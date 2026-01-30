Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Chaturgrahi Rajyog 2026 The Chaturgrahi Yoga That Will Be Formed In Aquarius Will Benefit The People Of This Zodiac Sign

Chaturgrahi Rajyog 2026: कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये होणार फायदा

फेब्रुवारीमध्ये चार ग्रह कुंभ राशीत विराजमान होणार आहे. यामुळे चतुर्ग्रही योग तयार होणार आहे. चतुर्ग्रही योगाचा काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 30, 2026 | 02:35 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग
  • चतुर्ग्रही योग म्हणजे काय
  • चतुर्ग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार
 

 

फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या ग्रहांच्या संक्रमणामुळे अनेक शुभ योग तयार होणार आहेत. या शुभ योगांमुळे अनेक राशींना फायदा होईल. फेब्रुवारीमध्ये, कुंभ राशीत चार ग्रहांच्या उपस्थितीमुळे चतुर्ग्रही राजयोग तयार होणार आहे. हा चतुर्ग्रही राजयोग सर्व राशींच्या लोकांवर परिणाम करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा चतुर्ग्रही राजयोग अत्यंत शुभ मानला जातो. या दुर्मिळ आणि शुभ चतुर्ग्रही राजयोगाचा अनेक राशींना फायदा होईल. चतुर्ग्रही राजयोगाच्या प्रभावामुळे काही राशीच्या लोकांचे नशीब चमकेल. तर काही राशीच्या लोकांच्या नोकरी व्यवसायात प्रगती होईल. चतुर्ग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार चतुर्ग्रही राजयोग

फेब्रुवारीमध्ये अनेक ग्रहांचे संक्रमण होणार आहे. मंगळवार 3 फेब्रुवारी रोजी बुध कुंभ राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर 13 फेब्रुवारी रोजी सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करेल. सूर्यानंतर, मंगळ सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत प्रवेश करेल. राहू आधीच कुंभ राशीत आहे. सर्व ग्रहांच्या युतीमुळे कुंभ राशीत चतुर्ग्रही राजयोग तयार होत आहे. हा योग अत्यंत शुभ मानला जातो. चतुर्ग्रही राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

चतुर्ग्रही राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

कुंभ राशीत चतुर्ग्रही राजयोग तयार झाल्याने मिथुन राशीच्या लोकांना फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत प्रगती करण्याची संधी मिळेल. व्यवसायात नफा होईल. गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी वाढतील.

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांना त्यांचे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले काम पूर्ण होताना दिसेल. तुम्हाला प्रलंबित निधी परत मिळू शकेल. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती शक्य आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुम्ही योजनेवर काम करू शकता. या काळात तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळतील. तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील.

Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

कुंभ रास

कुंभ राशीत होणारा चतुर्ग्रही राजयोग शुभ राहील. कुंभ राशीत चारही ग्रहांची उपस्थिती जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकते. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळेल. चतुर्ग्रही योगाचा फायदा कुंभ राशीच्या लोकांना होणार आहे. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मेहनतीचे फळ लवकरच मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चतुर्ग्रही राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा एकाच राशीत चार ग्रह एकत्र येतात, तेव्हा त्याला चतुर्ग्रही योग म्हणतात. जर हे ग्रह शुभ फल देणारे असतील, तर तो चतुर्ग्रही राजयोग मानला जातो, जो करिअर, सत्ता, पैसा आणि प्रतिष्ठा वाढवणारा असतो.

  • Que: चतुर्ग्रही राजयोग कधी तयार होत आहे आणि कधीपर्यंत असणार आहे

    Ans: चतुर्ग्रही राजयोग 3 फेब्रुवारी रोजी तयार होत आहे आणि 23 फेब्रुवारीपर्यंत कुंभ राशीत राहणार आहे

  • Que: चतुर्ग्रही राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: चतुर्ग्रही राजयोगाचा मिथुन, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Chaturgrahi rajyog 2026 the chaturgrahi yoga that will be formed in aquarius will benefit the people of this zodiac sign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब
1

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना
2

Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या
3

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी
4

Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chaturgrahi Rajyog 2026: कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये होणार फायदा

Chaturgrahi Rajyog 2026: कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये होणार फायदा

Jan 30, 2026 | 02:35 PM
बाप की हैवान! डोळे काढण्याचा प्रयत्न अन् शरीरावर अनेक जखमा, 12 वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या, हत्येचा व्हिडीओ पाठवला आईला

बाप की हैवान! डोळे काढण्याचा प्रयत्न अन् शरीरावर अनेक जखमा, 12 वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या, हत्येचा व्हिडीओ पाठवला आईला

Jan 30, 2026 | 02:32 PM
VIRAL VIDEO : सत्तेच्या मंचावर प्रेमाच्या गप्पा! ट्रम्पनी आपल्याच मंत्र्याच्या पत्नीशी भरसभेत केलं फ्लर्ट; सोशल मीडियावर खळबळ

VIRAL VIDEO : सत्तेच्या मंचावर प्रेमाच्या गप्पा! ट्रम्पनी आपल्याच मंत्र्याच्या पत्नीशी भरसभेत केलं फ्लर्ट; सोशल मीडियावर खळबळ

Jan 30, 2026 | 02:17 PM
‘Dhurandhar’ OTT रिलीज: रणवीर सिंहच्या चित्रपटातील १० मिनिटांचे सीन हटवले, चाहत्यांचा संताप

‘Dhurandhar’ OTT रिलीज: रणवीर सिंहच्या चित्रपटातील १० मिनिटांचे सीन हटवले, चाहत्यांचा संताप

Jan 30, 2026 | 02:15 PM
India-EU FTA: भारताच्या एका सहीने होणार पाकिस्तान कंगाल? 1 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; ‘या’ महाकरारामुळे इस्लामाबादमध्ये खळबळ

India-EU FTA: भारताच्या एका सहीने होणार पाकिस्तान कंगाल? 1 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; ‘या’ महाकरारामुळे इस्लामाबादमध्ये खळबळ

Jan 30, 2026 | 02:15 PM
Mardaani 3 Review: राणी मुखर्जीच्या दहशतीने घाबरले लोक, ‘अम्मा’ च्या अभिनयाने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांच्या समोर आल्या प्रतिक्रिया

Mardaani 3 Review: राणी मुखर्जीच्या दहशतीने घाबरले लोक, ‘अम्मा’ च्या अभिनयाने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांच्या समोर आल्या प्रतिक्रिया

Jan 30, 2026 | 02:13 PM
रील्स-गेम्स-स्क्रोलिंग… भारतीय तरुण डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यात, आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले धक्कादायक वास्तव

रील्स-गेम्स-स्क्रोलिंग… भारतीय तरुण डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यात, आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले धक्कादायक वास्तव

Jan 30, 2026 | 02:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM