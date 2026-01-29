Palmistry: मनगटावर ‘ही’ रेषा असल्यास व्यक्तीला मिळते धन, मान-सन्मान आणि दीर्घायुष्य

हातावरील रेषा व्यक्तीच्या स्वभाव, आरोग्य आणि भविष्याशी संबंधित पाहिल्या जातात. बहुतेक लोक तळहातावरील रेषांकडे लक्ष देतात, परंतु मनगटावरील रेषा देखील तितक्याच महत्त्वाच्या मानल्या जातात. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, मनगटावरील या रेषांना ब्रेसलेट रेषा म्हणतात. त्या केवळ वय दर्शवत नाहीत तर जीवनात संपत्ती, आराम आणि स्थिरता देखील दर्शवतात. हस्तरेषा तज्ज्ञांच्या मते, जर मनगटावरील रेषा स्पष्ट आणि मजबूत असतील तर त्या व्यक्तीचे जीवन संतुलित आणि समृद्ध मानले जाते.
साधारणपणे, प्रत्येक व्यक्तीच्या मनगटावर दोन किंवा तीन ब्रेसलेट रेषा असतात. काही लोकांच्या मनगटावर चौथी ब्रेसलेट रेषा देखील असू शकते. या रेषांची लांबी, खोली आणि स्पष्टता जीवनाची दिशा निश्चित करण्यास मदत करू शकते. हस्तरेषाशास्त्राच्या म्हणण्यानुसार, मनगटावरील रेषा कालांतराने बदलू शकतात, ज्या जीवनातील चढ-उतार दर्शवतात.
मनगटावरील पहिली ब्रेसलेट रेषा जीवनाचा पाया मानली जाते. खोल आणि स्पष्ट असलेली ही रेषा चांगले आरोग्य आणि दीर्घायुष्य दर्शवते. अशी रेषा असलेले लोक सामान्यतः सक्रिय आणि उत्साही असतात. जर ही रेषा तुटलेली किंवा कमकुवत असेल तर जीवनात वारंवार अडथळे आणि मानसिक दबाव येऊ शकतो.
दुसरी मनगट रेषा संपत्ती आणि संसाधनांशी संबंधित आहे. ज्यांच्या मनगटावर स्पष्ट आणि मजबूत रेषा आहे त्यांना त्यांच्या प्रयत्नांमधून चांगले पैसे मिळण्याची शक्यता असते. ते त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थिरता राखतात. जर ही रेषा हलकी असेल तर त्या व्यक्तीला जास्त मेहनत करावी लागते आणि पैसे टिकण्यासाठी वेळ लागतो.
मनगटावरील तिसरी रेषा मनगट, जीवनाच्या उत्तरार्धाचे प्रतिनिधित्व करते. जर ही रेषा मजबूत असेल तर व्यक्ती वृद्धापकाळातही आराम आणि सन्मानाचे जीवन जगते. आरोग्य आणि संपत्ती यांच्यातील संतुलन राखले जाते. जर ही रेषा मध्येच तुटली तर वयानुसार जबाबदाऱ्या आणि खर्च वाढू शकतात.
खूप कमी लोकांच्या मनगटावर चौथी ब्रेसलेट रेषा असते. हस्तरेषाशास्त्रात, हे एक विशेष संयोजन मानले जाते. अशा लोकांना दीर्घायुष्य आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व असते. त्यांच्याकडे पैसा, नातेसंबंध आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या तिन्ही गोष्टींचा समतोल असल्याचे दिसून येते.
तज्ज्ञांच्या मते, मनगटावरील रेषा व्यक्तीच्या सवयी आणि विचारसरणीनुसार बदलू शकतात. सकारात्मक विचारसरणी, शिस्त आणि कठोर परिश्रम या लक्षणांमध्ये सुधारणा करू शकतात. म्हणूनच हस्तरेषाशास्त्र केवळ भविष्याचा भाकीत करणारा नाही तर जीवनातील सुधारणांचे सूचक देखील मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मनगटावरील रेषांना रासेटा रेषा किंवा कलाई रेषा असे म्हणतात. या रेषा व्यक्तीचे आयुष्य, आरोग्य, धन आणि सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शवतात.
Ans: हस्तरेषाशास्त्रानुसार दोघांसाठी अर्थ जवळपास सारखाच असतो. मात्र स्त्रियांच्या बाबतीत या रेषा कौटुंबिक सुख आणि समृद्धी दर्शवतात.
Ans: होय, जीवनशैली, विचारसरणी आणि कर्मानुसार रेषांमध्ये बदल होऊ शकतात. सकारात्मक विचार आणि चांगली कर्मे रेषांवर शुभ प्रभाव टाकतात.