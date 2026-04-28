Pradosh Vrat 2026: भौम प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा हे उपाय, तुमच्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण

हिंदू धर्मात प्रदोष व्रताला विशेष महत्त्व आहे. भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी हा दिवस सर्वोत्तम मानला जातो. यावर्षी, एप्रिल महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत भौम प्रदोष म्हणून साजरे केले जाईल. मंगळवारी येणाऱ्या प्रदोष व्रताला भौम प्रदोष म्हणतात, जे केवळ भगवान शिवाचाच नव्हे तर भगवान हनुमानाचाही आशीर्वाद मिळवण्यासाठी आणि मंगळ दोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते उपाय करावेत ते जाणून घ्या
त्रयोदशी तिथीची सुरुवात मंगळवार, 28 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 6.51 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती बुधवार, 29 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 7.51 वाजता होणार आहे. उदयतिथीनुसार प्रदोष व्रताची पूजा सूर्यास्ताच्या वेळी केली जात असल्याने, हे व्रत मंगळवार, २८ एप्रिल रोजी पाळले जाईल.
मंगळवारी प्रदोष व्रत असल्याने या दिवशी ऋणमोचक मंगल स्तोत्राचे पठण केल्याने चमत्कारिक परिणाम मिळतात. सायंकाळी, शिवलिंगाला मधाची धार अर्पण करा आणि “ॐ ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः” या मंत्राचा जप करा.
ज्यांच्या कुंडलीत मंगळाचा प्रभाव प्रबळ आहे, त्यांनी या दिवशी भगवान शिवाला जलप्रसाद अर्पण करून हनुमान चालिसाचे पठण करावे. भगवान शिवाला मसूर डाळीचा नैवेद्य दाखवल्याने मंगळाचे अशुभ प्रभाव देखील कमी होतात.
शिवलिंगाला बेलाची २१ पाने अर्पण करा. अशी श्रद्धा आहे की प्रदोष काळात शिवमंदिरात दिवा लावल्याने जीवनातील सर्व अंधकार दूर होतो आणि अपूर्ण कामे पूर्ण होतात.
आजारपण टाळण्यासाठी या दिवशी दुधात खडीसाखर आणि काळे तीळ मिसळून शिवलिंगावर अभिषेक करावा. महामृत्युंजय मंत्राचा १०८ वेळा जप करणे अत्यंत फलदायी आहे.
शास्त्रानुसार, सूर्यास्ताच्या सुमारे ४५ मिनिटे आधी आणि ४५ मिनिटे नंतरच्या कालावधीला प्रदोष काळ म्हणतात. असे मानले जाते की या काळात भगवान शिव कैलास पर्वतावर प्रसन्न मनःस्थितीत नृत्य करतात आणि आपल्या भक्तांच्या हाकेला अत्यंत तत्परतेने प्रतिसाद देतात. असे मानले जाते की प्रदोष काळात भगवान शिव स्वतः शिवलिंगात वास करतात आणि या काळात केलेल्या पूजेमुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते व सर्व प्रकारची पापे नष्ट होतात.
Ans: जेव्हा प्रदोष व्रत मंगळवारी येते, तेव्हा त्याला “भौम प्रदोष” असे म्हणतात. हा दिवस विशेष फलदायी मानला जातो.
Ans: या दिवशी व्रत आणि पूजा केल्याने: पापांचे क्षालन होते, मनोकामना पूर्ण होतात, जीवनातील अडथळे दूर होतात
Ans: श्रद्धेनुसार, नियम आणि भक्तिभावाने व्रत केल्यास इच्छापूर्ती होते आणि शिवकृपा मिळते.