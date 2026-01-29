Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

फेब्रुवारीमध्ये मंगळ आणि राहू यांच्या युतीमुळे अंगारक योग तयार होत आहे. हा योग काही राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक राहील. अंगारक योगामध्ये कोणत्या राशीच्या लोकांनी काळजी घ्यावी, जाणून घ्या

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:30 AM
  • फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग
  • अंगारक योग अशुभ
  • या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
 

फेब्रुवारीचा महिना ग्रहांच्या हालचालीसाठी विशेष मानला जातो. या महिन्यात मंगळ कुंभ राशीत संक्रमण करेल, जिथे तो राहूच्या युतीत असेल, जो मे 2025 पासून या राशीत आहे. मंगळ आणि राहू या दोन ग्रहांच्या युतीला ज्योतिषशास्त्रात ‘अंगारक योग’ म्हणतात, हा योग शुभ मानला जात नाही.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ आणि राहू यांचे हे संयोजन 2 एप्रिलपर्यंत प्रभावी राहील, जोपर्यंत मंगळ कुंभ राशी सोडून मीन राशीत प्रवेश करत नाही. हा योगामुळे फेब्रुवारी महिना काही राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक असू शकतो. या काळात अपघात, आर्थिक नुकसान, ताणतणाव आणि मानसिक दबाव वाढण्याचे संकेत आहेत. अंगारक योगामध्ये कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

मेष रास

फेब्रुवारीमध्ये मेष राशीसाठी अंगारक योग सावधगिरी बाळगण्याचे संकेत देतो. या काळात तुम्हाला किरकोळ अपघात आणि दुखापती होऊ शकतात. आर्थिक बाबतीत अनावश्यक खर्च किंवा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कुटुंब आणि मित्रांसोबतचा संवाद तणावपूर्ण होऊ शकतो. मानसिक अस्वस्थता आणि अस्थिरता जाणवू शकते. कोणतेही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. आरोग्याची काळजी घ्यावी. पोट आणि रक्ताशी संबंधित समस्या टाळा.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. अंगारक योगाच्या प्रभावामुळे तुम्हाला अचानक आर्थिक दबाव किंवा पैशाची कमतरता जाणवू शकते. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी किंवा वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील किरकोळ वाद वाढू शकतात. मानसिक ताण आणि झोपेची समस्या उद्भवू शकते. गाडी चालवताना काळजी घ्यावी. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी फेब्रुवारी महिना आव्हानात्मक राहील. कामात अनपेक्षित गुंतागुंत आणि अडथळे येऊ शकतात. आर्थिक नुकसान किंवा गुंतवणूकीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मानसिक ताण आणि चिंता वाढू शकते. प्रवास करताना काळजी घ्या आणि तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. रागाच्या भरात घेतलेले निर्णय भविष्यात समस्या निर्माण करू शकतात.

तूळ रास

फेब्रुवारी महिना तूळ राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक असेल. आर्थिक आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या वाढू शकतात. अचानक खर्च किंवा आर्थिक ताण येऊ शकतो. कौटुंबिक आणि सामाजिक संबंधांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात. तुम्हाला मानसिक ताण आणि चिंता जाणवू शकते. प्रवास करताना सावधगिरी बाळगा. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

कुंभ रास

फेब्रुवारी महिना तूळ राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक राहील. या काळात तुम्हाला सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. नातेसंबंधांमध्ये तणाव वाढू शकतो. आर्थिक नुकसान किंवा अनावश्यक खर्च होण्याची शक्यता आहे. मानसिक ताण आणि चिंता वाढू शकते. कामात अनपेक्षित अडथळे येण्याची शक्यता आहे. गाडी चालवताना काळजी घ्यावी. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अंगारक योग म्हणजे काय?

    Ans: अंगारक योग मंगळ आणि चंद्राच्या युतीमुळे तयार होतो. मंगळाला ‘अंगारक’ असेही म्हणतात. या योगामुळे व्यक्तीच्या भावनांवर, आरोग्यावर आणि निर्णयक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

  • Que: अंगारक योगाचा करिअर आणि व्यवसायावर कसा परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: या योगात घाईघाईने घेतलेले निर्णय नुकसानकारक ठरू शकतात. नोकरीत वरिष्ठांशी मतभेद, तर व्यवसायात आर्थिक जोखीम वाढण्याची शक्यता असते.

  • Que: अंगारक योगात कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: अंगारक योगात मेष, मिथुन, सिंह, तूळ आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Published On: Jan 29, 2026 | 09:30 AM

Jan 29, 2026 | 09:30 AM
