Budh Gochar 2026: बुध ग्रह कुंभ राशीत करणार संक्रमण, राहू-बुध युतीमुळे या राशीच्या लोकांना दुहेरी लाभ

बुध ग्रह मंगळवार, 3 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत प्रवेश करेल. दरम्यान, राहू आधीच कुंभ राशीत आहे, ज्यामुळे राहू-बुध युती तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रात राहू-बुध युतीला विशेष महत्त्व आहे. राहूच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या राशीच्या लोकांना या संक्रमणाचा फायदा होईल. बुधाच्या प्रभावाखाली, इतरांना त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा आणि हुशारीचा खूप फायदा होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळवार, 3 फेब्रुवारी रोजी रात्री 9.51 वाजता बुधाचे संक्रमण वृषभ आणि मिथुनसह या राशीच्या लोकांचे नशीब बदलू शकते. त्यांना तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय क्षेत्रात दुप्पट नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या हुशारीचा आणि समजुतीचा तुम्ही पुरेपूर फायदा घेऊ शकाल. बुध ग्रहाच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
बुध ग्रह वृषभ राशीच्या दहाव्या घरात संक्रमण करणार आहे. त्याच्या प्रभावामुळे तुम्हाला करिअरमध्ये प्रगतीसाठी नवीन संधी मिळतील आणि यशाच्या मार्गावर पुढे जाण्यास मदत होईल. तांत्रिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. तुमचे सामाजिक वर्तुळ आणि आदर वाढेल. न्यायालयीन आणि कायदेशीर क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाही चांगला वेळ मिळेल. नोकरी बदलण्याच्या शोधात असलेल्यांना आता चांगल्या संधी मिळू शकतात. जर तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर त्यात यश मिळण्याची शक्यता आहे.
मिथुन राशीच्या नवव्या घरात बुध ग्रहाचे संक्रमण होत आहे. या काळात तुमची धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होऊ शकते. बुद्धिमत्ता आणि समजूतदारपणामुळे तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नफा मिळेल. शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी नवीन मार्ग सापडतील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पाठिंबा आणि प्रेम मिळेल. नशिबाची तुम्हाला साथ मिळेल.
बुध ग्रह कन्या राशीच्या सहाव्या घरात संक्रमण करत आहे. या प्रभावामुळे बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नफा कमविण्याच्या संधी मिळतील. कर्जाच्या क्षेत्रातही काही फायदे मिळण्याचे संकेत आहेत. कामाच्या ठिकाणी शत्रू आणि विरोधकांचा पराभव होईल. तुमच्या हुशारीचा तुम्हाला फायदा होईल. शिवाय, राहूच्या उपस्थितीचाही तुम्हाला फायदा होईल. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करत असाल तर त्यात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. जे लोक बऱ्याच काळापासून आजारी आहेत त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा जाणवू शकते.
बुध ग्रह तूळ राशीच्या पाचव्या घरात संक्रमण करत आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रात यश मिळू शकते. तुमची अंतर्दृष्टी आणि बुद्धिमत्ता तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी देखील फायदेशीर ठरेल. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय क्षेत्रात चांगला करार होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमच्या मनात आनंद येईल. जर तुम्ही परदेशी क्षेत्राशी संबंधित कोणतेही काम केले तर तुम्हाला त्यात अपेक्षित यश मिळेल. जे लोक बऱ्याच काळापासून आजारी आहेत त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा दिसून येईल. कुटुंबातील मुलांकडून तुम्हाला आनंद मिळू शकेल.
बुध ग्रह धनु राशीच्या तिसऱ्या घरात संक्रमण करत आहे. या काळात तुमच्यामधील धैर्य वाढेल. तुम्ही धाडसी निर्णय घेऊ शकतात. आतापर्यंत तुम्हाला जो निर्णय घेण्याची भीती वाटत होती तो आता तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. मालमत्ता क्षेत्रात तुम्हाला फायदा होईल. व्यवसायात चांगला करार देखील होऊ शकतो. तुमची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. कौटुंबिक जीवनात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. अल्पकालीन गुंतवणूक करणे टाळा, दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे चांगले राहील.
Ans: बुध गोचर म्हणजे बुध ग्रहाने एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करणे. बुध ग्रह बुद्धी, संवाद, व्यापार, करिअर आणि गणितीय क्षमता दर्शवतो, त्यामुळे त्याचा गोचर जीवनावर मोठा प्रभाव टाकतो.
Ans: जेव्हा राहू आणि बुध एकाच राशीत येतात, तेव्हा राहू–बुध युती तयार होते. ही युती चतुर बुद्धी, तंत्रज्ञान, मीडिया, व्यवसाय आणि अचानक लाभ देणारी मानली जाते.
Ans: बुध संक्रमणाचा फायदा वृषभ, मिथुन, कन्या, तूळ आणि धनु राशीच्या लोकांना होणार आहे