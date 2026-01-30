Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

शुक्रवार हा धनाची देवी लक्ष्मीला समर्पित मानला जातो. या दिवशी योग्य विधी करून लक्ष्मीची पूजा केल्यास शुभ फळे मिळतात. यावर्षी प्रदोष व्रत शुक्रवारसोबत आहे. यामुळे हा दिवस आणखी खास बनतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जर तुम्ही शुक्रवारी काही खास उपाय केल्यास तुम्हाला देवी लक्ष्मी तसेच महादेवांचे आशीर्वाद मिळतात. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला जीवनात आनंद, समृद्धी आणि सौभाग्य मिळू शकते. शुक्रवारी कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या
शुक्रवारी स्नान झाल्यानंतर, स्वच्छ कपडे परिधान करा. या दिवशी गुलाबी किंवा चमकदार रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते. त्यानंतर, भगवान शिव आणि देवी लक्ष्मीची विधीनुसार पूजा करा. सकाळी देवी लक्ष्मीला गुलाब अर्पण करा आणि तुळशीच्या रोपाला पाणी घाला. त्यानंतर, संध्याकाळी, लक्ष्मी देवीची आरती करताना कापूर घाला आणि तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावा. हा उपाय केल्याने देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो. घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.
प्रदोष व्रत शुक्रवारी असते. या दिवशी भगवान शिव खूप उदार असतात. म्हणून, या दिवशी भगवान शिव यांना गंगाजल, मध, दही आणि इतर औषधी वनस्पतींनी अभिषेक करावा. तसेच त्यांना बेलाची पाने अर्पण करावीत. असे केल्याने भगवान शिव लवकर प्रसन्न होतात आणि व्यक्तीला त्यांचे विशेष आशीर्वाद मिळू शकतात असे मानले जाते. अभिषेक केल्यानंतर भगवान शिवाची विधीवत पूजा आणि आरती देखील करावी.
जर तुमच्या जीवनामध्ये एकामागून एक समस्या येत असल्यास किंवा आर्थिक संकट येत असेल तर शुक्रवारी काही उपाय करणे फायदेशीर ठरते. देवी लक्ष्मीची पूजा करताना काही पिवळ्या कवड्या आणि ताज्या गुलाबाच्या फुलाचा अर्पण करा. त्यानंतर, “ओम श्रीं ह्रीं क्लीम महालक्ष्म्यै नमः” या मंत्राचा किमान 108 वेळा जप करा. हा उपाय केल्याने आनंद आणि सौभाग्य वाढते आणि आर्थिक समस्यांपासून मुक्तता मिळते.
प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेव आणि देवी पार्वतीची पूजा करावी. देवीला शृंगाराचे साहित्य अर्पण करा आणि “ॐ नमः शिवाय” या मंत्राचा १०८ वेळा जप करा. हा उपाय केल्याने व्यक्तीला वैवाहिक जीवनातील समस्यांपासून मुक्तता मिळू शकते. प्रदोष व्रताच्या दिवशी संध्याकाळी महामृत्युंजय मंत्राचा जप करावा. यामुळे जीवनातील अडथळ्यांपासून मुक्तता मिळू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शुक्रवारच्या दिवशी येणाऱ्या त्रयोदशी तिथीला केलेल्या प्रदोष व्रताला शुक्र प्रदोष व्रत म्हणतात. या दिवशी भगवान शिव आणि माता पार्वतीची पूजा केल्यास विशेष फलप्राप्ती होते.
Ans: शुक्र ग्रह धन, वैभव, सुख आणि ऐश्वर्याचा कारक आहे. शुक्रवारी प्रदोष व्रत आल्यास शिवकृपेसोबतच शुक्र ग्रहाचे शुभ फळ मिळते, त्यामुळे धनवृद्धीचे योग तयार होतात.
Ans: या व्रतामुळे नात्यांतील तणाव कमी होतो, प्रेम आणि सौहार्द वाढते. विवाहातील अडथळे दूर होण्यास मदत होते.