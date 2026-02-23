Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rescue Operation: त्रिशुली नदीत जलसमाधी! पोखराहून काठमांडूला जाणाऱ्या बसला मोठा अपघात; 18 मृतदेह काढले बाहेर

Bus Falls in Trishuli River in Nepal: पोखराहून काठमांडू, नेपाळला जाणारी बस त्रिशुली नदीत कोसळून १८ जणांचा मृत्यू झाला आणि २६ जण जखमी झाले, ज्यात न्यूझीलंडच्या एका नागरिकाचा समावेश आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:32 AM
nepal bus accident trishuli river dhading 18 killed foreign tourists injured

Nepal Bus Accident: नेपाळच्या धाडिंग जिल्ह्यात एक मोठा अपघात; प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस त्रिशुली नदीत कोसळली, १८ जणांचा मृत्यू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भीषण जलसमाधी
  • परदेशी नागरिकांना फटका
  • रात्रीचा थरार

Nepal Bus Accident Trishuli River 2026 : नेपाळमध्ये (Nepal) पर्यटनासाठी गेलेल्या प्रवाशांवर काळाने भीषण झडप घातली आहे. पोखराहून राजधानी काठमांडूकडे निघालेली एक प्रवासी बस धाडिंग जिल्ह्यातील पृथ्वी महामार्गावर नियंत्रणाबाहेर जाऊन त्रिशुली नदीच्या पात्रात कोसळली. या हृदयद्रावक अपघातात १८ जणांना आपला जीव गमवावा लागला असून २६ हून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये ६ महिला आणि १२ पुरुषांचा समावेश असून, या घटनेने संपूर्ण नेपाळसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

पहाटे १ वाजताचा तो ‘काळरात्र’ ठरणारा प्रसंग

हा भीषण अपघात धाडिंग जिल्ह्यातील बेनीघाट रोरांग येथे पहाटे १ वाजताच्या सुमारास घडला. डोंगराळ रस्ता आणि अंधार असल्यामुळे चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस रस्त्यापासून सुमारे ३०० फूट खाली थेट त्रिशुली नदीत जाऊन कोसळली. बसमध्ये एकूण ४४ प्रवासी होते. ज्यावेळी बस नदीत पडली, तेव्हा सर्व प्रवासी झोपेत होते, त्यामुळे त्यांना सावरण्याची संधीही मिळाली नाही. नदीचा प्रवाह वेगवान असल्याने बस काही अंतरापर्यंत वाहत गेली.

टॉर्चच्या प्रकाशात जीवघेणी बचाव मोहीम

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, नेपाळ पोलीस, सशस्त्र पोलीस दल आणि नेपाळ लष्कराच्या तुकड्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, रात्रीची वेळ आणि दुर्गम भाग असल्याने बचाव कार्यात मोठे अडथळे येत होते. मुख्य जिल्हा अधिकारी सुवेदी यांनी सांगितले की, बचाव पथकांनी टॉर्चच्या प्रकाशात आणि बोटींच्या सहाय्याने नदीत अडकलेल्या प्रवाशांचा शोध घेतला. काही प्रवाशांना नदीच्या प्रवाहात एक किलोमीटर लांबून बाहेर काढण्यात आले. आपत्ती व्यवस्थापन तळाच्या गोताखोरांनी प्राणांची बाजी लावून २७ प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले.

credit – social media and Twitter

जखमींमध्ये परदेशी पर्यटकांचा समावेश

नेपाळ हे पर्यटनाचे केंद्र असल्याने या बसमध्ये अनेक विदेशी नागरिकही प्रवास करत होते. मृतांमध्ये न्यूझीलंडच्या एका पुरुष नागरिकाचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तसेच, जखमींमध्ये जपानची एक महिला आणि नेदरलँड्सची (डच) एक महिला यांचा समावेश आहे. सर्व जखमींना तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, गंभीर जखमींना प्रगत उपचारांसाठी काठमांडू येथील मोठ्या रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आले आहे.

credit – social media and Twitter

रस्ते सुरक्षेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह

प्राथमिक तपासानुसार, बसचा अतिवेग हे या अपघाताचे मुख्य कारण असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. नेपाळमधील डोंगराळ रस्ते आणि वळणांवर रात्रीच्या वेळी वाहन चालवणे अत्यंत धोकादायक असते. या अपघातामुळे नेपाळमधील रस्ते सुरक्षा आणि महामार्गावरील देखभालीच्या त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. त्रिशुली नदीत यापूर्वीही अनेक मोठे अपघात झाले असून, या नदीला ‘अपघातांची नदी’ म्हणूनही ओळखले जाऊ लागले आहे. सध्या घटनास्थळी मृतदेह बाहेर काढण्याचे आणि बसचा अवशेष शोधण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेमुळे पोखरा आणि काठमांडू दरम्यानची वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. नेपाळ सरकारने मृतांच्या वारसांना मदतीचे आश्वासन दिले असून अपघाताच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: नेपाळमध्ये हा बस अपघात नेमका कुठे झाला?

    Ans: हा अपघात नेपाळमधील धाडिंग जिल्ह्यातील बेनीघाट रोरांग येथे पृथ्वी महामार्गावर झाला.

  • Que: अपघाताच्या वेळी बसमध्ये किती प्रवासी होते?

    Ans: अपघाताच्या वेळी बसमध्ये एकूण ४४ प्रवासी होते, ज्यापैकी १८ जणांचा मृत्यू झाला असून २७ जणांना वाचवण्यात आले आहे.

  • Que: मृतांमध्ये आणि जखमींमध्ये परदेशी नागरिक आहेत का?

    Ans: होय, मृतांमध्ये न्यूझीलंडचा एक नागरिक आहे, तर जखमींमध्ये जपान आणि नेदरलँड्सच्या पर्यटकांचा समावेश आहे.

