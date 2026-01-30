Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Surya Gochar Will Enter Aquarius People Of This Zodiac Sign Will Have Bright Luck

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

13 फेब्रुवारी रोजी ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत संक्रमण करणार आहे. या संक्रमणाचा सकारात्मक फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 30, 2026 | 01:05 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश
  • सूर्य ग्रहांचे संक्रमण
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

नऊ ग्रहांमध्ये सूर्याचे स्थान प्रथम आहे, ज्याला ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांचा राजा म्हणून देखील दर्जा दिला जातो. याशिवाय, सूर्य ग्रह म्हणजेच देवता व्यक्तीचा आत्मविश्वास, आदर, नेतृत्व क्षमता, आरोग्य, वडिलांशी असलेले संबंध, सरकारी क्षेत्र, ऊर्जा, उच्च पद आणि प्रकाश इत्यादींचे प्रतिनिधित्व करते. जेव्हा दर महिन्याला सूर्याची हालचाल बदलते तेव्हा त्याचे परिणाम सर्व राशीच्या लोकांवर होताना दिसून येतात.

पंचांगानुसार, ग्रहांचा राजा मकर राशीतून संक्रमण करेल आणि 13 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 4.14 वाजता कुंभ राशीत प्रवेश करेल. जिथे तो 15 मार्च 2026 रोजी सकाळी 1 वाजेपर्यंत आपली असेल. जाणून घेऊया मेष, तूळ आणि मकर राशीच्या जीवनावर सूर्याच्या संक्रमणाचा कसा परिणाम होणार आहे.

मेष रास

13 फेब्रुवारीनंतर सूर्याचे संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी यशाचे नवे दरवाजे उघडेल. काहींना आर्थिक बाबींमध्ये वाढ जाणवेल, तर गुंतवणुकीतून नफाही मिळेल. याशिवाय, तुमच्या काही इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. तसेच नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. विद्यार्थ्यांना या काळात खूप मेहनत घ्यावी लागेल.

Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

तूळ रास

सूर्याचे कुंभ राशीत संक्रमण तूळ राशीच्या लोकांसाठी आनंदाची नवी दारे उघडेल. पालकांना त्यांच्या मुलांबद्दल काही चांगली बातमी ऐकू येईल. याव्यतिरिक्त, वैवाहिक समस्या सोडवल्या जातील आणि तुमच्या नात्यात पुन्हा एकदा प्रेम आणि जवळीक वाढेल. 13 फेब्रुवारीनंतर तुम्हाला अचानक पैशाचा ओघ येऊ शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

धनु रास

धनु राशीच्या तिसऱ्या भावातील संवाद आणि स्थानिक संबंध सूर्याद्वारे प्रकाशित होतात. तुम्ही स्वाभाविकच एक मोठे व्यक्तिमत्व आहात. सूर्याचे हे संक्रमण तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये पारंगत होण्यास आणि तुमच्या सभोवतालच्या लोकांशी जोडण्यास मदत करते. तुमच्या परिसरात किंवा कामाच्या ठिकाणी कल्पना आणि उपायांसाठी तुम्ही स्वतःला सर्वात जवळचे व्यक्ती बनत असल्याचे आढळेल.

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

मकर रास

मेष आणि तूळ राशींव्यतिरिक्त, सूर्याचे कुंभ राशीत होणारे संक्रमण मकर राशीच्या लोकांसाठी देखील शुभ राहील. रखडलेल्या कामांमध्ये प्रगती दिसून येईल, तर आर्थिक समस्यादेखील हळूहळू सुटू लागतील. याशिवाय, तुमचा आत्मविश्वास आणि आरोग्य दोन्हीमध्ये सुधारणा दिसून येईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सूर्य कुंभ राशीत कधी प्रवेश करणार आहे?

    Ans: 13 फेब्रुवारीपासून सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. हा गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व, करिअर आणि सरकारी क्षेत्राशी संबंधित बाबींवर प्रभाव टाकणारा मानला जातो.

  • Que: आर्थिक स्थितीवर सूर्य कुंभ गोचराचा काय परिणाम होईल?

    Ans: या काळात अडकलेले पैसे मिळणे, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होणे आणि आर्थिक स्थैर्य वाढण्याचे संकेत आहेत.

  • Que: कोणत्या राशींचे नशीब 13 फेब्रुवारीपासून चमकणार आहे

    Ans: मेष, तूळ, धनु आणि मकर राशीच्या लोकांचे नशीब बदलणार आहे

Web Title: Surya gochar will enter aquarius people of this zodiac sign will have bright luck

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 01:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना
1

Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या
2

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी
3

Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

Zodiac Sign: शुक्र ग्रहाच्या उदयामुळे तयार होणार शुभ योग, मेष आणि कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
4

Zodiac Sign: शुक्र ग्रहाच्या उदयामुळे तयार होणार शुभ योग, मेष आणि कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

Jan 30, 2026 | 01:05 PM
आता याला काय म्हणावं? घरफोडी करून जागरण गोंधळात उडवली रक्कम

आता याला काय म्हणावं? घरफोडी करून जागरण गोंधळात उडवली रक्कम

Jan 30, 2026 | 01:04 PM
Karjat News : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निष्काळजीपणा; सात महिने गावातील पूल वाहतुकीसाठी बंद

Karjat News : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निष्काळजीपणा; सात महिने गावातील पूल वाहतुकीसाठी बंद

Jan 30, 2026 | 01:04 PM
शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर

शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर

Jan 30, 2026 | 01:00 PM
China Coup : चीनमध्ये सत्तापालटाचा थरार! दोन बड्या जनरल्सना बेड्या; लष्कराने थेट शी जिनपिंग यांनाच दिले आव्हान

China Coup : चीनमध्ये सत्तापालटाचा थरार! दोन बड्या जनरल्सना बेड्या; लष्कराने थेट शी जिनपिंग यांनाच दिले आव्हान

Jan 30, 2026 | 12:52 PM
‘मी माझं दुसरं बाळ गमावलं…’ Rani Mukerjiचा गर्भपातावर धक्कादायक खुलासा, सांगितली वेदनादायक कहाणी

‘मी माझं दुसरं बाळ गमावलं…’ Rani Mukerjiचा गर्भपातावर धक्कादायक खुलासा, सांगितली वेदनादायक कहाणी

Jan 30, 2026 | 12:48 PM
MHADA Lottery 2026: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर घेण्याची सुवर्णसंधी! लवकरच निघणार म्हाडाची ७ हजार घरांची सोडत

MHADA Lottery 2026: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर घेण्याची सुवर्णसंधी! लवकरच निघणार म्हाडाची ७ हजार घरांची सोडत

Jan 30, 2026 | 12:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM