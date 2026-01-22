Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ganesh Jayanti 2026: बाप्पा वर्षातून दोनदा का येतात? गणेशचतुर्थी आणि गणेश जयंतीमध्ये काय आहे फरक? जाणून घ्या

माघ महिन्यात साजरा होणारा माघी गणेशोत्सव म्हणजेच गणेश जयंती, बाप्पाचा जन्मदिवस मानला जातो. या दिवशी पार्वतीने अंगाच्या मळापासून गणपतीची निर्मिती केली, अशी पुराणकथा आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 03:15 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

  • गणेशउत्सव माघ महिन्यात साजरा होतो
  • गणेश चतुर्थी हा सण, सर्वप्रथम भाद्रपद महिन्यात साजरा केला जातो
  • जल्लोषाचे प्रतीक
आज माघी गणेशोत्सव! बाप्पाचे वर्षातील पहिले आगमन हे याच दिवसात होते. पण अनेकांना हा प्रश्न नक्कीच पडत असेल की बाप्पा वर्षातून दोनदा का येतो? याच्या मागेही कारणे आहेत. आधी आपण माघी गणेशउत्सव का साजरा केला जातो? हे जाणून घेऊया. माघी म्हणजे माघ! जो गणेशउत्सव माघ महिन्यात साजरा होतो त्याला माघी गणेशउत्सव नाव देण्यात आले आहे. हा बाप्पाचा वाढदिवस आहे. याच दिवशी पार्वतीने अंगाच्या मळापासून गणपतीला तयार केले होते. तो दिवस गणपतीचा जन्मदिवस म्हणून साजरा केला जातो.

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

आज माघी गणेशोत्सव म्हणजेच गणरायाची जयंती! त्यामुळे आज गणेशाला घरी आणले जाते. या सणातही गणरायाला वाजत गाजत घरी आणले जाते आणि गणेश चतुर्थीवेळी ही मग या दोन्ही सणांमध्ये फरक काय? तर गणेश चतुर्थी हा सण, सर्वप्रथम भाद्रपद महिन्यात साजरा केला जातो. हा सण जल्लोषाचे प्रतीक आहे. एकंदरीत, या सणाची ओळखच जल्लोष आहे. पण माघी गणेशोत्सव हा जास्त अध्यात्मिक स्वरूपाचा सण आहे. माघी गणेशोत्सवात गणेशाच्या पूजेत कसलीही कमतरता राहत नाही कारण यात कोणताही प्रकारचे मोठा जल्लोष नसून केवळ भक्ती असते. दीड दिवसांच्या या गणपतीच्या सणात अध्यात शिघेला असते.

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

गणेश जयंतीच्या सणाला गणरायाला घरी आणले जाते, मग गणेश चतुर्थीलाही का आणले जाते?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

 गणेश जयंतीच्या सणाला गणेशाचे आगमन केले जाते, कारण तेव्हा गणपतीचा वाढदिवस असतो पण भाद्रपद महिन्यात गणेशा पृथ्वीवर आपल्या भक्तांमध्ये वास्तव्यास येतो अशी धारणा आहे. कोकणातही गौरी आणण्याचा असा समाज आहे की कोकणात गौरी माहेरपणासाठी येते, आणि त्या अगोदर बाप्पाही आलेला असतो. पाहुणचारासाठी मामाकडे आलेला बाप्पा! असा काही कथा कोकणात आजही ऐकवल्या जातात. त्यामुळे गणेश चतुर्थी या सणाला बाप्पाला घरी आणले जाते. लोकमान्य टिळकांनी हा सण सार्वजनिक पातळीवर नेला आणि आज गणेश चतुर्थी मुंबईची खरी ओळख बनली आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 03:15 PM

Ganesh Jayanti 2026: बाप्पा वर्षातून दोनदा का येतात? गणेशचतुर्थी आणि गणेश जयंतीमध्ये काय आहे फरक? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 03:15 PM
