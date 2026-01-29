Laxmi Narayana Rajyog: बुध आणि शुक्राच्या युतीने तयार होणार लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जानेवारीप्रमाणेच फेब्रुवारीचा महिना देखील महत्त्वाचा आहे. या महिन्यात केवळ शक्तिशाली ग्रहांचे संक्रमण होत नाही आहे तर ग्रहांच्या युतीमुळे वेळोवेळी योग, राजयोग, यती आणि महायुती इत्यादी देखील तयार होत आहेत. पंचांगानुसार, फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला लक्ष्मी नारायण राजयोगा तयार होणार आहे, ज्याचे स्थान शनि महाराजांची राशी कुंभ असेल.
ग्रहांचा अधिपती बुध मंगळवार, 3 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत प्रवेश करेल, जिथे शुक्रही 6 फेब्रुवारी रोजी संक्रमण करेल. परिणामी, कुंभ राशीत लक्ष्मी नारायण राजयोग तयार होईल. हे संक्रमण 2 मार्च रोजी पहाटे 1.1 वाजेपर्यंत लागू राहील. 2 मार्च रोजी शुक्र कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश करेल. या 25 दिवसांत कुंभ राशीत शुक्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे तयार होणारा लक्ष्मी नारायण राजयोगाचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी लक्ष्मी नारायण राजयोग शुभ राहील. नोकरी करणाऱ्यांना उत्पन्नात वाढ होईल, परंतु त्यांचा खर्च कमी राहील. जे लोक स्वतःचा व्यवसाय करत आहेत त्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळेल. या दिवसात संबंध सुधारतील. या काळात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. या काळात धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात तुम्ही सहभागी होऊ शकता.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी लक्ष्मी नारायण राजयोग फायदेशीर राहील. व्यावसायिकांना अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना पगारवाढीची चांगली बातमी मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या नावावर मालमत्ता देखील खरेदी करू शकता, ज्याचा तुम्हाला दीर्घकाळात फायदा होईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता. या काळात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी लक्ष्मी नारायण राजयोग शुभ असणार आहे. तुमचे खर्च मर्यादित असतील, परंतु जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळू लागेल. या काळात अपूर्ण कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांबद्दलची चिंता देखील कमी होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)