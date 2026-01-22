Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

मंगळ लवकरच अभिजित नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या नक्षत्र संक्रमणाचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. अभिजित नक्षत्र विजय आणि यशाचे प्रतीक मानले जाते. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 22, 2026 | 12:20 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मंगळ ग्रहाचे नक्षत्र संक्रमण
  • अभिजित नक्षत्रात करणार प्रवेश
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

ग्रहांचा सेनापती मंगळ ग्रह नक्षत्र बदलणार आहे. शनिवार 24 जानेवारी रोजी सायंकाळी 6.17 वाजता अभिजित नक्षत्रात प्रवेश करेल. 30 जानेवारीपर्यंत मंगळ या नक्षत्रात राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार अभिजित नक्षत्र अत्यंत शुभ आहे. ते विजयाचे प्रतीक देखील मानले जाते. म्हणूनच, धैर्य, शौर्य आणि उर्जेचा ग्रह असलेल्या मंगळाच्या आगमनाचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढतो, निर्णय घेण्याची क्षमता सुधारते, उर्जेमध्ये सकारात्मक बदल होतात आणि विरोधकांपासून मुक्तता मिळते. याव्यतिरिक्त, गती आणि धाडसी निर्णयांमुळे रखडलेल्या कामांमध्ये यश मिळण्याची दाट शक्यता असते. अभिजित नक्षत्रात मंगळाच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हे नक्षत्र संक्रमण विशेष असणार आहे. या काळात तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात प्रगती करण्यावर असेल. तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या सहलीला जाऊ शकताआणि अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. सहकारी आणि वरिष्ठांकडून तुमची प्रशंसा होऊ शकते. या काळात तुमची पदोन्नती देखील होऊ शकते. प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळण्याची शक्यता वाढेल. तुम्हाला मानसिक समाधान मिळेल.

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांना या काळात त्यांचे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले काम पूर्ण होईल. व्यवसायासाठी लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची शक्यता आहे. तुम्ही मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवू शकता, ज्यामुळे नफा मिळेल. या काळात नशीब तुमच्या बाजूने असेल. तुम्हाला चांगले आणि निरोगी वाटेल. तुमच्या गुंतवणुकीत आणि बचतीत सुधारणा दिसून येतील. तुमच्या प्रयत्नांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही क्षेत्रात यश मिळेल. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल.

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आनंद घेऊन येणार राहील आणि तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल. लांब किंवा कमी अंतराचा प्रवास शक्य आहे. तुमच्या कारकिर्दीत आणि व्यवसायात तुमचे कठोर परिश्रम दृश्यमान आणि पायदेशीर ठरतील. करिअर आणि व्यवसायात चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील वातावरण आनंदाचे राहील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अभिजित नक्षत्र म्हणजे काय?

    Ans: अभिजित नक्षत्र हे अत्यंत शुभ व विजय प्रदान करणारे नक्षत्र मानले जाते. या नक्षत्रात केलेली कार्ये यशस्वी होतात असे मानले जाते.

  • Que: मंगळाने अभिजित नक्षत्रात प्रवेश केल्याने काय परिणाम होतील?

    Ans: मंगळाच्या या प्रवेशामुळे आत्मविश्वास वाढेल, रखडलेली कामे मार्गी लागतील, धाडसी निर्णय यशस्वी ठरू शकतात, नशिबाची साथ मिळण्याची शक्यता वाढेल

Published On: Jan 22, 2026 | 12:20 PM

