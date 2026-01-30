Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

नऊ ग्रहांमध्ये सूर्याचे स्थान प्रथम आहे, ज्याला ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांचा राजा म्हणून देखील दर्जा दिला जातो. याशिवाय, सूर्य ग्रह म्हणजेच देवता व्यक्तीचा आत्मविश्वास, आदर, नेतृत्व क्षमता, आरोग्य, वडिलांशी असलेले संबंध, सरकारी क्षेत्र, ऊर्जा, उच्च पद आणि प्रकाश इत्यादींचे प्रतिनिधित्व करते. जेव्हा दर महिन्याला सूर्याची हालचाल बदलते तेव्हा त्याचे परिणाम सर्व राशीच्या लोकांवर होताना दिसून येतात.
पंचांगानुसार, ग्रहांचा राजा मकर राशीतून संक्रमण करेल आणि 13 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 4.14 वाजता कुंभ राशीत प्रवेश करेल. जिथे तो 15 मार्च 2026 रोजी सकाळी 1 वाजेपर्यंत आपली असेल. जाणून घेऊया मेष, तूळ आणि मकर राशीच्या जीवनावर सूर्याच्या संक्रमणाचा कसा परिणाम होणार आहे.
13 फेब्रुवारीनंतर सूर्याचे संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी यशाचे नवे दरवाजे उघडेल. काहींना आर्थिक बाबींमध्ये वाढ जाणवेल, तर गुंतवणुकीतून नफाही मिळेल. याशिवाय, तुमच्या काही इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. तसेच नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. विद्यार्थ्यांना या काळात खूप मेहनत घ्यावी लागेल.
सूर्याचे कुंभ राशीत संक्रमण तूळ राशीच्या लोकांसाठी आनंदाची नवी दारे उघडेल. पालकांना त्यांच्या मुलांबद्दल काही चांगली बातमी ऐकू येईल. याव्यतिरिक्त, वैवाहिक समस्या सोडवल्या जातील आणि तुमच्या नात्यात पुन्हा एकदा प्रेम आणि जवळीक वाढेल. 13 फेब्रुवारीनंतर तुम्हाला अचानक पैशाचा ओघ येऊ शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
धनु राशीच्या तिसऱ्या भावातील संवाद आणि स्थानिक संबंध सूर्याद्वारे प्रकाशित होतात. तुम्ही स्वाभाविकच एक मोठे व्यक्तिमत्व आहात. सूर्याचे हे संक्रमण तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये पारंगत होण्यास आणि तुमच्या सभोवतालच्या लोकांशी जोडण्यास मदत करते. तुमच्या परिसरात किंवा कामाच्या ठिकाणी कल्पना आणि उपायांसाठी तुम्ही स्वतःला सर्वात जवळचे व्यक्ती बनत असल्याचे आढळेल.
मेष आणि तूळ राशींव्यतिरिक्त, सूर्याचे कुंभ राशीत होणारे संक्रमण मकर राशीच्या लोकांसाठी देखील शुभ राहील. रखडलेल्या कामांमध्ये प्रगती दिसून येईल, तर आर्थिक समस्यादेखील हळूहळू सुटू लागतील. याशिवाय, तुमचा आत्मविश्वास आणि आरोग्य दोन्हीमध्ये सुधारणा दिसून येईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: 13 फेब्रुवारीपासून सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. हा गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व, करिअर आणि सरकारी क्षेत्राशी संबंधित बाबींवर प्रभाव टाकणारा मानला जातो.
Ans: या काळात अडकलेले पैसे मिळणे, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होणे आणि आर्थिक स्थैर्य वाढण्याचे संकेत आहेत.
Ans: मेष, तूळ, धनु आणि मकर राशीच्या लोकांचे नशीब बदलणार आहे