T20 विश्वविजेतेपदानंतर आता मिशन ODI World Cup 2027! प्रशिक्षक गौतम गंभीरने स्पष्ट केला मास्टरप्लॅन…

टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर टीम इंडियाचे लक्ष आता २०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपकडे आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने आयपीएल २०२६ नंतरच्या तयारीचा मास्टरप्लॅन जाहीर केला आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 09:08 PM
प्रशिक्षक गौतम गंभीरने स्पष्ट केला मास्टरप्लॅन (Photo Credit- X)

टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचे पुढचे मोठे लक्ष्य आता आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप २०२७ हे असणार आहे. भारतीय संघाने टी-२० फॉरमॅटमध्ये सलग दोनदा विश्वविजेतेपद पटकावून आपले वर्चस्व सिद्ध केले असले, तरी ५० षटकांच्या विश्वचषकाची प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे. भारताने शेवटचा वनडे वर्ल्ड कप २०११ मध्ये जिंकला होता. आता हा १६ वर्षांचा दुष्काळ संपवण्यासाठी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) यांनी कंबर कसली असून, तयारी कधीपासून सुरू होणार, याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.

आयपीएल २०२६ नंतर तयारीला लागणार वेग

एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना गौतम गंभीरने स्पष्ट केले की, आयपीएल २०२६ संपल्यानंतर भारतीय संघ अधिकृतपणे २०२७ च्या विश्वचषकासाठी तयारी सुरू करेल. गंभीरच्या मते, आता क्रिकेटमध्ये एकदिवसीय सामने खेळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, त्यामुळे उपलब्ध वेळेचे योग्य नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

गंभीर म्हणाला, “आयपीएल २०२६ आणि आगामी २०२७ चा विश्वचषक यांच्यामध्ये भारतीय संघाला सुमारे २५ ते ३० वनडे सामने खेळायला मिळणार आहेत. सध्या हा फॉरमॅट फारसा खेळला जात नसल्यामुळे, आम्ही जितक्या लवकर नियोजनाला सुरुवात करू, तितके ते संघाच्या हिताचे ठरेल. आयपीएल संपताच या मिशनवर काम सुरू होईल.”

विश्वचषक जिंकल्यानंतर Rinku Singh भावूक! वडिलांसाठी लिहिली काळजाला भिडणारी पोस्ट; म्हणाला…

दक्षिण आफ्रिकेतील आव्हानांसाठी विशेष रणनीती

२०२७ च्या वनडे विश्वचषकाचे यजमानपद दक्षिण आफ्रिकेकडे आहे. तिथल्या खेळपट्ट्या आणि हवामान भारतीय उपखंडापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. यावर भाष्य करताना गंभीरने सांगितले की, “दक्षिण आफ्रिकेत क्रिकेट खेळणे कधीही सोपे नसते. तिथल्या उसळत्या खेळपट्ट्यांवर प्रभावी ठरू शकतील अशा खेळाडूंची ओळख पटवणे हे आमचे पहिले काम असेल. आम्हाला अशा खेळाडूंचा संच तयार करायचा आहे जे तिथल्या कठीण परिस्थितीतही सर्वोत्तम कामगिरी करू शकतील.”

निवड समिती आणि कोचिंग स्टाफचे संयुक्त कार्य

पुढील दीड वर्षात टीम इंडियाचा ‘ब्लूप्रिंट’ कसा असेल, याबाबत गंभीरने संकेत दिले आहेत. निवड समिती आणि कोचिंग स्टाफ मिळून अशा खेळाडूंची यादी तयार करतील ज्यांना २०२७ च्या दृष्टीने तयार केले जाईल. आयपीएल २०२६ संपता संपता विश्वचषकासाठी संभाव्य खेळाडूंचा आणि रणनीतीचा आराखडा पूर्णपणे तयार असेल, असा विश्वास गंभीरने व्यक्त केला आहे. २०२३ च्या वनडे वर्ल्ड कप फायनलमध्ये झालेल्या पराभवाची कसर भरून काढण्यासाठी आणि भारताला पुन्हा एकदा ५० षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये जागतिक चॅम्पियन बनवण्यासाठी गौतम गंभीरची ही ‘गंभीर’ रणनीती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

T20 World Cup Final: अर्शदीप सिंहला आक्रमकता नडली! डॅरिल मिचेलला चेंडू मारल्याप्रकरणी ICC चा मोठा दणका; नेमकं काय घडलं?

Published On: Mar 10, 2026 | 09:08 PM

