British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

बॉलीवूड स्टार आलिया भट्टने ब्रिटिश अकादमी चित्रपट पुरस्कार २०२६ मध्ये आपल्या डेब्यूद्वारे केवळ बॉलीवूडमधील चाहत्यांचेच नव्हे, तर उपस्थित विदेशी प्रेक्षकांचेही मन जिंकले आहे. रेड कार्पेटवर आपल्या देखण्या अंदाजाने तिने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आणि मंचावर आल्यानंतर हिंदीत “नमस्कार” म्हणत केलेल्या भाषणाने सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
बाफ्टा मंचावरील आलियाच्या उपस्थितीची चर्चा बऱ्याच काळापासून रंगली होती आणि अखेर तिचा हा विस्मरणीय क्षण साकार झाला. या कार्यक्रमात आलियाने स्पीकर म्हणून सहभाग घेतला. तिने बेस्ट नॉन-इंग्लिश फिल्मचा पुरस्कार प्रदान करत हॉलिवूडच्या ग्लॅमरची झलक दाखवली आहे. पुरस्कार जाहीर करण्यापूर्वी केलेल्या तिच्या प्रभावी भाषणाने उपस्थितांची मने जिंकली.
२.७८ कोटींची खरेदी केली नवी प्रॉपर्टी; मोजक्या हिट चित्रपटांनंतरही अरबाज खानची ५०० कोटींची संपत्ती कशी?
आलियाने “नमस्ते” म्हणत केली भाषणाची सुरुवात
आलिया भट्टने मंचावर “नमस्कार” म्हणत आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. तिने सुरुवातीला काही ओळी हिंदीत बोलल्या आणि त्यानंतर त्याच विचारांचे इंग्रजीत स्पष्टीकरण दिले. तिच्या या मनमोहक अंदाजाने उपस्थित प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत तिचे जोरदार स्वागत केले.
Proud Moment 🔥 Watch, BAFTA Awards 2026: #AliaBhatt begins her speech in with #namaskar followed by Hindi lines.🔔@aliaa08 #RanbirKapoor pic.twitter.com/qUN0HG2O7b — Always Bollywood (@AlwaysBollywood) February 23, 2026
आलिया भट्टला अॅलन कमिंग यांनी बाफ्टा मंचावर बोलावण्यापूर्वी तिची खास ओळख करून दिली. त्यानंतर आलियाने स्टेजवर एन्ट्री घेतली. आपल्या भाषणात ती म्हणाली, “पुढील पुरस्कार अशा चित्रपटासाठी आहे, जो इंग्रजी भाषेत नाही.” थोडा विराम घेत तिने मिश्कीलपणे म्हटले, “आता सबटायटल्स पाहण्याची गरज नाही.” त्यानंतर तिने सांगितले की ती पुढील पुरस्कार श्रेणीची घोषणा हिंदीत करणार आहे.
अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका
आलियाने चित्रपटाबद्दल सांगितली एक मोठी गोष्ट
अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “चित्रपट अनेक आवाजांत बोलत असले तरी आपण सिनेमा या भाषेचा उत्सव साजरा करतो. आणि ही भाषा आपण सगळेच प्रवाहीपणे बोलतो.” प्रेझेंटर म्हणून आलियाला पाहताच सोशल मीडियावर चाहत्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. अनेकांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे आणि आकर्षक लूकचे मनापासून कौतुक केले.
‘सेंटिमेंटल वेल्यू’ या चित्रपटाने बाफ्टा पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्तम गैर-इंग्रजी भाषेतील चित्रपटाचा पुरस्कार जिंकला. नॉर्वेजियन कुटुंबकथेवर आधारित या चित्रपटाला ‘इट वाज़ जस्ट एन एक्सीडेंट’, ‘द सीक्रेट एजेंट’, ‘सिराट’ आणि ‘दवॉइस ऑफ हिंद रजब’ यांसह नामांकन मिळाले होते.