Dream Astrology: रात्रीची भितीदायक स्वप्ने देतात आयुष्यातील मोठ्या बदलांचा इशारा

झोपेत स्वप्न पाहताना आपण एका वेगळ्याच जगात हरवून जातो. जेव्हा आपल्याला एखादे सुखद स्वप्न पडते, तेव्हा त्या गोड झोपेतून कधीच जागे होऊ नये असे वाटते, पण कधीकधी आपल्याला इतके भयानक स्वप्न पडते की आपली झोप उडते. स्वप्ने सुखद असोत वा भयावह, प्रत्येकाला त्यांचा अर्थ जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. स्वप्नशास्त्रानुसार, अनेक भीतीदायक स्वप्ने जीवनातील संकटांचा अंत, प्रगती आणि आर्थिक लाभ दर्शवतात. या भीतीदायक पण शुभ स्वप्नांबद्दल जाणून घेऊया.
वाईट स्वप्ने पडण्यामागे नकारात्मक विचार, मानसिक ताण, एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी नकारात्मक ऊर्जेची उपस्थिती, पितृदोष इत्यादी कारणे असल्याचे अनेकदा मानले जाते. असे मानले जाते की, जर एखादी व्यक्ती दिवसभर विविध प्रकारच्या चिंता किंवा भीतींच्या छायेत जगत असेल, तर तिचे अस्वस्थ आणि अस्थिर मन अनेकदा स्वप्नांच्या जगात जाते, जिथे तिला सर्व प्रकारच्या विचित्र किंवा अगदी भीतीदायक गोष्टी दिसतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंडलीतील राहू, केतू, शनी आणि चंद्र यांसारख्या ग्रहांच्या अशुभतेमुळे प्रामुख्याने वाईट स्वप्ने पडतात.
स्वप्नात स्वतःला किंवा आपल्या घराला आग लागलेली पाहणे भीतीदायक असू शकते. स्वप्नशास्त्रानुसार, असे भीतीदायक स्वप्न शुभ मानले जाते. हे स्वप्न जीवनातील तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्याचे संकेत देते.
जर तुम्हाला आत्महत्या करण्याचे स्वप्न पडले, तर ते भीतीदायक असू शकते. दरम्यान, हे स्वप्न शुभ मानले जाते. याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला लवकरच काही चांगली बातमी मिळणार आहे. हे चिंता आणि तणावातून मुक्ती मिळण्याचे संकेत देते.
जर तुम्हाला स्वप्नात स्वतःला स्मशानभूमी किंवा दफनभूमीसारख्या निर्जन ठिकाणी पाहण्याचे स्वप्न पडले, तर ते भीतीदायक असू शकते. दरम्यान, हे स्वप्न तुमच्यासाठी चांगले दिवस सुरू होत असल्याचे संकेत आहे. अशा स्वप्नाचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला जीवनात यश मिळेल.
स्वप्नशास्त्रानुसार, स्वप्नात स्वतःला साखळ्यांनी बांधलेले पाहणे शुभ मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जीवनात एक उच्च स्थान प्राप्त करणार आहात. तुम्हाला अशा स्वप्नाची भीती वाटू शकते, परंतु ते शुभ मानले जाते.
स्वप्नात अंत्ययात्रा किंवा मृतदेह पाहणे अत्यंत भीतीदायक असते. असे स्वप्न कोणालाही घाबरवू शकते. ज्या व्यक्तीला हे स्वप्न पडते, तिच्यासाठी हे दीर्घायुष्य आणि आजारपणापासून मुक्तीचे लक्षण मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ताण आणि चिंता, अवचेतन मनातील भीती, अपूर्ण भावना किंवा विचार, काही वेळा जीवनातील मोठ्या बदलांची चाहूल
Ans: नाही. अनेक वेळा ही स्वप्ने जीवनातील बदल, नवीन सुरुवात किंवा अंतर्गत परिवर्तनाचे संकेत देतात.
Ans: नाही. ती एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. त्यातून आपण आपल्या भावना आणि ताण समजू शकतो.