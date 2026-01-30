‘Dhurandhar’ OTT रिलीज: रणवीर सिंहच्या चित्रपटातील १० मिनिटांचे सीन हटवले, चाहत्यांचा संताप

बॉक्स ऑफिसवर १२०० कोटींचा आकडा ओलांडल्यानंतर, रणवीर सिंगचा “धुरंधर” हा चित्रपट ३० जानेवारी २०२६ रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला. विशेष म्हणजे हा चित्रपट मध्यरात्री १२:०० वाजता हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू या तीन भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला. जेव्हा चाहत्यांनी रणवीर सिंगच्या चित्रपटात १० मिनिटांच्या कट व्यतिरिक्त काही संवाद म्यूट केलेले पाहिले तेव्हा ते संतापले आणि त्यांनी आपला राग व्यक्त केला. हा चित्रपट ५ डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि आता या वर्षी १९ मार्च रोजी “धुरंधर २” चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.
नेटफ्लिक्सने त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, एक्स (ट्विटर) वर धुरंधरच्या ओटीटी रिलीजची घोषणा केली. कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, “ही महाकाव्य कथा पहा, धुरंधर. आता नेटफ्लिक्सवर हिंदी, तमिळ आणि तेलगूमध्ये स्ट्रीम होत आहे.” चाहत्यांनी पोस्टबद्दल उत्साह व्यक्त केला.पण ओटीटी रिलीज झाल्यानंतर काही तासांतच, चित्रपटाबद्दल एक्सवर विविध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.
नेटफ्लिक्सवर “धुरंधर” पाहिल्यानंतर, चाहत्यांनी दावा केला की चित्रपटाचा कालावधी १० मिनिटांनी कमी करण्यात आला आहे आणि अपमानास्पद संवाद सेन्सॉर करण्यात आला आहे. चाहत्यांनी सांगितले की त्यांना सेन्सॉर नसलेला चित्रपट पहायचा आहे. काहींनी १८+ प्लॅटफॉर्मवर प्रौढ चित्रपट सेन्सॉर करण्यामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला चित्रपट ३ तास ३४ मिनिटे लांब होता.मात्रओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट फक्त ३ तास २५ मिनिटे लांब आहे.
लोकांनी हे बदल लक्षात घेतले आणि X वर त्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर केल्या. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “अरे, नेटफ्लिक्स इंडियाने मूड खराब केला. आम्हाला सेन्सॉर नसलेले व्हर्जन हवे आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, “त्यांनी १० मिनिटे कमी केली.” दुसऱ्या एक्सने पोस्ट केले, “हे सेन्सॉर नसलेले व्हर्जन नाही.”
DHURANDHAR ⚔️
Watch the Epic Saga unfold. Now out on Netflix in Hindi, Tamil and Telugu 🌪️🔥#DhurandharOnNetflix pic.twitter.com/yQhFTrJFEX — Netflix India (@NetflixIndia) January 29, 2026
सॅकनिल्कच्या मते, चित्रपटाने ५६ दिवसांत भारतात ८३५.८३ कोटींची कमाई केली आहे. जगभरात हा आकडा १,३४४.७४ कोटींवर पोहोचला आहे. दरम्यान, २५० कोटी रुपयांचे बजेट असूनही, भारतात चित्रपटाची एकूण कमाई १००० कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे.
