Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

फेब्रुवारीचा महिना ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या खूपच घटनापूर्ण असणार आहे. यावेळी, ग्रह कुंभ राशीत एकत्र येणार आहेत. सूर्य, बुध, शुक्र आणि राहू एकत्र येत आहेत. कुंभ ही शनीची रास आहे, जिथे इतके ग्रह असल्याने परिस्थिती सामान्य राहत नाही. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा ग्रहांचा तीव्र संघर्ष मानला जातो. कुंभ राशीत सूर्य आणि राहू यांच्या युतीला एक प्रकारचे ‘छायाग्रहण’ म्हटले जात आहे. शनि वर्षभर मीन राशीत आणि राहू कुंभ राशीत राहील. केतू सिंह राशीत असेल. ज्योतिषशास्त्रात या कठीण संयोगांवर पाप कर्तारी योगाचा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. या सर्व ग्रहांची ही गुंतागुंतीची परिस्थिती सर्व राशींवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे परिणाम होणार आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो, ते जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी या काळात जबाबदाऱ्यांचा दबाव वाढेल. करिअरमध्ये अचानक बदल किंवा अतिरिक्त कामामुळे मानसिक थकवा येईल. आर्थिक बाबींमध्ये स्थिरतेची भावना निर्माण होईल आणि खर्च वाढेल. पण तुम्हाला समाधान मिळणार नाही. घरात आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी संतुलन राखणे कठीण होईल. मनात अस्वस्थता असेल. विश्वासू व्यक्तीसोबतही मतभेद होऊ शकतात.
केतुची स्थिती सिंह राशीच्या लोकांना त्रासदायक ठरू शकते. जीवनाच्या दिशेबद्दल गोंधळ होईल. ज्या गोष्टी पूर्वी सोप्या वाटत होत्या, आता ते ओझे वाटेल, कुटुंबाशी समन्वय कमकुवत होऊ शकतो, जवळच्या व्यक्तीपासून दूर राहिल्याने मन जड होऊ शकते. नोकरी आणि व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. आत्मसन्मान दुखावण्याचा धोका असेल.
या राशीच्या लोकांसाठी हा योग आव्हानात्मक राहील. जुन्या आठवणी उजागर होऊ शकतात. राग लवकर येऊ शकतो, परंतु तो व्यक्त करता येत नाही. कामाच्या ठिकाणी राजकारणापासून सावध राहिले पाहिजे. या काळात कुटुंबामध्ये मतभेद होऊ शकतात. तुम्हाला एकटेपणा जाणवू शकतो, डोकेदुखी, ताण आणि निद्रानाश तुमच्या आरोग्याला त्रास देऊ शकतात.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा महिना सर्वात कठीण असू शकतो. एकाच राशीत अनेक ग्रह एकत्र आल्याने मन अस्थिर होईल. निर्णय घेताना गोंधळ होईल. आत्मविश्वास कधीच वाढणार नाही. कधीकधी तुम्ही अचानक पडाल, तुमचे विरोधक कामाच्या ठिकाणी सक्रिय होऊ शकतात, अनावश्यक टीका तुमच्या भावना दुखावेल, नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज वाढू शकतात. थकवा, झोपेची कमतरता आणि मानसिक ताण अशा आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकता.
शनीची स्थिती मीन राशीसाठी मंद पण प्रचंड दबाव दर्शवते. कठोर परिश्रम करावे लागतील, निकाल उशिरा मिळतील. आत्मविश्वास डळमळीत होऊ शकतो आणि मनात भीती आणि असुरक्षिततेच्या भावना निर्माण होतील. आर्थिक निर्णयांमध्ये चुका होण्याची शक्यता आहे. नात्यांमध्ये भावनिक अंतर वाढू शकते. स्वतःला समजून घेण्यासाठी आणि हाताळण्यासाठी वेळ लागेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार एखादी रास किंवा ग्रह दोन्ही बाजूंनी पापग्रहांनी (शनि, राहू, केतू, मंगळ) वेढला गेला की पापकर्तरी योग तयार होतो. हा योग अडथळे, विलंब आणि मानसिक तणाव देणारा मानला जातो.
Ans: फेब्रुवारी 2026 मध्ये शनि एका बाजूला आणि राहू–केतू दुसऱ्या बाजूला स्थित असल्यामुळे काही राशी पापकर्तरी योगाच्या कचाट्यात येणार आहेत.
Ans: या योगामुळे वृषभ, सिंह, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात