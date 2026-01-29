PAK vs AUS : भारतात कधी आणि कुठे पाहता येणार पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना? बाबर आझमवर असणार सर्वाची नजर

Pakistan vs Australia T20 series : पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची महत्वाची मालिका आजपासून सुरू होणार आहे. टी20 विश्वचषकाचा वाद संपल्यानंतर आता पाकिस्तानचा संघ विश्वचषक सुरू होण्याआधी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका खेळताना दिसणार आहे. ही मालिका दोन्ही संघासाठी महत्वाची असणार आहे. पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या T20 मालिकेतील पहिला सामना आज लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.
आयसीसी T20 विश्वचषक 2026 च्या फक्त आठ दिवस आधी सुरू होणाऱ्या या मालिकेवर सर्वांचे लक्ष आहे. ICC च्या मेगा टूर्नामेंटचा विचार करता, हा सामना सर्व चाहत्यांसाठी एक प्रमुख प्रश्न आहे. परिणामी, भारतात हा सामना कधी आणि कुठे पाहायचा हा सर्व चाहत्यांसाठी एक प्रमुख प्रश्न आहे. सर्वांचे लक्ष विशेषतः बाबर आझमवर असेल.
१५ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २०२६ चा टी२० विश्वचषक सामना होणार आहे. त्यामुळे भारतीय चाहत्यांची नजर पाकिस्तानी संघावर आहे. हा सामना लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार दुपारी ४:३० वाजता सुरू होईल. टॉस दुपारी ४ वाजता होईल. हा सामना भारतातील टेलिव्हिजनवर पाहता येणार नाही. कोणत्याही चॅनेलने या सामन्याचे हक्क मिळवलेले नाहीत. तथापि, चाहते फॅनकोड अॅपवर डिजिटल पद्धतीने हा सामना पाहू शकतात.
अलिकडच्या काळात सातत्याने अपयशी ठरणाऱ्या बाबर आझमला या सामन्यात दमदार कामगिरी करून स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. शाहीन शाह आफ्रिदी देखील संघात आहे, ज्यामुळे तो चाहत्यांसाठी एक महत्त्वाचा खेळाडू बनला आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया मोठ्या आयसीसी स्पर्धेपूर्वी आशियाई परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करेल.
🚨 BREAKING 🚨 Australia has announced their playing XI for the first T20I against Pakistan. 🏏⭐#Cricket #T20I #PAKvAUS pic.twitter.com/26hJybssbH — Sportskeeda (@Sportskeeda) January 29, 2026
ऑस्ट्रेलिया संघ: मिचेल मार्श (कर्णधार), शॉन अॅबॉट, झेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमन, कूपर कॉनोली, बेन द्वारशुइस, जॅक एडवर्ड्स, कॅमेरॉन ग्रीन, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंगलिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मॅथ्यू रेनशॉ, मॅट शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा.
पाकिस्तान संघः सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आझम, फहीम अश्रफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्झा, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, शाहीन शाह आफ्रिदी, शादाब खान, उस्मान तारिक.