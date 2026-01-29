Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Laxmi Narayana Rajyog The Conjunction Of Mercury And Venus Will Benefit The People Of This Zodiac Sign

Laxmi Narayana Rajyog: बुध आणि शुक्राच्या युतीने तयार होणार लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

फेब्रुवारीमध्ये, बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण राजयोग तयार होणार आहे. ज्याच्या शुभ प्रभावामुळे तीन राशीच्या लोकांचे नशीब चमकणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 29, 2026 | 01:00 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • बुध आणि शुक्राची युती
  • लक्ष्मी नारायण राजयोग
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जानेवारीप्रमाणेच फेब्रुवारीचा महिना देखील महत्त्वाचा आहे. या महिन्यात केवळ शक्तिशाली ग्रहांचे संक्रमण होत नाही आहे तर ग्रहांच्या युतीमुळे वेळोवेळी योग, राजयोग, यती आणि महायुती इत्यादी देखील तयार होत आहेत. पंचांगानुसार, फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला लक्ष्मी नारायण राजयोगा तयार होणार आहे, ज्याचे स्थान शनि महाराजांची राशी कुंभ असेल.

ग्रहांचा अधिपती बुध मंगळवार, 3 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत प्रवेश करेल, जिथे शुक्रही 6 फेब्रुवारी रोजी संक्रमण करेल. परिणामी, कुंभ राशीत लक्ष्मी नारायण राजयोग तयार होईल. हे संक्रमण 2 मार्च रोजी पहाटे 1.1 वाजेपर्यंत लागू राहील. 2 मार्च रोजी शुक्र कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश करेल. या 25 दिवसांत कुंभ राशीत शुक्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे तयार होणारा लक्ष्मी नारायण राजयोगाचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

लक्ष्मी नारायण राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी लक्ष्मी नारायण राजयोग शुभ राहील. नोकरी करणाऱ्यांना उत्पन्नात वाढ होईल, परंतु त्यांचा खर्च कमी राहील. जे लोक स्वतःचा व्यवसाय करत आहेत त्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळेल. या दिवसात संबंध सुधारतील. या काळात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. या काळात धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात तुम्ही सहभागी होऊ शकता.

Dream Science: स्वप्नात सोने दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या काय सांगते स्वप्नशास्त्र

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी लक्ष्मी नारायण राजयोग फायदेशीर राहील. व्यावसायिकांना अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना पगारवाढीची चांगली बातमी मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या नावावर मालमत्ता देखील खरेदी करू शकता, ज्याचा तुम्हाला दीर्घकाळात फायदा होईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.  धार्मिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता. या काळात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

Palmistry: मनगटावर ‘ही’ रेषा असल्यास व्यक्तीला मिळते धन, मान-सन्मान आणि दीर्घायुष्य

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी लक्ष्मी नारायण राजयोग शुभ असणार आहे. तुमचे खर्च मर्यादित असतील, परंतु जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळू लागेल. या काळात अपूर्ण कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांबद्दलची चिंता देखील कमी होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Laxmi narayana rajyog the conjunction of mercury and venus will benefit the people of this zodiac sign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dream Science: स्वप्नात सोने दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या काय सांगते स्वप्नशास्त्र
1

Dream Science: स्वप्नात सोने दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या काय सांगते स्वप्नशास्त्र

Palmistry: मनगटावर ‘ही’ रेषा असल्यास व्यक्तीला मिळते धन, मान-सन्मान आणि दीर्घायुष्य
2

Palmistry: मनगटावर ‘ही’ रेषा असल्यास व्यक्तीला मिळते धन, मान-सन्मान आणि दीर्घायुष्य

Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
3

Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Zodiac Sign: इंद्र योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता
4

Zodiac Sign: इंद्र योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Laxmi Narayana Rajyog: बुध आणि शुक्राच्या युतीने तयार होणार लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Laxmi Narayana Rajyog: बुध आणि शुक्राच्या युतीने तयार होणार लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Jan 29, 2026 | 01:00 PM
Ajit Pawar plane crash: 2 वेळा दारू पिऊन उडवलं विमान, तीन वर्षांसाठी केलं निलंबित; अजित पवारांचे पायलट सुमित कपूरची ‘कुंडली’ उघड

Ajit Pawar plane crash: 2 वेळा दारू पिऊन उडवलं विमान, तीन वर्षांसाठी केलं निलंबित; अजित पवारांचे पायलट सुमित कपूरची ‘कुंडली’ उघड

Jan 29, 2026 | 12:56 PM
IND vs NZ : खराब नशीब…मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो : शिवम दुबे

IND vs NZ : खराब नशीब…मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो : शिवम दुबे

Jan 29, 2026 | 12:52 PM
Shree Swami Samarth : देवाच्या दारात कोणत्या अपेक्षेने जावं? स्वामी समर्थांनी भक्तांना दिलेली शिकवण

Shree Swami Samarth : देवाच्या दारात कोणत्या अपेक्षेने जावं? स्वामी समर्थांनी भक्तांना दिलेली शिकवण

Jan 29, 2026 | 12:48 PM
अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे, कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले : हर्षवर्धन सपकाळ

अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे, कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले : हर्षवर्धन सपकाळ

Jan 29, 2026 | 12:46 PM
Ajit Pawar Funeral : अजितदादांची वस्त्रनगरी इचलकरंजीशी होती विशेष जवळीक

Ajit Pawar Funeral : अजितदादांची वस्त्रनगरी इचलकरंजीशी होती विशेष जवळीक

Jan 29, 2026 | 12:30 PM
Bigg Boss Marathi 6: दिपाली आणि राकेशच्या मैत्रीत पडली फूट, पाहायला मिळणार ‘बिग बॉस’ च्या घरात नवा ट्विस्ट

Bigg Boss Marathi 6: दिपाली आणि राकेशच्या मैत्रीत पडली फूट, पाहायला मिळणार ‘बिग बॉस’ च्या घरात नवा ट्विस्ट

Jan 29, 2026 | 12:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM