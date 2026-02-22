Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • These Home Remedies Will Be Beneficial To Make The Dull Skin Around The Lips Beautiful Again Reduce The Tan

ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

ओठांभोवती काळी झालेली त्वचा पुन्हा एकदा चमकदार करण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. यामुळे त्वचेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारते आणि चेहऱ्यावर ग्लो येतो.

Updated On: Feb 22, 2026 | 10:05 AM
ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी 'हे' घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी 'हे' घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

Follow Us:
Follow Us:

महिलांसह पुरुष सुद्धा कायमच चेहऱ्याची खूप जास्त काळजी घेतात. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी सतत काहींना काही केले जाते. कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर केला जातो तर कधी त्वचेची काळजी घेण्यासाठी विविध महागड्या ट्रीटमेंट केल्या जातात. पण सतत केलेल्या ट्रीटमेंटमुळे उतार वयात त्वचेला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच नैसर्गिक आणि घरगुती उपाय त्वचेसाठी करावेत. डोळ्यांखाली काळे डाग वाढवण्यासोबतच ओठांजवळ सुद्धा काहीवेळा काळे डाग येतात. ओठांभोवती वाढलेला काळेपणा कमी करण्यासाठी वॅक्सिंग किंवा इतर अनेक वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट केल्या जातात. पण तरीसुद्धा फारसा फरक दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला ओठांभोवती वाढलेला काळेपणा कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे उपाय केल्यामुळे ओठांभोवती वाढलेला काळेपणा कमी होईल आणि त्वचा अतिशय सुंदर दिसेल.(फोटो सौजन्य – istock)

उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा ‘या’ पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

ओठांजवळ काळे डाग का येतात?

ओठांभोवती काळेपणा वाढण्याची असंख्य कारणे आहेत. जास्त वेळ सूर्यप्रकाशात गेल्यामुळे त्वचेत मेलेनिनचे प्रमाण वाढते आणि त्वचा गडद दिसू लागते. याशिवाय शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांमुळे सुद्धा त्वचेवर काळेपणा वाढतो. महिलांमध्ये गर्भधारणा, पीसीओडी, किंवा हार्मोन्समध्ये होणारे चढउतार इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम संपूर्ण आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे त्वचेसोबत शरीराची काळजी घेणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. काहींना सतत लिपस्टिक आणि लिपबाम लावण्याची सवय असते. पण सतत हानिकारक केमिकल युक्त लिपस्टिक लावल्यामुळे ओठांभोवती टॅन वाढतो आणि त्वचा काळी पडते.

ओठांभोवती वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी उपाय:

ओठांभोवती वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी सर्वप्रथम त्वचा स्वच्छ करणे आवश्यक आहे. याशिवाय घराबाहेर पडताना कायमच सनस्क्रीन लावावे. सनस्क्रीन लावल्यामुळे ओठांवर वाढलेला काळेपणा कमी होण्यास मदत होते आणि सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून त्वचेचे रक्षण होते. दिवसभरात दोनदा फेसवॉशने त्वचा स्वच्छ करावी. कोणत्याही केमिकल युक्त स्किन केअरचा वापर त्वचेसाठी करू नये. आठवड्यातून दोनदा स्क्रब करणे आवश्यक आहे. यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेली डेड स्किन कमी होण्यास मदत होईल. स्क्रब केल्यामुळे त्वचेला काळवंडलेला रंग उजळदार होण्यास मदत होते. याशिवाय त्वचेची काळजी घेताना कोणत्याही चुकीच्या प्रॉडक्टचा वापर त्वचेसाठी करू नये.

चेहऱ्यावर कायमच टिकून राहील तारुण्य! संत्र्याच्या सालींपासून घरीच तयार करा आयुर्वेदिक साबण, त्वचा होईल उजळदार

ओठांवर वाढलेला काळेपणा घालवण्यासाठी बटाट्याचा रस, काकडीचा रस किंवा कोरफडी जेल ओठांभोवती असलेल्या त्वचेवर लावावा. यामुळे त्वचेची पोत सुधारते आणि चेहरा उठावदार होतो. तसेच त्वचेवर लिंबाचा रस थेट लावू नये. यामुळे स्किन इन्फेक्शन होण्याची जास्त शक्यता असते. त्वचेची काळजी घेण्यासाठी संतुलित आहार, भरपूर पाणी आणि पुरेशी झोप घेणे आवश्यक आहे. शांत झोप घेतल्यास त्वचा आतून सुधारण्यास मदत होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: These home remedies will be beneficial to make the dull skin around the lips beautiful again reduce the tan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 10:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तेलकट त्वचेमुळे चेहऱ्यावर भरमसाट पिंपल्स आणि मुरूम येतात? ‘या’ टिप्स फॉलो करून घ्या त्वचेची काळजी
1

तेलकट त्वचेमुळे चेहऱ्यावर भरमसाट पिंपल्स आणि मुरूम येतात? ‘या’ टिप्स फॉलो करून घ्या त्वचेची काळजी

उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा ‘या’ पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो
2

उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा ‘या’ पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

नो ऑइल, फुल टेस्ट! विना तेल काही मिनिटांतच पापड आणि कुरकुरीत स्नॅक्सची मजा घ्या, शेफ पंकजने शेअर केली सोपी ट्रिक
3

नो ऑइल, फुल टेस्ट! विना तेल काही मिनिटांतच पापड आणि कुरकुरीत स्नॅक्सची मजा घ्या, शेफ पंकजने शेअर केली सोपी ट्रिक

तुम्हीही ही एक चूक करताय? मग थांबा, फाटलेल्या दुधाचं पाणी आहे खूप कामाचं…. जाणून घ्या याचा स्मार्ट वापर
4

तुम्हीही ही एक चूक करताय? मग थांबा, फाटलेल्या दुधाचं पाणी आहे खूप कामाचं…. जाणून घ्या याचा स्मार्ट वापर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

Feb 22, 2026 | 10:05 AM
Beed Crime: लॉजवर आढळला तरुणाचा संशयास्पद मृतदेह खोलीत; रूममधून दुर्गंधी आल्याने प्रकरण समोर

Beed Crime: लॉजवर आढळला तरुणाचा संशयास्पद मृतदेह खोलीत; रूममधून दुर्गंधी आल्याने प्रकरण समोर

Feb 22, 2026 | 09:47 AM
चीनची उडाली झोप! Modi-Trump यांच्यात ‘पॅक्स सिलिका’ करार; भारत बनणार जगातील AI सुपरपॉवर

चीनची उडाली झोप! Modi-Trump यांच्यात ‘पॅक्स सिलिका’ करार; भारत बनणार जगातील AI सुपरपॉवर

Feb 22, 2026 | 09:38 AM
El Nino Alert: 2027 मध्ये पृथ्वी ‘भट्टी’सारखी तापणार? पॅसिफिक महासागर कालचक्राचा निर्दयी फास; वैज्ञानिकांनी मांडले धक्कादायक तथ्य

El Nino Alert: 2027 मध्ये पृथ्वी ‘भट्टी’सारखी तापणार? पॅसिफिक महासागर कालचक्राचा निर्दयी फास; वैज्ञानिकांनी मांडले धक्कादायक तथ्य

Feb 22, 2026 | 09:36 AM
Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

Feb 22, 2026 | 09:35 AM
२३ गावांतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून वाढीव एफएसआय मंजूर

२३ गावांतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून वाढीव एफएसआय मंजूर

Feb 22, 2026 | 09:33 AM
आता ‘खामोश’ म्हणण्याआधी करावा लागेल १० वेळा विचार; शत्रुघ्न सिन्हांच्या फोटो, डायलॉग आणि आवाजाच्या नक्कलेवर हायकोर्टाचा आदेश

आता ‘खामोश’ म्हणण्याआधी करावा लागेल १० वेळा विचार; शत्रुघ्न सिन्हांच्या फोटो, डायलॉग आणि आवाजाच्या नक्कलेवर हायकोर्टाचा आदेश

Feb 22, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM