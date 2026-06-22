सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chanakya Niti: या व्यक्तींच्या वादात पडणे टाळा; अन्यथा येऊ शकते पश्चात्तापाची वेळ

Updated On: Jun 22, 2026 | 03:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

नीतीशास्त्रानुसार, विशिष्ट श्लोकामध्ये सांगितले आहे की, कोणत्या लोकांशी बोलणे टाळावे. जर तुम्ही या लोकांशी बोललात, तर कदाचित त्यांना इजा होणार नाही, पण तुम्हाला मोठी हानी पोहोचू शकते. तुम्ही विविध प्रकारच्या संकटांतही सापडू शकता. कोणत्या व्यक्तीच्या वादात पडणे टाळावे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कोणत्या व्यक्तीच्या वादात पडणे टाळावे
  • काय सांगते चाणक्य नीती
 

चाणक्य नीतीनुसार जीवन, नातेसंबंध आणि सामाजिक वर्तनासाठी असे नियम प्रदान करते, जे आदर आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करतात. चाणक्यांची तत्व आजही महत्त्वाची मानली जातात. चाणक्यांनी आपल्या नीतीशास्त्रात सांगितले आहे की, काही विशिष्ट लोकांशी कधीही बोलू नये किंवा त्यांच्या जवळून जाऊ नये. अशा लोकांच्या जवळून जाणे देखील त्रासदायक ठरू शकते. चाणक्याने आपल्या नीतीमध्ये कोणत्या लोकांशी न बोलण्याचा सल्ला दिला आहे ते जाणून घ्या

विप्रयोर्विप्रवह्न्योश्च दम्पत्योः स्वामिभृत्ययोः|
अन्तरेण न गन्तव्यं हलस्य वृषभस्य च॥

या श्लोकात असे म्हटले आहे की, दोन ब्राह्मणांच्या मध्ये, ब्राह्मण आणि अग्नी यांच्यामध्ये, पती आणि पत्नी यांच्यामध्ये, मालक आणि नोकर यांच्यामध्ये, तसेच नांगर आणि बैल यांच्यामध्ये कधीही चालू नये.

पती आणि पत्नी यांच्यामध्ये

चाणक्यांच्या मते, पती-पत्नीच्या नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीने कधीही हस्तक्षेप करू नये. संभाषणादरम्यान बोलल्याने किंवा मध्येच व्यत्यय आणल्याने वाद वाढू शकतो, जे तुमच्यासाठी आणि त्यांच्यासाठीही चांगले नाही. म्हणून, जेव्हा पती-पत्नी बोलत किंवा भांडत असतील, तेव्हा त्यांना मध्येच थांबवू नका. अनेकदा, नंतर ते जोडपे पुन्हा एकत्र येते आणि हस्तक्षेप केल्यामुळे तुम्हीच दोषी ठरता.

Chanakya Niti : चाणक्य नीतीचा यशमंत्र! कठीण काळातही खचणार नाही; चाणक्यांच्या ‘या’ 5 गोष्टी बदलू शकतात तुमचं आयुष्य

गुरू किंवा विद्वानांमध्ये

चाणक्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षक किंवा विद्वानांच्या बोलण्यात कधीही व्यत्यय आणू नये. दोन ज्ञानी व्यक्तींच्या चर्चेदरम्यान न विचारता बोलणे हे अनादर मानले जाते. जेव्हा ते बोलत असतात, तेव्हा आपण त्यांचे बोलणे ऐकून समजून घेतले पाहिजे. कदाचित आपल्यालाही काही महत्त्वाची माहिती मिळेल. त्यांच्या बोलण्यात हस्तक्षेप करून बोलल्याने केवळ तुमचेच नुकसान होऊ शकते.

मालक आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये

तुम्ही तुमच्या बॉस आणि कर्मचाऱ्याच्या नात्यात कधीही हस्तक्षेप करू नये. अधिकृत संभाषणात हस्तक्षेप केल्याने तुमच्यासाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या कर्मचाऱ्यावर दाखवलेले बोट तुम्ही हस्तक्षेप केल्यास तुमच्यावर दाखवले जाऊ शकते. तुम्ही विनाकारण तुमच्या बॉसच्या कृतींचे बळी ठरू शकता.

नांगर आणि बैल यांच्यामध्ये

चाणक्य नीतीमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, जेव्हा एखादा शेतकरी बैलांच्या साहाय्याने नांगरणी करत असतो, तेव्हा त्याच्याजवळ नेहमी सावधगिरीने जावे. शेतकरी नांगरणी करत असताना किंवा बैलांना नियंत्रित करत असताना होणारे संभाषण लक्ष विचलित करू शकते आणि एकाग्रता भंग करू शकते. नांगर आणि बैल यांच्यामध्ये कधीही येऊ नये, कारण जर काम अपूर्ण राहिले, तर सर्वजण तुम्हालाच दोष देऊ शकतात.

Chanakya Niti: घरात टिकत नाही पैसे? सकाळी उठून करा 5 कामं, चाणक्य नीतीनुसार कधीच कमी पडणार नाही धन

चाणक्यांची ही शिकवण काय शिकवते

चाणक्याच्या विश्वासानुसार प्रत्येक परिस्थितीला एक मर्यादा असते. परवानगीशिवाय दोन व्यक्तींमधील खाजगी संभाषणात व्यत्यय आणणे हे सामाजिक शिष्टाचाराच्या विरुद्ध आहे. चुकीच्या वेळी बोलणे हे केवळ अनादरच नाही, तर त्यामुळे धोका किंवा संघर्षही निर्माण होऊ शकतो. म्हणून, परिस्थितीला योग्य प्रतिसाद देणे शहाणपणाचे ठरते. हे तत्त्व आजही तितकेच महत्त्वाचे आहे. योग्य वेळी शांत राहणे हे मोठे शहाणपण आहे.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चाणक्य नीतीनुसार कोणाच्या वादात पडणे टाळावे?

    Ans: चाणक्यांच्या मते काही व्यक्तींच्या वैयक्तिक वादात विनाकारण हस्तक्षेप करणे टाळावे. असे केल्याने स्वतःलाच अडचणी, वाद आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते.

  • Que: चाणक्यांनी वादात पडू नये असा सल्ला का दिला आहे?

    Ans: इतरांच्या वादात पडल्यास गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, नातेसंबंध बिघडू शकतात आणि विनाकारण शत्रुत्व ओढवू शकते. त्यामुळे संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.

  • Que: चाणक्य नीतीतून जीवनासाठी कोणता धडा मिळतो?

    Ans: स्वतःच्या मर्यादा ओळखणे, अनावश्यक वाद टाळणे, शहाणपणाने निर्णय घेणे आणि शांततेने वागणे हे यशस्वी व सुखी जीवनाचे महत्त्वाचे सूत्र असल्याचे चाणक्य सांगतात.

Web Title: Chanakya niti otherwise the time of repentance may come

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shivlilamrut: शिवलीलामृताच्या चौथ्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या पारायणाचे महत्त्व आणि पूजाविधी
1

Shivlilamrut: शिवलीलामृताच्या चौथ्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या पारायणाचे महत्त्व आणि पूजाविधी

Lakshmi Narayan Raja Yoga: निर्जला एकादशीच्या दिवशी तयार होत आहे लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा
2

Lakshmi Narayan Raja Yoga: निर्जला एकादशीच्या दिवशी तयार होत आहे लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर
3

Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chanakya Niti: या व्यक्तींच्या वादात पडणे टाळा; अन्यथा येऊ शकते पश्चात्तापाची वेळ

Chanakya Niti: या व्यक्तींच्या वादात पडणे टाळा; अन्यथा येऊ शकते पश्चात्तापाची वेळ

Jun 22, 2026 | 03:40 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ratnagiri Accident: खेडशी येथे काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात; चाकाखाली चिरडून महिलेचा मृत्यू

Ratnagiri Accident: खेडशी येथे काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात; चाकाखाली चिरडून महिलेचा मृत्यू

Jun 22, 2026 | 03:35 PM
Ashadhi Ekadashi 2026: रुक्मिणीमाता पालखीचे पंढरपूरकडे प्रस्थान! टाळ-मृदंगाच्या गजरात कौंडण्यपूरनगरीत पालखीला निरोप

Ashadhi Ekadashi 2026: रुक्मिणीमाता पालखीचे पंढरपूरकडे प्रस्थान! टाळ-मृदंगाच्या गजरात कौंडण्यपूरनगरीत पालखीला निरोप

Jun 22, 2026 | 03:35 PM
Operation Tiger : ठाकरेंचे फुटीर खासदार मुंबईत दाखल, थोड्याच वेळात करणार शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश

Operation Tiger : ठाकरेंचे फुटीर खासदार मुंबईत दाखल, थोड्याच वेळात करणार शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश

Jun 22, 2026 | 03:27 PM
अंशुला कपूरच्या प्री-वेडिंग सोहळ्यात कपूर बहिणींचा जलवा; जान्हवी-खुशी नव्हेतर ‘या’ अभिनेत्रीने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष

अंशुला कपूरच्या प्री-वेडिंग सोहळ्यात कपूर बहिणींचा जलवा; जान्हवी-खुशी नव्हेतर ‘या’ अभिनेत्रीने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष

Jun 22, 2026 | 03:27 PM
अति नखरे नडणार! Hardik Pandya ची हकालपट्टी होणार? राजस्थानच्या ‘या’ खेळाडूसाठी मेगा ट्रेड?

अति नखरे नडणार! Hardik Pandya ची हकालपट्टी होणार? राजस्थानच्या ‘या’ खेळाडूसाठी मेगा ट्रेड?

Jun 22, 2026 | 03:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा