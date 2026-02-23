Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Zim Vs Wi Zimbabwe Manage To Stop West Indies Read When And Where To Watch Live Streaming Of The Match

ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

झिम्बाब्वे विरूद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये आज सुपर 8 चा सामना खेळवला जाणार आहे. झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील हा सुपर ८ सामना कधी, कुठे आणि कसा पाहायचा ते जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:51 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

ZIM vs WI T20 World Cup 2026 :  २०२६ च्या T20 विश्वचषकात वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांच्यात एक महत्त्वाचा सामना होणार आहे. दोन्ही देशांनी गट टप्प्यात शानदार कामगिरी केली. झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका सारख्या प्रमुख संघांना हरवून सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले. आता, वेस्ट इंडिजला हरवून सुपर ८ मध्ये चांगली सुरुवात करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. वेस्ट इंडिजनेही आतापर्यंत प्रभावित केले आहे. झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील हा सुपर ८ सामना कधी, कुठे आणि कसा पाहायचा ते जाणून घेऊया.

झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडीज सामना कधी खेळला जाईल?

२३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात सामना होईल. सुपर ८ टप्प्यातील हा चौथा सामना आहे. जिंकणारा संघ पॉइंट टेबलमध्ये भारताच्या पुढे जाईल.

झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडीज सामना कुठे होईल?

वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील स्पर्धेतील ४४ वा सामना मुंबईत खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघ वानखेडे स्टेडियमवर एकमेकांसमोर येतील.

IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर

झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडीज सामना किती वाजता सुरू होईल?

झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील हा महत्त्वाचा सुपर ८ सामना संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार संध्याकाळी ६:३० वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील.

झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडीज यांच्यातील तिसरा टी२० सामना तुम्ही कुठे लाईव्ह पाहू शकता?

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील सर्व सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जात आहेत. झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना देखील त्याच चॅनेलवर प्रसारित केला जाईल. चाहते तो वेगवेगळ्या भाषांमध्ये पाहू शकतात. हा सामना जिओहॉटस्टारवर देखील थेट प्रक्षेपित केला जाऊ शकतो.

झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजचे पूर्ण संघ

झिम्बाब्वे संघ: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, डिओन मायर्स, बेन कुरान, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, वेलिंग्टन मसाकादझा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव्ह मॅडनेमफो, क्लाइव्ह माडेनफो आणि टी.

वेस्ट इंडिज संघ: शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ब्रँडन किंग, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, जेडेन सील्स आणि शमार जोसेफ.

Web Title: Zim vs wi zimbabwe manage to stop west indies read when and where to watch live streaming of the match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर आर अश्विन सुर्या – गंभीरवर संतापला! निर्णयांवर केले प्रश्न उपस्थित
1

IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर आर अश्विन सुर्या – गंभीरवर संतापला! निर्णयांवर केले प्रश्न उपस्थित

IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर
2

IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर

Zimbabwe vs West Indies: वेस्टइंडीजसमोर झिम्बाब्वेचे आव्हान! तिसऱ्यांदा आश्चर्यचकित करण्यासाठी ZIM सज्ज
3

Zimbabwe vs West Indies: वेस्टइंडीजसमोर झिम्बाब्वेचे आव्हान! तिसऱ्यांदा आश्चर्यचकित करण्यासाठी ZIM सज्ज

IND vs SA : सुपर 8 चा सामना गमावल्यानंतर सुर्यकुमार यादवचे मोठे विधान! सांगितले कुठे झाली चूक…
4

IND vs SA : सुपर 8 चा सामना गमावल्यानंतर सुर्यकुमार यादवचे मोठे विधान! सांगितले कुठे झाली चूक…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cyber Crime News: ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली केली कोटींची सायबर फसवणूक; दिल्लीतील धक्कादायक प्रकार उघड

Cyber Crime News: ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली केली कोटींची सायबर फसवणूक; दिल्लीतील धक्कादायक प्रकार उघड

Feb 23, 2026 | 11:12 AM
Raj Thackeray : जेव्हा कानेटकरांच्या ‘सुख पाहता’ पुस्तकाचे मुखपृष्ठ रेखाटलं …; राज ठाकरेंनी जागवल्या खास आठवणी

Raj Thackeray : जेव्हा कानेटकरांच्या ‘सुख पाहता’ पुस्तकाचे मुखपृष्ठ रेखाटलं …; राज ठाकरेंनी जागवल्या खास आठवणी

Feb 23, 2026 | 11:08 AM
5260mAh बॅटरीसह नव्या Honor 5G फोनची एंट्री… किंमत सर्वसामान्यांच्या खिशाला परडणारी, प्रीमियम फीचर्स ठरणार का गेमचेंजर?

5260mAh बॅटरीसह नव्या Honor 5G फोनची एंट्री… किंमत सर्वसामान्यांच्या खिशाला परडणारी, प्रीमियम फीचर्स ठरणार का गेमचेंजर?

Feb 23, 2026 | 11:08 AM
चुकीची ब्रा घातल्यामुळे वाढतो अपचन-अ‍ॅसिडिटीचा त्रास! जाणून घ्या रोजच्या वापरतील कपड्यांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम

चुकीची ब्रा घातल्यामुळे वाढतो अपचन-अ‍ॅसिडिटीचा त्रास! जाणून घ्या रोजच्या वापरतील कपड्यांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम

Feb 23, 2026 | 11:03 AM
Coding पासून करोडो रूपयांंच्या पगारापर्यंत! जाणून घ्या AI अँड मशीन लर्निंग कोर्समध्ये प्रवेशाचा पूर्ण Roadmap

Coding पासून करोडो रूपयांंच्या पगारापर्यंत! जाणून घ्या AI अँड मशीन लर्निंग कोर्समध्ये प्रवेशाचा पूर्ण Roadmap

Feb 23, 2026 | 11:02 AM
Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहणाच्या दिवशी अंत्यसंस्कार करणे योग्य की अयोग्य, जाणून घ्या काय सांगते शास्त्र

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहणाच्या दिवशी अंत्यसंस्कार करणे योग्य की अयोग्य, जाणून घ्या काय सांगते शास्त्र

Feb 23, 2026 | 11:00 AM
India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर

India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर

Feb 23, 2026 | 10:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM