Beed Crime: लॉजवर आढळला तरुणाचा संशयास्पद मृतदेह खोलीत; रूममधून दुर्गंधी आल्याने प्रकरण समोर

काय घडलं नेमकं?
कृष्णा डाके असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. १५ तारखेला लॉजमधील रुम नंबर 205 बुक केली होती. मात्र त्यानंतर तरुण बाहेर न आल्याने आणि खोलीतून दुर्गंधी येऊ लागल्याने लॉज व्यवस्थापनाने याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. 20 तारखेला दरवाजा आतून बंद अवस्थेत आढळला. दरवाजा उघडून पाहणी केली असता त्यांचा मृतदेह सापडला. मृतदेह तीन ते चार दिवसांपासून खोलीत असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
Ans: खोलीतून दुर्गंधी आल्याने दरवाजा उघडून पाहणी केली असता मृतदेह सापडला.
Ans: अद्याप स्पष्ट नाही; शवविच्छेदन अहवालानंतर कारण समोर येईल.
Ans: घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू आहे.