Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार विमान अपघात: पुणे पोलिसांकडून ‘एडीआर’ दाखल, तपास सीआयडीकडे

दरम्यान, पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अपघातासंदर्भात गुन्हा दाखल केला आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी २८ जानेवारी रोजी पुणे जिल्ह्यातील बारामतीत झालेल्या विमान अपघातासंदर्भात अपघाती मृत्यू अहवाल (ADR) नोंदवला आहे. बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात एडीआर नोंदवण्यात आला आहे.
दरम्यान, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या सर्व पैलूंचा तपास केला जात असून हा एडीआर महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात येईल,. त्यानंतर विमान अपघात अन्वेषण ब्युरो (एएआयबी) च्या निष्कर्षांवर आधारित स्वतःचा तपास करेल.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अपघातग्रस्त विमान हे व्हीटी-एसएसके नोंदणी क्रमांक असलेले लिअरजेट ४५ होते. हे विमान व्हीएसआर व्हेंचर्स चालवत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह एक वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ), एक विमान परिचारिका आणि दोन क्रू सदस्य – पायलट-इन-कमांड (पीआयसी) आणि सेकंड-इन-कमांड (एसआयसी) होते. मृतांची ओळख पटली असून पीएसओ विदीप जाधव आणि फ्लाइट परिचारिका पिंकी माळी अशी आहे. प्रवाशांच्या यादीनुसार, क्रूमध्ये पीआयसी सुमित कपूर आणि एसआयसी शांभवी पाठक यांचा समावेश होता.
अजित पवार यांनी त्यांचे काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजकारणाची मूलतत्त्वे शिकली, परंतु कालांतराने ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक म्हणून उदयास आले. गेल्या १६ वर्षांपासून महाराष्ट्रात कोणीही सत्तेत असले तरी, अजित पवार यांनी सातत्याने उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे.
त्यांच्या ४५ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत, अजित पवार यांनी एकदा संसद सदस्य, आठ वेळा विधानसभेचे सदस्य आणि सहा वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. शिवाय, ते महाराष्ट्रात सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री राहिले आहेत. त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा राजकीय केंद्र मानले जात होते, म्हणूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे राजकीय संतुलन राखण्यासाठी त्यांना कायम ठेवले.