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Chanakya Niti: घरात टिकत नाही पैसे? सकाळी उठून करा 5 कामं, चाणक्य नीतीनुसार कधीच कमी पडणार नाही धन

Updated On: Jun 09, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

चाणक्य नीतीनुसार, ब्रह्ममुहूर्तावर उठणे, हाताची बोटे पाहणे, पृथ्वीमातेला नमस्कार करणे यांसारख्या सवयी जीवनात सकारात्मकता, आनंद, समृद्धी आणि यशाचा मार्ग मोकळा करू शकतात.

चाणक्य नीतीनुसार सकाळच्या कोणत्या सवयी आहेत चांगल्या (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

चाणक्य नीतीनुसार सकाळच्या कोणत्या सवयी आहेत चांगल्या (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • चाणक्य नीतीनुसार धनप्राप्तीसाठी काय करावे 
  • हिंदू धर्मातील मान्यतेनुसार उपाय 
  • सकाळी उठून नक्की काय करावे 
सकाळची वेळ केवळ दिवसाची सुरुवातच दर्शवत नाही, तर संपूर्ण दिवसाची दिशाही ठरवते. म्हणूनच भारतीय परंपरा आणि नैतिक ग्रंथांमध्ये सकाळच्या सवयींना विशेष महत्त्व दिले जाते. आचार्य चाणक्यांनी त्यांच्या नीतीमध्ये अनेक व्यावहारिक नियम सांगितले आहेत, जे व्यक्तीला यश, आदर आणि समृद्धी मिळविण्यात मदत करतात. असे मानले जाते की दिवसाची योग्य सुरुवात केल्याने केवळ देवी लक्ष्मीचा आशीर्वादच मिळत नाही, तर जीवनात सकारात्मक बदलही घडून येतात.

चाणक्य नीतीमध्ये सकाळच्या वेळेला महत्त्व का आहे?

आचार्य चाणक्यांचा असा विश्वास होता की व्यक्तीची दैनंदिन दिनचर्या तिचे भविष्य घडवते. आजही, जर आपण यशस्वी लोकांच्या सवयी पाहिल्या, तर एक गोष्ट समान आढळते ती म्हणजे ते आपल्या दिवसाची सुरुवात शिस्तीने करतात. चाणक्यांनुसार, जी व्यक्ती सकाळी सकारात्मक विचार, कृतज्ञता आणि शिस्त अंगीकारते, तिच्या जीवनात प्रगती होण्याची शक्यता वाढते.

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ब्रह्म मुहूर्तावर उठण्याची सवय

चाणक्य नीतीनुसार, सूर्योदयापूर्वी उठणे अत्यंत शुभ मानले जाते. याला ब्रह्म मुहूर्त म्हणतात. या वेळेतील वातावरण शांत आणि उत्साही असते, ज्यामुळे मन एकाग्र राहण्यास मदत होते. आजही, अनेक तज्ञ सकाळी लवकर उठणे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी फायदेशीर मानतात. असे मानले जाते की आळस हा व्यक्तीच्या प्रगतीतील सर्वात मोठा अडथळा आहे, तर वेळेवर उठण्याची सवय यशाचा मार्ग मोकळा करते.

सकाळी सर्वात आधी तळहाताकडे पाहणे

भारतीय परंपरेनुसार, सकाळी उठल्याबरोबर आपल्या तळहाताकडे पाहण्याची प्रथा आहे. असे मानले जाते की तळहाताच्या पुढच्या भागात देवी लक्ष्मी, मधल्या भागात देवी सरस्वती आणि तळहाताच्या खालच्या भागात भगवान विष्णू वास करतात. त्यामुळे, दिवसाची सुरुवात तळहाताकडे पाहून करणे शुभ मानले जाते. ही सवय व्यक्तीमधील आत्मविश्वास आणि सकारात्मक विचार वाढवण्यासही मदत करते.

पृथ्वीमातेबद्दल आदर

झोपण्यापूर्वी पृथ्वीमातेला वंदन करण्याची परंपरा शतकानुशतके जुनी आहे. चाणक्याचा असा विश्वास होता की नम्रता आणि कृतज्ञता हे कोणत्याही व्यक्तीचे सर्वात मोठे सद्गुण आहेत. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या जीवनातील प्रत्येक संधी आणि संसाधनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते, तेव्हा तिचा दृष्टिकोन सकारात्मक होतो. ही सकारात्मकता भविष्यात यश आणि समाधानाकडे घेऊन जाते.

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सूर्यदेवाला जलार्पण करणे

सकाळी स्नान केल्यानंतर सूर्यदेवाला जलार्पण करणे शुभ मानले जाते. ही केवळ एक धार्मिक परंपरा नाही, तर शिस्तबद्ध जीवनशैलीचे प्रतीक देखील आहे. चाणक्याने शिस्तीला यशाची सर्वात महत्त्वाची गुरुकिल्ली म्हटले आहे. सूर्याला नियमितपणे जलार्पण केल्याने आत्मविश्वास, ऊर्जा आणि कामाप्रती समर्पण वाढते.

वडिलाधाऱ्यांचे आशीर्वाद यशाचा पाया ठरू शकतात

कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांचा आदर करणे हे भारतीय संस्कृतीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. चाणक्य नीतीनुसार, ज्या घरात आई-वडिलांचा आणि वडीलधाऱ्यांचा आदर केला जातो, ते घर शांती आणि आनंदाने भरलेले असते. सकाळी त्यांच्या चरणांना स्पर्श करून त्यांचे आशीर्वाद घेतल्याने सकारात्मक ऊर्जा येते आणि कौटुंबिक संबंध दृढ होतात. एक सुखी आणि संतुलित कुटुंब हे समृद्धीचा पाया मानले जाते.

दान आणि सेवेचे महत्त्व

चाणक्याने सेवा आणि दानाला जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणूनही वर्णन केले आहे. सकाळी पक्ष्यांना खाऊ घालणे, गरजूंना मदत करणे किंवा एखाद्याप्रती सेवेची भावना दाखवणे हे शुभ मानले जाते. जे इतरांना मदत करण्यासाठी पुढे येतात, त्यांना समाजात अधिक आदर मिळतो. ही वृत्ती व्यक्तीच्या जीवनात समाधान आणि आनंद आणते. या सर्व सवयींमागील मूळ संदेश म्हणजे शिस्त, नम्रता, कृतज्ञता आणि सेवेची भावना अंगीकारणे हा आहे. चाणक्याच्या मते, हे गुण माणसाला केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही समृद्ध बनवतात.

Web Title: Morning habits for mata laxmi blessings and wealth as per chanakya niti

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Published On: Jun 09, 2026 | 04:48 PM

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