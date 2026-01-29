Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Palmistry: मनगटावर ‘ही’ रेषा असल्यास व्यक्तीला मिळते धन, मान-सन्मान आणि दीर्घायुष्य

हस्तरेषाशास्त्रात, मनगटावरील रेषा जीवन, संपत्ती आणि स्थिरता दर्शवते. त्यांना ब्रेसलेट रेषा म्हणतात, ज्या दीर्घायुष्य आणि समृद्धीचा अंदाज लावू शकतात. मनगटावरील या रेषा कोणते संकेत देतात जाणून घ्या

Updated On: Jan 29, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मनगटावरील रेषेचा काय असतो संबंध
  • मनगटावरील रेषेला ब्रेसलेट रेषा म्हणतात
  • धन, मान-सन्मान आणि दीर्घायुष्याशी संबंध
 

हातावरील रेषा व्यक्तीच्या स्वभाव, आरोग्य आणि भविष्याशी संबंधित पाहिल्या जातात. बहुतेक लोक तळहातावरील रेषांकडे लक्ष देतात, परंतु मनगटावरील रेषा देखील तितक्याच महत्त्वाच्या मानल्या जातात. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, मनगटावरील या रेषांना ब्रेसलेट रेषा म्हणतात. त्या केवळ वय दर्शवत नाहीत तर जीवनात संपत्ती, आराम आणि स्थिरता देखील दर्शवतात. हस्तरेषा तज्ज्ञांच्या मते, जर मनगटावरील रेषा स्पष्ट आणि मजबूत असतील तर त्या व्यक्तीचे जीवन संतुलित आणि समृद्ध मानले जाते.

मनगटावरील रेषा काय दर्शवते

साधारणपणे, प्रत्येक व्यक्तीच्या मनगटावर दोन किंवा तीन ब्रेसलेट रेषा असतात. काही लोकांच्या मनगटावर चौथी ब्रेसलेट रेषा देखील असू शकते. या रेषांची लांबी, खोली आणि स्पष्टता जीवनाची दिशा निश्चित करण्यास मदत करू शकते. हस्तरेषाशास्त्राच्या म्हणण्यानुसार, मनगटावरील रेषा कालांतराने बदलू शकतात, ज्या जीवनातील चढ-उतार दर्शवतात.

Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

पहिली रेषा आरोग्याशी संबंधित

मनगटावरील पहिली ब्रेसलेट रेषा जीवनाचा पाया मानली जाते. खोल आणि स्पष्ट असलेली ही रेषा चांगले आरोग्य आणि दीर्घायुष्य दर्शवते. अशी रेषा असलेले लोक सामान्यतः सक्रिय आणि उत्साही असतात. जर ही रेषा तुटलेली किंवा कमकुवत असेल तर जीवनात वारंवार अडथळे आणि मानसिक दबाव येऊ शकतो.

दुसरी रेषा संपत्तीशी संबंधित

दुसरी मनगट रेषा संपत्ती आणि संसाधनांशी संबंधित आहे. ज्यांच्या मनगटावर स्पष्ट आणि मजबूत रेषा आहे त्यांना त्यांच्या प्रयत्नांमधून चांगले पैसे मिळण्याची शक्यता असते. ते त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थिरता राखतात. जर ही रेषा हलकी असेल तर त्या व्यक्तीला जास्त मेहनत करावी लागते आणि पैसे टिकण्यासाठी वेळ लागतो.

तिसरी रेषा म्हातारपण

मनगटावरील तिसरी रेषा मनगट, जीवनाच्या उत्तरार्धाचे प्रतिनिधित्व करते. जर ही रेषा मजबूत असेल तर व्यक्ती वृद्धापकाळातही आराम आणि सन्मानाचे जीवन जगते. आरोग्य आणि संपत्ती यांच्यातील संतुलन राखले जाते. जर ही रेषा मध्येच तुटली तर वयानुसार जबाबदाऱ्या आणि खर्च वाढू शकतात.

Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

चौथी रेषा विशेष योग

खूप कमी लोकांच्या मनगटावर चौथी ब्रेसलेट रेषा असते. हस्तरेषाशास्त्रात, हे एक विशेष संयोजन मानले जाते. अशा लोकांना दीर्घायुष्य आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व असते. त्यांच्याकडे पैसा, नातेसंबंध आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या तिन्ही गोष्टींचा समतोल असल्याचे दिसून येते.

मनगटावरील रेषा आणि संकेत

तज्ज्ञांच्या मते, मनगटावरील रेषा व्यक्तीच्या सवयी आणि विचारसरणीनुसार बदलू शकतात. सकारात्मक विचारसरणी, शिस्त आणि कठोर परिश्रम या लक्षणांमध्ये सुधारणा करू शकतात. म्हणूनच हस्तरेषाशास्त्र केवळ भविष्याचा भाकीत करणारा नाही तर जीवनातील सुधारणांचे सूचक देखील मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हस्तरेषाशास्त्रात मनगटावरील रेषांना काय म्हणतात?

    Ans: मनगटावरील रेषांना रासेटा रेषा किंवा कलाई रेषा असे म्हणतात. या रेषा व्यक्तीचे आयुष्य, आरोग्य, धन आणि सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शवतात.

  • Que: स्त्री आणि पुरुषांच्या मनगट रेषांमध्ये फरक असतो का?

    Ans: हस्तरेषाशास्त्रानुसार दोघांसाठी अर्थ जवळपास सारखाच असतो. मात्र स्त्रियांच्या बाबतीत या रेषा कौटुंबिक सुख आणि समृद्धी दर्शवतात.

  • Que: मनगटावरील रेषा आयुष्यभर बदलत राहतात का?

    Ans: होय, जीवनशैली, विचारसरणी आणि कर्मानुसार रेषांमध्ये बदल होऊ शकतात. सकारात्मक विचार आणि चांगली कर्मे रेषांवर शुभ प्रभाव टाकतात.

Published On: Jan 29, 2026 | 10:00 AM

