सामना जिओहॉटस्टारवर देखील थेट प्रक्षेपित केला जाऊ शकतो.
Day 3️⃣ of the Super 8s sets the stage for a blockbuster clash 🔥 Who will continue their unbeaten streak? 🤔 ICC Men’s #T20WorldCup SUPER 8 👉 #ZIMvWI | MON, FEB 23, 6 PM pic.twitter.com/1R6khEmSOV — Star Sports (@StarSportsIndia) February 23, 2026
झिम्बाब्वे संघ: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, डिओन मायर्स, बेन कुरान, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, वेलिंग्टन मसाकादझा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव्ह मॅडनेमफो, क्लाइव्ह माडेनफो आणि टी.
वेस्ट इंडिज संघ: शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ब्रँडन किंग, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, जेडेन सील्स आणि शमार जोसेफ.