Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Bangladesh News Marathi President Shahabuddin On Muhammad Yunus Interim Government Tarique Rahaman

Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केला अंतरिम सत्तेचा काळा कारभार

Muhammad Yunus : बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी यांनी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्याबद्दल खळबळजनक खुलासा केला आहे. राष्ट्रपतींना कैद करण्यापासून ते संविधानाचे नियम पादळी तुडवल्यापर्यंचे खुलासे समोर आले आहेत.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:40 AM
Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केला अंतरिम सत्तेचा काळा कारभार

Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केलाअंतरिम सत्तेचा काळा कारभार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मोहम्मद युनूस यांचा काळा चिठ्ठा जगासमोर उघड
  • राष्ट्रपती शहाबुद्दीनने केले खळबळजनक दावे
  • संविधानाचे नियम पायदळी तुडवण्यापासून ते राष्ट्रपतींना कैद करण्यापर्यंतचे आरोप
Muhammad Yunus news marathi : ढाका : बांगलादेशात सध्या तारिक रहमान यांचे नवे सरकार स्थापन झाले असून लोकशाही कार्याला सुरुवात झाली आहे. याच वेळी माजी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांच्याबद्दल अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहे. बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी अंतरिम सरकाराचा संपूर्ण जगासमोर पर्दाफाश केला आहे. युनूस यांच्यावर संविधान पायदळी तुडवण्यापासून ते राष्ट्रपतींना कैद करण्यापर्यंतचे गंभीर आरोप आहे.

Muhammad Yunus यांचा प्रस्ताव अन् Tariq Rahman यांचा नकार! बांगलादेशात सत्तास्थापनेपूर्वीच संविधान दुरुस्तीवरून मोठा पेच

ऑगस्ट 2024 मध्ये शेख हसीना (Sheikh Hasina) सराकराच्या पतनानंतर युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकारची स्थापन झाला होती. दीड वर्षानंतर पुन्हा लोकशाही सरकारची स्थापना झाली आहे. मात्र अंतरिम सरकारच्या भ्रष्ट्राचारामुळे देश मागे पडला आहे. नुकतेच बांगलादेशचे राष्ट्रपती शहाबुद्दीन यांनी दीड वर्षाच्या कार्यकाळाचा कच्चा चिठ्ठा जगासमोर मांडला असून सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर गदा

एका बांगलादेशी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत राष्ट्रपती शहाबुद्दीन यांनी, ऑगस्ट 2024 ते फेब्रुवारी 2026 चा काळा त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण काळ होता असे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, हसीनांनी देश सोडल्यानंतर युनूस सरकारने राष्ट्रपतींना पदावरुन हटवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांचे अधिकार केवळ राष्ट्रपती भवनापूरते मर्यादित ठेवण्यात आले. तसेच कतार, कोवासचे दौरेही रद्द केले गेले. याशिवाय त्यांना प्रेस रिलीज करण्याची परवानगी देखील नव्हती, असे शहाबुद्दीन यांनी म्हटले.

राष्ट्रपती शहाबुद्दीन यांच्या आरोपांनुसार, युनूस यांनी संविधानीतल तरतुदींचे उल्लंघन करुन अध्यादेश जारी केले.  त्यांनी गेल्या वर्षात एकदाही राष्ट्रपतींची भेट घेतली नाही, त्यांना कोणत्याही कराराची माहिती दिली नाही. तसेच मुख्य न्यायाधीशांच्या मदतीने असंवैधानिक मार्गाने त्यांना पदावरुन हटवण्याचा प्रयत्न देखील करण्यात आला असल्याचा खळबळजनक दावा शहाबुद्दीन यांनी केला. युनूस यांनी त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव टाकला तसेच त्यांच्या विरोधात आंदोलनेही घडवून आणली.

बीएनपीचे कौतुक

दरम्यान त्यांनी बीएनपीच्या नेतृत्वाचे कौतुक करत सांगितले की, या कठीण काळात बीएनपीचे तारिक रहमान (Tarique Rahman) त्यांच्या पाठिशी उभे राहिले. संविधान आणि लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी रहमान यांनी मदत केली असल्याचे शहबुद्दीन यांनी म्हटले. सध्या राष्ट्रपतींच्या युनूस यांच्यावरील आरोपांमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. यामुळे बांगलादेश राजकारणात मोठे वादळ उठण्याची शक्यता आहे.

Bangladesh Elections : ‘आम्ही आनंदाने खुर्ची सोडू…’ ; युनूस यांनी जाहीर केला निवडणुकीनंतर प्लॅन

Web Title: Bangladesh news marathi president shahabuddin on muhammad yunus interim government tarique rahaman

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 10:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rescue Operation: त्रिशुली नदीत जलसमाधी! पोखराहून काठमांडूला जाणाऱ्या बसला मोठा अपघात; 18 मृतदेह काढले बाहेर
1

Rescue Operation: त्रिशुली नदीत जलसमाधी! पोखराहून काठमांडूला जाणाऱ्या बसला मोठा अपघात; 18 मृतदेह काढले बाहेर

भारताचा थेट प्रहार! अफगाणिस्तानवरील हल्ल्यावरुन जागतिक स्तरावर पाकिस्तानला फटकारले
2

भारताचा थेट प्रहार! अफगाणिस्तानवरील हल्ल्यावरुन जागतिक स्तरावर पाकिस्तानला फटकारले

Trump यांच्या सुरक्षेत पुन्हा मोठी चूक! मार-ए-लागोतील निवास्थानी पेट्रोल आणि बंदुकीसह हल्लेखोराची एन्ट्री अन्…
3

Trump यांच्या सुरक्षेत पुन्हा मोठी चूक! मार-ए-लागोतील निवास्थानी पेट्रोल आणि बंदुकीसह हल्लेखोराची एन्ट्री अन्…

End of World : ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने जगाचा विनाश निश्चित? Baba Vanga ची ती भयंकर भविष्यवाणी ठरणार खरी!
4

End of World : ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने जगाचा विनाश निश्चित? Baba Vanga ची ती भयंकर भविष्यवाणी ठरणार खरी!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केला अंतरिम सत्तेचा काळा कारभार

Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केला अंतरिम सत्तेचा काळा कारभार

Feb 23, 2026 | 10:40 AM
ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

Feb 23, 2026 | 10:30 AM
Election Commission of India: निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आकडेवारी; एसआयआरनंतर ९ राज्यांत १.७ कोटी मतदारांची घट

Election Commission of India: निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आकडेवारी; एसआयआरनंतर ९ राज्यांत १.७ कोटी मतदारांची घट

Feb 23, 2026 | 10:26 AM
खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 23, 2026 | 10:24 AM
HSC Exam: नागपूरात बारावी पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; कोचिंग क्लास चालक व विद्यार्थी अटकेत

HSC Exam: नागपूरात बारावी पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; कोचिंग क्लास चालक व विद्यार्थी अटकेत

Feb 23, 2026 | 10:18 AM
भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Feb 23, 2026 | 10:17 AM
Climate Forecast 2026: आता १० वर्षांच्या हवामानाचा अंदाज वर्तवणे शक्य; मान्सून संशोधनात मोठे यश

Climate Forecast 2026: आता १० वर्षांच्या हवामानाचा अंदाज वर्तवणे शक्य; मान्सून संशोधनात मोठे यश

Feb 23, 2026 | 10:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM