Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Dream Astrology Scary Dreams At Night Are Auspicious A Big Change Will Happen In Life

Dream Astrology: रात्रीची भितीदायक स्वप्ने देतात आयुष्यातील मोठ्या बदलांचा इशारा

झोपेत आपल्याला पडणारी स्वप्ने अनेकदा आनंद देतात किंवा आपल्याला घाबरवतात. स्वप्नशास्त्रानुसार अशी काही स्वप्ने भीतीदायक स्वप्ने आहेत जी माणसाला घाबरवतात, पण ती शुभही मानली जातात. कोणती आहेत ती स्वप्न जाणून घ्या

Updated On: Apr 29, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • रात्रीची भितीदायक स्वप्ने
  • स्वप्नाशास्त्रानुसार रात्री भीतीदायक स्वप्न पाहणे असते शुभ
  • भीतीदायक स्वप्नांचा आयुष्यावर सकारात्मक परिणाम
 

झोपेत स्वप्न पाहताना आपण एका वेगळ्याच जगात हरवून जातो. जेव्हा आपल्याला एखादे सुखद स्वप्न पडते, तेव्हा त्या गोड झोपेतून कधीच जागे होऊ नये असे वाटते, पण कधीकधी आपल्याला इतके भयानक स्वप्न पडते की आपली झोप उडते. स्वप्ने सुखद असोत वा भयावह, प्रत्येकाला त्यांचा अर्थ जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. स्वप्नशास्त्रानुसार, अनेक भीतीदायक स्वप्ने जीवनातील संकटांचा अंत, प्रगती आणि आर्थिक लाभ दर्शवतात. या भीतीदायक पण शुभ स्वप्नांबद्दल जाणून घेऊया.

वाईट स्वप्ने का येतात

वाईट स्वप्ने पडण्यामागे नकारात्मक विचार, मानसिक ताण, एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी नकारात्मक ऊर्जेची उपस्थिती, पितृदोष इत्यादी कारणे असल्याचे अनेकदा मानले जाते. असे मानले जाते की, जर एखादी व्यक्ती दिवसभर विविध प्रकारच्या चिंता किंवा भीतींच्या छायेत जगत असेल, तर तिचे अस्वस्थ आणि अस्थिर मन अनेकदा स्वप्नांच्या जगात जाते, जिथे तिला सर्व प्रकारच्या विचित्र किंवा अगदी भीतीदायक गोष्टी दिसतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंडलीतील राहू, केतू, शनी आणि चंद्र यांसारख्या ग्रहांच्या अशुभतेमुळे प्रामुख्याने वाईट स्वप्ने पडतात.

zodiac sign:  बुधादित्य योगामुळे मिथुन आणि कन्या राशींसह या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

स्वतःला किंवा घराला आग लागलेली पाहणे

स्वप्नात स्वतःला किंवा आपल्या घराला आग लागलेली पाहणे भीतीदायक असू शकते. स्वप्नशास्त्रानुसार, असे भीतीदायक स्वप्न शुभ मानले जाते. हे स्वप्न जीवनातील तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्याचे संकेत देते.

आत्महत्या करताना पाहणे

जर तुम्हाला आत्महत्या करण्याचे स्वप्न पडले, तर ते भीतीदायक असू शकते. दरम्यान, हे स्वप्न शुभ मानले जाते. याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला लवकरच काही चांगली बातमी मिळणार आहे. हे चिंता आणि तणावातून मुक्ती मिळण्याचे संकेत देते.

स्वतःला एका निर्जन ठिकाणी पाहणे

जर तुम्हाला स्वप्नात स्वतःला स्मशानभूमी किंवा दफनभूमीसारख्या निर्जन ठिकाणी पाहण्याचे स्वप्न पडले, तर ते भीतीदायक असू शकते. दरम्यान, हे स्वप्न तुमच्यासाठी चांगले दिवस सुरू होत असल्याचे संकेत आहे. अशा स्वप्नाचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला जीवनात यश मिळेल.

Numberlogy:  मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

स्वतःला साखळ्यांमध्ये पाहणे

स्वप्नशास्त्रानुसार, स्वप्नात स्वतःला साखळ्यांनी बांधलेले पाहणे शुभ मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जीवनात एक उच्च स्थान प्राप्त करणार आहात. तुम्हाला अशा स्वप्नाची भीती वाटू शकते, परंतु ते शुभ मानले जाते.

स्वप्नात मृतदेह किंवा अंत्ययात्रा पाहणे

स्वप्नात अंत्ययात्रा किंवा मृतदेह पाहणे अत्यंत भीतीदायक असते. असे स्वप्न कोणालाही घाबरवू शकते. ज्या व्यक्तीला हे स्वप्न पडते, तिच्यासाठी हे दीर्घायुष्य आणि आजारपणापासून मुक्तीचे लक्षण मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भितीदायक स्वप्ने का पडतात?

    Ans: ताण आणि चिंता, अवचेतन मनातील भीती, अपूर्ण भावना किंवा विचार, काही वेळा जीवनातील मोठ्या बदलांची चाहूल

  • Que: भितीदायक स्वप्ने नेहमी अशुभ असतात का?

    Ans: नाही. अनेक वेळा ही स्वप्ने जीवनातील बदल, नवीन सुरुवात किंवा अंतर्गत परिवर्तनाचे संकेत देतात.

  • Que: भितीदायक स्वप्नांमुळे घाबरावे का?

    Ans: नाही. ती एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. त्यातून आपण आपल्या भावना आणि ताण समजू शकतो.

Web Title: Dream astrology scary dreams at night are auspicious a big change will happen in life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
1

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व
2

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल
3

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व
4

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM