Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • El Nino Warning 2026 Global Temperature Record High 2027 Impact India Monsoon

El Nino Alert: 2027 मध्ये पृथ्वी ‘भट्टी’सारखी तापणार? पॅसिफिक महासागर कालचक्राचा निर्दयी फास; वैज्ञानिकांनी मांडले धक्कादायक तथ्य

El Nino: एल निनो, एक प्रमुख जागतिक हवामान बदल यंत्रणा, प्रशांत महासागराच्या तापमान आणि हवेच्या प्रवाहातील चढउतारांशी जोडलेली आहे. त्याचे परिणाम भारतापासून अमेरिकेपर्यंत जाणवतात.

Updated On: Feb 22, 2026 | 09:36 AM
el nino warning 2026 global temperature record high 2027 impact india monsoon

El Nino: जगाला अति उष्णतेचे आव्हान आहे, पॅसिफिक महासागरात एल निनो तयार होईल, ज्यामुळे २०२७ मध्ये तापमानात प्रचंड वाढ होण्याची भीती आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • तापमानाचा नवा विक्रम
  • भारतावर परिणाम
  • समुद्राची वाढती उष्णता

El Nino forecast 2026 2027 India : गेल्या काही वर्षांपासून आपण हवामानात होणारे अनपेक्षित बदल अनुभवत आहोत—कधी कडाक्याची थंडी, तर कधी अंगाची लाहीलाही करणारी उष्णता. पण आता निसर्ग आपल्याला एका अशा धोक्याचा इशारा देत आहे, जो गेल्या सर्व विक्रमांना मोडीत काढू शकतो. पॅसिफिक महासागरात ‘एल निनो’ (El Nino) या हवामान यंत्रणेची निर्मिती होत असून, यामुळे २०२७ मध्ये जागतिक तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची भीती हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

काय आहे ‘एल निनो’ आणि हा धोका इतका मोठा का?

‘एल निनो’ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त वाढते. हे गरम पाणी जेव्हा वाऱ्यांच्या प्रवाहाने अमेरिकेच्या किनाऱ्याकडे सरकते, तेव्हा संपूर्ण जगाच्या हवामान चक्रात मोठी उलथापालथ होते. द गार्डियन आणि NOAA (नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन) च्या ताज्या अहवालानुसार, सध्या सुरू असलेला ‘ला निना’ (जो थंड प्रभाव देतो) प्रभाव कमी होत आहे. जून २०२६ पर्यंत समुद्र ‘तटस्थ’ (Neutral) स्थितीत येईल आणि त्यानंतर वर्षाच्या उत्तरार्धात एल निनो सक्रिय होईल. याचा सर्वात मोठा तडाखा २०२७ मध्ये बसेल, कारण एल निनोचा पूर्ण प्रभाव पडायला काही महिने लागतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Greater Israel : बायबलच्या वचनावरून मध्य पूर्वेत पुन्हा वादंग; माइक हकाबी यांच्या ‘त्या’ मुलाखतीने पेटला नवा वणवा

२०२७: इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्ष?

तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या तीन वर्षांत पृथ्वीने उष्णतेचे अनेक विक्रम मोडले आहेत. मात्र, जर एल निनो मध्यम किंवा तीव्र स्वरूपाचा असेल, तर २०२७ मध्ये जागतिक तापमान वाढीचा आकडा १.५°C ते १.७°C च्या उंबरठ्यावर पोहोचू शकतो. हे चिंताजनक आहे कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात उष्णता वाढल्यास हिमनद्या वेगाने वितळतील आणि जगभरातील समुद्राच्या पातळीत वाढ होईल.

credit – social media and Twitter

भारतासाठी ‘दुष्काळाचे’ सावट?

भारतासाठी ही बातमी विशेषतः चिंतेची आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा जेव्हा पॅसिफिकमध्ये एल निनो सक्रिय होतो, तेव्हा भारताचा दक्षिण-पश्चिम मान्सून (Monsoon) कमकुवत होतो. कमी पावसामुळे शेतीवर संकट येऊ शकते, पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. भारतीय हवामान विभाग (IMD) आणि स्कायमेट (Skymet) या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Thinking Day 2026 : ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

हवामान शास्त्रज्ञ अँड्र्यू वॉटकिन्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान विभागाच्या मते, सध्या एल निनो तयार होण्याची शक्यता ५०-५० टक्के आहे. जरी हे प्रमाण अर्धे असले, तरी ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे वातावरणात आधीच इतकी उष्णता साठली आहे की, अगदी सौम्य एल निनो देखील मोठा विध्वंस घडवून आणू शकतो.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: एल निनो (El Nino) म्हणजे नेमके काय?

    Ans: जेव्हा मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा वाढते, तेव्हा त्या स्थितीला 'एल निनो' म्हणतात. याचा परिणाम जगातील पर्जन्यमानावर होतो.

  • Que: २०२७ मध्ये तापमान का वाढणार आहे?

    Ans: २०२६ च्या अखेरीस तयार होणारा एल निनो २०२७ च्या सुरुवातीला आपल्या शिखरावर असेल, ज्यामुळे जागतिक सरासरी तापमानात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

  • Que: याचा भारताच्या पावसावर काय परिणाम होईल?

    Ans: एल निनोमुळे भारतात मान्सूनचा पाऊस कमी पडतो, ज्यामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होऊन दुष्काळी परिस्थिती ओढवू शकते.

Web Title: El nino warning 2026 global temperature record high 2027 impact india monsoon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 09:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Door To Hell : ‘या’ देशात आहे जगातील भयानक पण सर्वात सुंदर ठिकाण; ज्याला म्हटले जाते नरकाचा दरवाजा
1

Door To Hell : ‘या’ देशात आहे जगातील भयानक पण सर्वात सुंदर ठिकाण; ज्याला म्हटले जाते नरकाचा दरवाजा

सूर्य, चंद्रानंतर आता ताऱ्यालाही ग्रहण; शास्त्रज्ञांनी अनुभवला अद्भूत खगोलशास्त्रीय नजारा
2

सूर्य, चंद्रानंतर आता ताऱ्यालाही ग्रहण; शास्त्रज्ञांनी अनुभवला अद्भूत खगोलशास्त्रीय नजारा

Astronomy Discovery : ब्रह्मांडाचे अजब गुपित! अवकाशात सापडली उलटी सूर्यमाला; शास्त्रज्ञही आश्चर्यचकित 
3

Astronomy Discovery : ब्रह्मांडाचे अजब गुपित! अवकाशात सापडली उलटी सूर्यमाला; शास्त्रज्ञही आश्चर्यचकित 

IUCAA Pune: नऊ महिन्यांच्या दुर्मीळ ‘तारकीय ग्रहणाचा’ शोध; विशाल रिंग प्रणालीमुळे ताऱ्याची चमक कमी
4

IUCAA Pune: नऊ महिन्यांच्या दुर्मीळ ‘तारकीय ग्रहणाचा’ शोध; विशाल रिंग प्रणालीमुळे ताऱ्याची चमक कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
El Nino Alert: 2027 मध्ये पृथ्वी ‘भट्टी’सारखी तापणार? पॅसिफिक महासागर कालचक्राचा निर्दयी फास; वैज्ञानिकांनी मांडले धक्कादायक तथ्य

El Nino Alert: 2027 मध्ये पृथ्वी ‘भट्टी’सारखी तापणार? पॅसिफिक महासागर कालचक्राचा निर्दयी फास; वैज्ञानिकांनी मांडले धक्कादायक तथ्य

Feb 22, 2026 | 09:36 AM
Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

Feb 22, 2026 | 09:35 AM
२३ गावांतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून वाढीव एफएसआय मंजूर

२३ गावांतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून वाढीव एफएसआय मंजूर

Feb 22, 2026 | 09:33 AM
आता ‘खामोश’ म्हणण्याआधी करावा लागेल १० वेळा विचार; शत्रुघ्न सिन्हांच्या फोटो, डायलॉग आणि आवाजाच्या नक्कलेवर हायकोर्टाचा आदेश

आता ‘खामोश’ म्हणण्याआधी करावा लागेल १० वेळा विचार; शत्रुघ्न सिन्हांच्या फोटो, डायलॉग आणि आवाजाच्या नक्कलेवर हायकोर्टाचा आदेश

Feb 22, 2026 | 09:30 AM
लग्नघरातच अंधार! वरात निघताच नवऱ्या मुलाच्या समोर लाइटमॅनने कापली इलेक्ट्रीसिटी, Video Viral

लग्नघरातच अंधार! वरात निघताच नवऱ्या मुलाच्या समोर लाइटमॅनने कापली इलेक्ट्रीसिटी, Video Viral

Feb 22, 2026 | 09:30 AM
Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री.. Beat Beast बंडल अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री.. Beat Beast बंडल अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Feb 22, 2026 | 09:15 AM
Solapur Crime: सासूच्या कळशीत सुनेने मिसळले विष, पतीने पिले त्याच कळशीतले पाणी आणि…; पंढरपुरात भयंकर घडलं!

Solapur Crime: सासूच्या कळशीत सुनेने मिसळले विष, पतीने पिले त्याच कळशीतले पाणी आणि…; पंढरपुरात भयंकर घडलं!

Feb 22, 2026 | 09:04 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM