Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

आलिया भट्ट ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म अँड टेलिव्हिजन आर्ट्स अवॉर्ड्स २०२६ मध्ये उपस्थितीत राहिली होती. तिने तिच्या भाषणाने सर्वांना चकित केले, जिथे तिने काही प्रभावी हिंदी ओळी सादर केल्या.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:45 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ब्रिटिश आर्ट्स अवॉर्ड्समध्ये चमकली आलिया
  • ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद
  • आलियाच्या लूकने वेधले लक्ष
 

बॉलीवूड स्टार आलिया भट्टने ब्रिटिश अकादमी चित्रपट पुरस्कार २०२६ मध्ये आपल्या डेब्यूद्वारे केवळ बॉलीवूडमधील चाहत्यांचेच नव्हे, तर उपस्थित विदेशी प्रेक्षकांचेही मन जिंकले आहे. रेड कार्पेटवर आपल्या देखण्या अंदाजाने तिने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आणि मंचावर आल्यानंतर हिंदीत “नमस्कार” म्हणत केलेल्या भाषणाने सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

बाफ्टा मंचावरील आलियाच्या उपस्थितीची चर्चा बऱ्याच काळापासून रंगली होती आणि अखेर तिचा हा विस्मरणीय क्षण साकार झाला. या कार्यक्रमात आलियाने स्पीकर म्हणून सहभाग घेतला. तिने बेस्ट नॉन-इंग्लिश फिल्मचा पुरस्कार प्रदान करत हॉलिवूडच्या ग्लॅमरची झलक दाखवली आहे. पुरस्कार जाहीर करण्यापूर्वी केलेल्या तिच्या प्रभावी भाषणाने उपस्थितांची मने जिंकली.

२.७८ कोटींची खरेदी केली नवी प्रॉपर्टी; मोजक्या हिट चित्रपटांनंतरही अरबाज खानची ५०० कोटींची संपत्ती कशी?

आलियाने “नमस्ते” म्हणत केली भाषणाची सुरुवात

आलिया भट्टने मंचावर “नमस्कार” म्हणत आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. तिने सुरुवातीला काही ओळी हिंदीत बोलल्या आणि त्यानंतर त्याच विचारांचे इंग्रजीत स्पष्टीकरण दिले. तिच्या या मनमोहक अंदाजाने उपस्थित प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत तिचे जोरदार स्वागत केले.

 

आलिया भट्टला अ‍ॅलन कमिंग यांनी बाफ्टा मंचावर बोलावण्यापूर्वी तिची खास ओळख करून दिली. त्यानंतर आलियाने स्टेजवर एन्ट्री घेतली. आपल्या भाषणात ती म्हणाली, “पुढील पुरस्कार अशा चित्रपटासाठी आहे, जो इंग्रजी भाषेत नाही.” थोडा विराम घेत तिने मिश्कीलपणे म्हटले, “आता सबटायटल्स पाहण्याची गरज नाही.” त्यानंतर तिने सांगितले की ती पुढील पुरस्कार श्रेणीची घोषणा हिंदीत करणार आहे.

अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका

आलियाने चित्रपटाबद्दल सांगितली एक मोठी गोष्ट

अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “चित्रपट अनेक आवाजांत बोलत असले तरी आपण सिनेमा या भाषेचा उत्सव साजरा करतो. आणि ही भाषा आपण सगळेच प्रवाहीपणे बोलतो.” प्रेझेंटर म्हणून आलियाला पाहताच सोशल मीडियावर चाहत्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. अनेकांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे आणि आकर्षक लूकचे मनापासून कौतुक केले.

‘सेंटिमेंटल वेल्यू’ या चित्रपटाने बाफ्टा पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्तम गैर-इंग्रजी भाषेतील चित्रपटाचा पुरस्कार जिंकला. नॉर्वेजियन कुटुंबकथेवर आधारित या चित्रपटाला ‘इट वाज़ जस्ट एन एक्सीडेंट’, ‘द सीक्रेट एजेंट’, ‘सिराट’ आणि ‘दवॉइस ऑफ हिंद रजब’ यांसह नामांकन मिळाले होते.

Web Title: Bafta awards 2026 alia bhatt says namaskar as she present award on stage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 10:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका
1

अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका

२.७८ कोटींची खरेदी केली नवी प्रॉपर्टी; मोजक्या हिट चित्रपटांनंतरही अरबाज खानची ५०० कोटींची संपत्ती कशी?
2

२.७८ कोटींची खरेदी केली नवी प्रॉपर्टी; मोजक्या हिट चित्रपटांनंतरही अरबाज खानची ५०० कोटींची संपत्ती कशी?

‘माया’मधील ‘मन गाईना सुरात’ गाण्याने जिंकले चाहत्यांचे मन; मुक्ता आणि गिरीश ओक यांची दिसली केमिस्ट्री
3

‘माया’मधील ‘मन गाईना सुरात’ गाण्याने जिंकले चाहत्यांचे मन; मुक्ता आणि गिरीश ओक यांची दिसली केमिस्ट्री

Boss तान्या मित्तल अडकणार लग्नबंधनात? ब्राइडल लेहंग्यातील व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली, “ह्यांना आवडेल का?”
4

Boss तान्या मित्तल अडकणार लग्नबंधनात? ब्राइडल लेहंग्यातील व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली, “ह्यांना आवडेल का?”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

Feb 23, 2026 | 10:45 AM
स्वच्छतेचा संदेश देणारे थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांची जयंती; जाणून घ्या 23 फेब्रुवारीचा इतिहास

स्वच्छतेचा संदेश देणारे थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांची जयंती; जाणून घ्या 23 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 23, 2026 | 10:43 AM
Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केला अंतरिम सत्तेचा काळा कारभार

Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केला अंतरिम सत्तेचा काळा कारभार

Feb 23, 2026 | 10:40 AM
Rescue Operation: त्रिशुली नदीत जलसमाधी! पोखराहून काठमांडूला जाणाऱ्या बसला मोठा अपघात; 18 मृतदेह काढले बाहेर

Rescue Operation: त्रिशुली नदीत जलसमाधी! पोखराहून काठमांडूला जाणाऱ्या बसला मोठा अपघात; 18 मृतदेह काढले बाहेर

Feb 23, 2026 | 10:32 AM
ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

Feb 23, 2026 | 10:30 AM
Election Commission of India: निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आकडेवारी; एसआयआरनंतर ९ राज्यांत १.७ कोटी मतदारांची घट

Election Commission of India: निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आकडेवारी; एसआयआरनंतर ९ राज्यांत १.७ कोटी मतदारांची घट

Feb 23, 2026 | 10:26 AM
खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 23, 2026 | 10:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM